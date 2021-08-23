Сыграла "ва-банк". Что помогло Верославе Новосильной в 30 лет создать успешный бизнес в PR

Свой первый опыт коммуникациях основательница PR-агентства SLOVA Tech PR и женского комьюнити Wtech Верослава Навосильная вспоминает с разочарованием — ей 18 и при попытке пригласить журналистов на мероприятие во время студенческой практики ее "посылают" 30 раз в течение получаса. Тогда будущую работу студентка возненавидела и на какое-то время вообще отказалась от идеи заниматься коммуникациями. Однако позже сумела не только найти лучшее применение своим сильным качествам, но и создать бутиковое агентство, специализирующееся на крутых историях об украинских IT — компаниях.

За 7 лет работы их количество в портфолио SLOVA Tech PR увеличилось до 20 тысяч, количество клиентов — в 5 раз, а сама компания уверенно покоряет международных рынок, охватывающий 12 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию и Испанию.

В спецпроекте "Преуспеть в 30" на Delo.ua, посвященному 30-летию независимости Украины и 30-летним украинцам, которым удалось в свои годы построить успешный бизнес, мы рассказываем, какие секреты позволяют ее PR — кампаниям достигать охватов на 100 млн человек, какие существуют способы увидеть свободную нишу там, где все, казалось бы, занято и как нужно жить молодым предпринимателям, чтобы, не выгорая, достигать таких успехов.

Как обратная сторона пиара заставила начать свое дело

Со своим агентством Верослава Новосильная вышла на рынок семь лет назад, когда в Украине начался бум IT-стартапов. Но создать свое дело пыталась и раньше — во время учебы в институте журналистики КНУ имени Тараса Шевченко.

Тогда студентов факультета "Реклама и PR" отправляли на практику не только в газеты и на телевидение, но и в пиар-агентства. И после нескольких практик в редакциях газет Новосильная поняла, что журналистика точно не ее.

"Я просто возненавидела эту работу. Потому, что увидела PR совсем не с той стороны, с которой вижу сейчас. Когда ты интерн, тебе дают много точечных задач, нужно делать все и сразу, до конца не понимая, в чем в итоге состоит твоя работа", — поясняет создательница SLOVA Tech PR.

Она до сих пор помнит, как ей, 18-летней интровертке, дали задание: обзвонить несколько десятков журналистов и пригласить их на мероприятие. Причем не суперинтересное, замечает Верослава: "Звоню, голос дрожит, страшно. Послали меня раз тридцать за 30 минут. И я подумала, если это работа пиарщика, никогда в жизни этим больше заниматься не буду".

Дольше всего, на полгода, она задержалась на телеканала "СТБ". И хотя все еще заставляла себя выходить из зоны комфорта, чтобы коммуницировать с героями сюжетов, драйвило то, что получается создавать истории, которые посмотрит много людей.

Опыт стажера помог Новосильной увидеть свои сильные и слабые стороны: она поняла, как создать проект по кирпичикам, могла прописать стратегию, а вот справляться с операционными задачами — на уровне "сделать", получалось хуже. Стало очевидно — в корпоративном секторе достичь успешной карьеры будет сложно.

"Если ты плохо справляешься на уровне джуна, то выше никогда не поднимешься. Как доказать людям, что ты способен на большее, если не можешь пройти эти уровни?", — поясняет Верослава, почему решила начать свой бизнес.

Судьба тут же подкинула знакомство с девушкой — инсайдером fashion-индустрии, которая планировала запустить агентство по менеджменту и пиару fashion-брэндов.

О первом опыте предпринимательства вспоминает: "Мне тогда было лет 19-20. Шел 2013-й, как раз во время революции. Было тяжело, потому что это сфера, в которой не особо есть деньги, а еще и во времена, когда мода никому не нужна. Но это были мои первые попытки создавать что-то самостоятельно. И меня прямо это зацепило".

Знаний, как построить бизнес, не было, потому факапов было много. Например, на первые деньги Новосильная сразу же сняла офис. А через полгода вышла из этого бизнеса.

