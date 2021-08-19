"На зарплате я был лишь раз": как Александр Соловей из фотографа вырос в финтех-бизнесмена

Finmap — сервис ведения финансового учета, запущенный в начале 2019-го года. За три с половиной года его клиентами стали предприниматели в 12 странах, а количество транзакций превысило 4,5 млн. В марте 2020 года в число соучредителей и совладельцев компании вошел один из создателей Monobank, бывший IT-директор ПриватБанка, экс-министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

Один из основателей Finmap — киевлянин Александр Соловей. Ему 31 год, он обожает путешествовать и бывать в местах, максимально далеких от цивилизации. Первые предпринимательские шаги Соловей сделал еще учась в школе — в 15 лет продавал фотоаппараты, а в 17 вместе с другом запустил импровизированную фотостудию, клиентами которой стали школьные друзья. Позже, учась в институте, запустил мебельный бизнес. Finmap — следующий этап его бизнес-карьеры.

В первой серии спецпроекта "Преуспеть в 30" на Delo.ua, посвященному 30-летию независимости Украины, мы рассказываем, как Александру Соловью удалось вырасти из фотографа в успешные финтех-бизнесмены, с какими сложностями он сталкивался на своем пути, как заполучил бизнес-партнера и убедил "звездного" инвестора, будучи предпринимателем без опыта, и о чем мечтает во время уединенных сплавов на каяке.

Из фото в мебельный бизнес

Александр Соловей вспоминает — ролевой модели наемного сотрудника у него перед глазами не было никогда. Его родители — тоже предприниматели, потому бизнесом Соловей стал заниматься рано — с 15 лет.

"Только однажды я был наемным сотрудником: продавал фотоаппараты в Comfy. Но пошел туда не столько ради денег, а потому что читал много книг о коммуникациях, продажах, о том, как себя презентовать, позиционировать, и понимал, что книги — это классно, но мне нужна практика", — вспоминает Александр.

По его словам, на тот момент, все, что было связано с фотографией, он считал своим призванием. И когда презентовали новый Nikon, он за стойкой в фирменной футболке продавал их полтора месяца.

В 2007 году одноклассник предложил ему вместе зарабатывать деньги на фотографии. Соловей согласился. Основными клиентами ребят стали такие же школьники — в основном дочери очень богатых родителей.

"Тогда только-только появилась соцсеть "ВКонтакте", и все хотели классных фоточек, аватарок. За одну фотосессию можно было получить 100-300 долларов. В принципе, очень даже неплохо для 11-классника", — рассказывает предприниматель.

По окончанию школы Соловей по настоянию отца пошел учиться в КПИ — на факультет оптического приборостроения. Тот занимался продажей различного узкоспециализированного оборудования, и сам по себе был "технарем", как и дедушка сооснователя Finmap.

"На мне это тоже отразилось — я тоже технического склада ума и все что связано с технологиями мне нравится", — объясняет Александр Соловей.

При этом, учась в КПИ, он получил не один, а два диплома — по программе двойного диплома поехал во Францию, где работал в оптической лаборатории, занимался исследованиями. И тамошний диплом защитил на французском.

По словам предпринимателя, он получил лучшее образование, которое в принципе мог получить. Конечно, там было 97% всякого буллшита — зазубрил — сдал — забыл, но остальные 3% сделали его тем, кем он есть.

"Техническое образование формирует определенный способ мышления, умение работать с информацией, превращать ее в какую-то полезность. Кроме того, оптическое приборостроение связано с военкой, где на первом месте бесперебойность и отказоустойчивость. Эти навыки — первое и самое главное в построении бизнес-процессов. Это определенный концепт, который мне как предпринимателю помогает строить бизнес", — объясняет предприниматель.

В 2014 году, еще будучи студентом, он переезжал в новую квартиру. Мебели в ней не было никакой и денег на покупку тоже не было. Поэтому вместе с товарищем Соловей сделал себе диван из транспортировочных поддонов, что на тот момент было на пике моды. Из обрезков, которые остались, сделал столик. И пошил подушки на диван, взяв у своей будущей тещи швейную машинку и подсмотрев на YouTube, как ею пользоваться.