Как получить заказ агентству, которого нет

К следующей попытке начать свое дело Новосильную подтолкнули два момента. Вернувшись на учебу в институт после перерыва в посещении пар, Верослава решила, что только попусту тратит время. Кроме того, были нужны деньги на жизнь. Надо было или искать работу, либо запускать свой бизнес. Поэтому юная предпринимательница решила пойти сразу по двум направлениям.

Начала с того, чему училась — написала текст для одного издания, он понравился, и Верослава предложила: "Хотите 30 или 50 таких текстов в месяц?". На вопрос: "Вы сами будете все писать?", ответила, что у нее есть свое копирайтинговое агентство. И получила первый заказ.

"Агентства у меня не было. Я просто сыграла ва-банк", — рассказывает Верослава. Она была уверена, что, кинув клич по университету, быстро соберет команду, которая напишет тексты. И собрала, но способности сокурсников переоценила: тексты были написаны плохо. Поэтому все пришлось переписать самостоятельно. Тогда она заработала всего несколько тысяч гривен, но поняла главное — спрос есть. И с этого "факапа" начался настоящий бизнес, который Новосильная развивает самостоятельно уже семь лет.

"Не могу сказать, что думала над идеей, что у меня было понимание, куда я иду, Было состояние определенного потока, меня несло, и я говорила: давайте развиваться в этом направлении", — вспоминает Новосильная.

Что заставило копирайтеров стать пиарщиками

Новый этап в развитии бизнеса начался с прихода нового клиента — украинского стартапа, который, по словам Новосильной, сегодня уже прочно стоит на ногах. Но на тот момент его основатель только вернулся из США и с нуля начал строить бизнес в Украине. К Верославе он обратился за текстом релиза. А получив его, попросил помочь распространить. "Почему нет?", — подумала владелица копирайтингового агентства, снова следуя тактике "ва-банк".

По словам Верославы, тогда она не понимала, как работает PR и почему те или иные новости должны подхватываться прессой, но получить заказ очень хотелось. И она опять рискнула.

"Когда вспоминаю себя 7-10 лет назад, понимаю, что риск, "авось", попробую — это было то, что помогло дойти до точки, где нахожусь сейчас. Это очень странно, страшно, и непонятно. Но получилось обалденно", — констатирует она.

Тогда покрытие в прессе составило 30 — 40 публикаций. Но чтобы разобраться, хорошо это или плохо, Новосильная стала искать специалистов и увидела, что на рынке нет профи, которые работают по PR только с IT-сектором. Так обнаружила свободную нишу.

Драйвером роста агентства стал все тот же стартап, который и дальше продолжил работу с Верославой — его владелец начал советовать агентство другим начинающим IT — бизнесам. Из этой сферы в агентство пришло около десяти клиентов только за первые полгода, а Верославе пришлось срочно трансформировать бизнес — модель и переучивать своих копирайтеров в пиарщиков.

Рост агентства совпал с бумом IT — предпринимательства в стране. Конкурентами Новосильной были такие же небольшие агентства, которые тоже пытались работать с IT—стартапами. Но, по словам предпринимательницы, они или быстро закрывались, или переформатировались под другие — более денежные, направления.

"А у нас случилась большая любовь с индустрией. Мы как пришли в IT семь лет назад, так там и развиваемся. И проводим PR-кампании, охват которых составляет сегодня уже в среднем 100 млн пользователей, то есть, в три раза больше, чем на старте", — подчеркивает Новосильная.

Дальше SLOVA Tech PR развивалось вместе со своими клиентами — стартапами, которые начали масштабироваться и выходить на зарубежные рынки. Сначала в Польшу, затем в Европу и Штаты. Так — через клиентов, агентство вышло на 12 рынков прессы, на которых сотрудничает сегодня с 1,5 журналистов.

"Получается, что мы — зеркало нашей IT-индустрии: куда они — туда и мы. Если им нужны новые сферы, новые сегменты, о'кей, мы пошли учиться и внедрять новые знания в наши услуги", — рассказывает Верослава Новосильная.

Она подчеркивает — агентство работает только "на органике", то есть за публикации никогда не платит. И за семь лет его команда научилось писать действительно крутые истории, которых сегодня в портфолио SLOVA Tech PR уже более 20 тысяч публикаций.

"Истории собирают от 10 тысяч просмотров в Forbes, Techcrunch, Wired, Mashable. И это большая гордость, когда ты видишь свои публикации об украинских проектах в международной прессе", — рассказывает создательница SLOVA Tech PR.

Как модель инвестирования связана со способностью к риску

В свой бизнес Верослава Навосильная инвестирует сама. А свою инвест — стратегию определяет как "продвигаясь маленькими шажками": чуть-чуть заработала — проинвестировала, еще заработала — проинвестировала. По словам предпринимательницы, возможность играть "ва-банк" существует только тогда, когда рискуешь личными деньгами.

"Конечно, разумно сидеть на минимуме, но мной всегда движет интерес: а что будет, если получится? А если не получится, ничего страшного, поехали дальше", — объясняет предпринимательница.

И признается, что вопросы, связанные с финучетом и построением финансовых потоков раньше были для нее "неподъемными" — сказывалось гуманитарное образование. Но решила она их просто: сперва наняла хорошего бухгалтера, а затем и сама закончила курсы по финучету.

"Когда у тебя есть команда, которую нужно содержать, когда все на рельсы ставишь ты, никого не интересует гуманитарий ты или нет", — объясняет Новосильная.

Почему конкуренты не растут как грибы

Сегодня Slova Tech PR остается бутиковым агентством, совершенно не стремясь вырасти до крупного сетевого. По словам Новосильной, так происходит потому, что у первых и вторых абсолютно разные модели работы.

Она объясняет — на рынке достаточно бутиковых и сетевых агентств, которые занимаются международным бизнесом, в том числе и по IT — направлению. Но агентств, которое бы занималось только IT — и международным, и украинским, с опытом работы как у Slova Tech PR, пока попросту нет.

"В эту нишу высокий интеллектуальный порог захода, так как у клиентов сложный бизнес: saber security, machinelearning, технологии в образовании, крипта. Нужно постоянно развиваться самому и проводить один за другим тренинги для команды", — объясняет предпринимательница.

Второй фактор — риски, связанные с финансовой нестабильностью. Агентствам намного выгоднее работать на годовых корпоративных контрактах с крупными компаниями, но стартапы таких или не заключают, или могут в любой момент разорвать.

Третий специфический момент работы со стартапами в media relations — скорость мысли и принятия решений, что означает множество кризисных ситуаций и работы в режиме быстрого реагирования 24/7.

"Не все способны выдерживать высокий уровень стресса и решения задач в таком ритме, — отмечает Верослава. — И это уже не работа. Ты так живешь, по-другому уже не умеешь".

Почему пришло время трансформации

"Мы выросли максимально, — так оценивает этап, на котором сегодня находится агентство, его фундаторка и СЕО. — Нас знают. Международные IT-компании, которые заходят в Украину, которые хотят построить здесь офис, приходят к нам, потому что уже мы стали тем окном, через которое можно зайти в IT-индустрию, быстро разобраться и понять, как здесь работают".

По ее словам, за последние годы количество клиентов Slova Tech PR выросло в 5 раз и сегодня насчитывает порядка 50 компаний, среди которых Hacken, GR Capital, TemplateMonster, Glovo, TripMyDream, Preply, Busfor.

Но чтобы расти дальше, необходима трансформация бизнеса. Поэтому Новосильная решила разделить агентство на два: одно будет заниматься только Украиной, другое — работать только на международных рынках.

Верослава признается — этот шаг будет непростым. Но он необходим, поскольку растут оба рынка — и украинский, и международный.

"Это и международные компании, которым нужна помощь, и украинские, которые выросли из стартапов, стали крупными и им нужно отстраивать здесь свой брэнд — брэнд работодателя и прочее", — поясняет Верослава Новосильная.