Знакомые знакомых увидели результат и попросили сделать им кровать. И пошло-поехало. При этом Соловей признается: они с партнером сразу поставили себе условие, что они — не мебельщики и становиться ими не собираются.

"Зная такой термин как "масштабируемый бизнес", мы сразу стремились производить серийную продукцию. На пике изготавливали около 1100 единиц продукции в месяц. Это неплохо. А стартовый капитал был всего 100 долларов. На эти деньги закупили первые доски", — рассказывает Александр Соловей.

По его словам, мебельный бизнес успешно работал до 2018 года, а потом они с партнером решили его продать. Стали искать покупателя, но партнер продавать в итоге передумал. Поэтому Соловей из бизнеса просто вышел. И имея на руках определенный капитал, вместе с Иваном Кауновым приступил к созданию Finmap.

Как создавали Finmap

С будущим партнером по Finmap Александр Соловей знакомился дважды. Первый раз в 13 лет на дне рождения общего друга, после чего больше не пересекались. А через 11 лет снова встретились благодаря тому же общему другу и все вместе поехали путешествовать по Финляндии на машине. Каунов на тот момент занимался автоматизацией бизнес-процессов в малом бизнесе, а у Александра Соловья еще было мебельное производство.

Тогда же — на пароме из Хельсинки в Таллинн, два предпринимателя договорились о сотрудничестве. Компания Каунова помогала мебельному производству Александра Соловья автоматизировать разного рода задачи — например, сделать так, чтобы заказы с сайта падали не в табличку, а сразу в учетную систему. Кроме того, написала модуль, чтобы планировать заказы и логистику.

"Мы продолжали дружить, путешествовать, но как предприниматели развивались параллельно", — рассказывает Александр Соловей.

Сам к тому времени неоднократно прошел через "боль" настройки финансового учета. А Каунов за пять лет сделал около 200 разных кейсов по автоматизации, и большинство запросов заказчиков так или иначе касались одного: сделать удобный и понятный учет денег.

"Понимая, что есть такая проблема на рынке, проведя определенные исследования о ситуации в мире, мы с Иваном решили создать IT-продукт. В отличие от агентского бизнеса, который практически не масштабируется, продуктовый бизнес, сервис по подписке — это очень масштабируемая модель", — делиться предприниматель.

При этом, партнеры решили создавать сразу глобальный продукт, ведь учет денег в бизнесе является проблемой во всем мире, а особенно в развивающихся странах. И это "боль" предпринимателей всех видов.

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Как привлекали стартовый капитал и внешних инвесторов

По словам Александра Соловья, объемы стартового капитала Finmap оценить сложно, ведь вложения в этот проект не были одномоментными. Кроме собственных средств предприниматели постоянно реинвестировали, но в целом, по его оценкам в проект вложили порядка нескольких сотен тысяч долларов.

Позже — весной 2021 года, Finmap подняли раунд от группы инвесторов и фондов: Brise Capital, Startup Wise Guys, Sigma Software Labs, Дмитрий Дубилет, Mario Navarro и Аркадий Вершебенюк.

"Чтобы поднять раунд, мы провели больше ста встреч с инвесторами. Недоверия по поводу нашего возраста не было. И я бы не сказал, что 30 лет — небольшой возраст. Конечно, у всех к 30 годам разный опыт. У нас с Иваном на двоих более чем 20 лет бизнес-опыта: я предприниматель с 12-летним стажем, а Иван с 14 лет занимается самыми разными проектами", — вспоминает предприниматель.

По его словам, какие-то особенные рывки, приводящие к прорывам в развитии, для Finmap выделить сложно. В компании столько раз обжигались и разочаровывались, что поняли: какой-то "серебряной пули" попросту нет.

"Рывок вперед — это кумулятивный эффект каких-то маленьких действий: делаешь-делаешь-делаешь, что-то получается, что-то не получается. Есть такой термин в математике — "математическое ожидание", когда ты пробуешь-пробуешь, делаешь-делаешь, и рано или поздно что-то получится", — уверен Александр Соловей.

Впрочем, в отдельную историю он все-таки выделяет партнерство с Дмитрием Дубилетом. По словам предпринимателя, оно уже принесло много новых вызовов и бурное развитие. В частности, по инициативе Дмитрия Дубилета сервис был переписан практически с нуля, что сделало его более простым и удобным. Также в Finmap добавили новые более доступные тарифы и расширенные услуги, чтобы подходить для разных типов клиентов.