В ее планах — назначить руководителя на украинское направление, а самой сосредоточиться на международных рынках. Сегодня это 12 стран, среди которых США, Великобритания, Германия, Франция и Испания.

По словам Новосильной, Барселона и Берлин сегодня — две большие мекки стартапов. И сама она уже постоянно находится между Украиной и направлением Барселона — Берлин — Париж.

В чем ценность женского комьюнити для айти-лидеров

Верослава уверена — в бизнесе возраст особого значения не имеет. Но в сфере, в которой работает она, важнее говорить о другой проблеме — гендерной.

"IT — абсолютно мужская сфера. Хотя 10% стартапов в мире основаны девушками, те, кто принимает решение — мужчины, — объясняет предпринимательница.

И добавляет, что по приходу в айти, когда самооценка еще не сформировалась, она испытывала комплекс самозванца: "Даже, если у тебя нет проблем, есть ощущение, что ты все время в меньшинстве".

Поэтому три года назад Верослава вместе с Викторией Тигипко, основательницей и управляющим партнером венчурного фонда TA Ventures, организовали женское комьюнити Wtech.

На первое мероприятие пришло около 200 женщин, через полгода в комьюнити было 1 500 человек, а на сегодня выросло до 4 000 участниц, охватывает 10 городов в Украине, в том числе Киев, Львов, Харьков, Винницу, Мариуполь.

"Начинаем подключать маленькие города, — делиться успехами Верослава. — У нас уже есть Wtech в Лондоне и сейчас открываем в Берлине".

В деятельности Wtech не заложено коммерческой составляющей, но Верослава отдает этому направления много сил.

"Это одна экосистема. И все, что тебе нужно, можно решить внутри комьюнити", — поясняет Верослава ценность инициативы.

Всего в комьюнити сегодня около 30 эдвайзеров, которые могут помочь решить вопрос не только в айти, но и по любой вертикали бизнеса, а также дать юридическую консультацию, по построению личного бренда и даже рекомендацию девелопера.

Сейчас к Wtech начали подключаться крупные IT-компании, для которых тема дайверсити (diversity- разнообразие и инклюзивность) становится важной.

"Плюс мы перестали ориентироваться только на девушек. Нам нужно, чтобы и мужчины были внутри этого движения. Другие мировые комьюнити пока такого не делают. Но только так это будет работать", — уверена Верослава.

Как предпринимателю не выгореть

Коммуникационный бизнес требует постоянного включения, а значит и способов, которые помогут исключить выгорание. Для себе Новосильная выработала несколько рецептов, помогающих этого избежать: никогда не работает в воскресенье и устраивает себе "день интроверта", в который читает, занимается образованием и рисует.

"Если я не буду подпитывать свое творческое начало, операционка меня съест, я не смогу ничего придумывать", — поясняет она.

Когда рисует, не думает больше ни о чем — своего рода медитация. И никогда не начинает картину с задумки — во что-то экзиз превращается только в процессе. Готовые картины с удовольствием разбирают друзья, а часть храниться дома у предпринимательницы.

Обязательны для Верославы Новосильной и занятия в спортзале. Она поясняет — если мозг много работает, телу нужна компенсация, чтобы не болеть. К тому же, когда 60 минут думаешь только о том, как сделать упражнения, мозг получает дополнительную разгрузку.

Последнее правило Новосильной — находясь с семьей или друзьями, отвечать на рабочие сообщения только в самом критическом случае.

"Мы мало находим время на других людей, работа занимает большую часть. Если ты находишься с мамой, с парнем или подругой, можно этот час уделить им полностью. Тем более, что это тоже хорошо восполняет энергию", — считает она.

3 простых правила, как не выгореть и сохранить творческий потенциал:

Устраивать "день интроверта" — заниматься только собой.

Заниматься спортом

Найти хобби, которое разгружает мозг.

Елена Гладских, специально для спецпроекта "Преуспеть в 30" на Delo.ua

Фото: из личного архива Верославы Новосильной