Больше не стартап

Finmap сегодня — сервис, позволяющий точно знать, сколько и каких счетах находится денег, легко заносить траты и доходы с помощью простого интерфейса или телеграм-бота, автоматически синхронизировать через API с картами monobank и ПриватБанка и создавать будущие платежи, что особенно важно для того, чтобы следить за кассовыми разрывами. Кроме этого, Finmap предоставляет дашборды, дающие возможность предпринимателю видеть все доходы и расходы в разрезе проектов, клиентов, сотрудников, тегов и так далее), предполагает мультивалютность, всевозможные отчеты, интеграцию через API и много других функций.

У компании есть клиенты не только в Украине, но и в 12 странах мира, а количество транзакций уже превысило 4,5 млн.

"Нас можно назвать и стартапом, и скейлапом — компанией, которая уже получила устойчивые метрики и показывает стабильный рост", — объясняет сооснователь Finmap.

По словам Александра Соловья, в компании работает тридцать человек. Работают дистанционно, но с пандемией это не связано. Такое решение приняли потому, что сотрудники разбросаны по всей стране. Большинство из них даже никогда друг друга не видели вживую. Все коммуникации происходят полностью онлайн — через Zoom, через Discord.

Блогерство, планы и мечты

Последние несколько лет Александр Соловей активно развивает свои соцсети, при этом делает это не ради бизнеса, а просто потому, что ему это нравится.

"Нравится делиться тем, что со мной происходит. Получаю много позитивной обратной связи — кто-то начал регулярно бегать благодаря моему примеру, кто-то вдохновился на какое-то свое дело или реализацию новой идеи", — объясняет предприниматель.

Недавно он запустил youtube-шоу от Finmap с названием "Знать бы это раньше". Это серия выпусков, в которой создатели Finmap общаются с предпринимателями про такую важную составляющую бизнеса как деньги. О том, каких ошибок можно было бы избежать, если бы о них знать раньше.

Блогерством занимается и супруга предпринимателя Анита Соловей — создательница Инстаграм-кемпа для блогеров. Однако в плане продвижения бизнеса предприниматель семейное увлечение блогерством пока не использует.

"Пока никакой стратегии продвижения нет. Чтобы делать это активно нужен профессиональный подход, как у моей жены. Блог дает просто невероятные возможности, и я точно приду к тому, чтобы заниматься им более системно", — рассказывает он.

Помимо блогерства, много в жизни предпринимателя и путешествий. Ему очень нравится бывать в местах, максимально далеких от цивилизации. И при первой же возможности он едет с палаткой в лес, много плавает на каяке по рекам в тишине, вдали от людей.

"Особенно мы с Иваном любим на таких отвлеченных от будней встречах общаться на уровне "фаундер — фаундер". Это помогает сделать helicopter view (умение изменять точку зрения для поиска оптимального решения задачи и достижения цели, — Delo.ua).

А вот мечтать предприниматель не любит и совсем не помнит, о чем мечтал 10 лет назад. По словам Соловья, он старатся не романтизировать, а превращать задумку в конкретику и задачу, потому что мечта — это нечто несбыточное, эфемерное какое-то, а если применить конкретику, то она вполне реализуема.

При этом через 10 лет видит себя таким же, как и сейчас — в постоянном саморазвитии и стремлении к большему.

Что важно знать тем, кто только начинает свой бизнес

Начинающим предпринимателям Александр Соловей советует помнить три важных правила:

Первое — понимать, а действительно ли то, чем вы занимаетесь, может решить проблему, и существует ли вообще эта проблема на рынке.

Второе — понимать объем рынка, у насколько большого количества людей или компаний есть эта проблема.

Третье — четко понимать, на чем вы будете зарабатывать, то есть иметь адекватную финансовую модель.

По его мнению, у начинающих предпринимателей очень разные точки старта и сдерживающие факторы, но выделяются, несомненно, ограничивающие убеждения в сознании собственника. Прорабатывайте их — и вся деятельность будет более стабильной и успешной.

Елена Гладских, специально для спецпроекта "Преуспеть в 30" на Delo.ua

Фото: из личного архива Александра Соловья