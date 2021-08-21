"Рисковать и пытаться — оно того стоит!" — Иван Примаченко об успехе проекта Prometheus

Prometheus — крупнейшая украинская платформа онлайн-образования, которая сегодня имеет аудиторию в 1,5 млн человек на более чем 200 самых разных курсах. По словам ее создателя Ивана Примаченко, когда в 2012 году все только начиналось, о бизнесе, пусть и социально направленном, мыслей не было, и первый контент добывался и записывался волонтерами.

Спустя 3 года — в 2015 году, Prometheus настолько продвинулись в качестве продукта, что в него стали инвестировать доноры. Например, украинская ветвь Фонда Сороса — "Возрождение", а позже USAID, Посольства США, Великобритании и Чехии. В том же году платформа привлекла 500 тысяч гривен на краудфандинге, а в 2020 году — еще 1 млн. В том же году Prometheus впервые запустили платные курсы, количество которых сегодня уже составляет десятую часть всего образовательного контента платформы.

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Иван Примаченко уверен — успех Prometheus стал возможен не только из-за потребности украинцев в доступном образовании, но и потому, что он сам непрерывно учится. В том числе, и на курсах платформы. А также не боится рисковать, чего не хватает сегодняшним молодым предпринимателям, и идти в новое без каких-либо серьезных инвестиций и инвесторов за спиной.

Поэтому во второй серии спецпроекта "Преуспеть в 30" на Delo.ua, посвященному 30-летию Независимости Украины, мы рассказываем как раз об этом — о донецком юноше, создающем дело жизни на знаниях, о знаниях ради бизнеса и вообще всего, о преградах, мешающих молодым украинцам достигать успехов в своем деле, и рецептах, как лучше всего это делать.

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Учиться, чтобы учить

Иван Примаченко вырос в Донецке в семье редактора и журналиста. Но, когда мальчик родился, отец работал учителем истории, а мама — библиотекарем, поэтому в семье всегда было много книг. Примаченко вспоминает — в семье читали все. Сам он уже в детстве обожал фантастику и фэнтези. И даже по несколько раз перечитал всю классику золотой эпохи фантастики.

В юности любовь к историям и истории настолько захватили подростка, что он стал участником всех школьных и областных олимпиад по этому предмету. А в 11 классе даже занял 3 место на всеукраинской олимпиаде по истории, что давало право без экзаменов поступить на исторический факультет любого ВУЗа страны. Примаченко выбрал лучший — Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

По словам Примаченко, и ВУЗ, и специальность были для него самым лучшим и правильным выбором. Ведь история — это не только про знания событий и их хронологию, а, в первую очередь, про умение с разных сторон оценивать происходящее и вообще критически мыслить.

"Это образование помогает мне каждый день. Отличать правду от полуправды, видеть фальсификации, анализировать источники информации. Но речь идет именно об академической, профессиональной истории, а не тому, чему нас учат в школе", — объясняет Примаченко.

При этом предприниматель уверен — ни одно базовое высшее образование не способно дать полностью все, что необходимо для ведения своего бизнеса. Именно поэтому Примаченко после исторического факультета идет учиться снова. На этот раз, в Стэнфордский университет, где в 2018 — 2019 годах проходит годичную программу Ukraine Emerging Leaders.

Примаченко объясняет — современный мир заставляет учиться постоянно. При условии, если ты хочешь быть успешным. Ведь твоему бизнесу не научит ни один ВУЗ, так как это — совокупность самых разных навыков, а не дисциплин.

"Именно поэтому начиная с этого года я планирую персональный МВА — по книгам и онлайн-курсам. Я уже наметил тематики и перечень онлайн-курсов, по которым буду идти. Хочу сделать целостную учебную программу, вдохновенную МВА и подстроенную под мои личные цели", — рассказывает Иван Примаченко.

По его словам, так происходит абсолютно во всех бизнесах, независимо от того, сколько лет собственнику и его бизнес-начинанию. А предприниматели, которые с высоты своего опыта, говорят, что не ощущают недостатка знаний, либо уже забыли о том, что по началу это было, либо просто лукавят.

"Когда бизнес только начинается, никто из собственников не готов с точки зрения знаний. Но это, наверное, и хорошо. Как говорил кто-то из классиков, если бы в начале пути он знал о нем все то, что знает сейчас — никогда бы не встал на такой путь", — смеется Иван.

И добавляет, что при достижении все больших результатов, как правило, ставишь перед собой все более амбициозные цели, а они в свою очередь будут требовать все новых и новых знаний. Поэтому процесс обучения для бизнесмена и успешного человека вообще — процесс бесконечный и учиться нужно всю жизнь.

Как создавали Prometheus

Prometheus Иван Примаченко начал создавать еще во время учебы на историческом факультете университета Шевченко — в 2012 году, на первом курсе магистратуры и прямо в его красном корпусе. На тот момент это был первый в Украине, России и даже в Восточной Европе массовый образовательный курс.

Это был "Бренд — менеджмент". Его создавали полностью волонтеры — никаких рекламных бюджетов, никаких зарплат, никаких инвесторов. Студенты нашли лектора — эксперта в области маркетинга Андрея Длигача, который как раз преподавал в университете им Т. Шевченко, уговорили его предоставить материал, записали лекции, смонтировали и запустили. Курс стал супер популярным — за несколько месяцев его прослушали более 10 тысяч человек. А Иван Примаченко понял — это то, что нужно украинским студентам.

Поэтому в следующем году — уже независимо от университета Шевченко, команда волонтеров приступила к расширению образовательной "линейки" и стали работать над созданием Prometheus.

Грандиозного бизнес-плана, как и вообще стремления заработать, у Примаченко не было. Но была цель — сделать образование лучшим, более насыщенным и главное — доступным. Поэтому друзья записали еще три курса, в которых им помогли в качестве лекторов преподаватели КНУ им. Тараса Шевченко, "Киево — Могилянской Академии " и "КПИ". Их прослушали 100 тысяч человек.

"Мы поняли, что в этом направлении нужно расти и развиваться — спрос на образование просто колоссальный. Но, чтобы делать большой продукт и обеспечивать им больше людей, мы должны были начать зарабатывать", — рассказывает предприниматель.

Он объясняет — чтобы развивать платформу, нужно больше слушателей. Чтобы было больше слушателей, нужно больше новых курсов. Чтобы было больше новых курсов, нужно начать зарабатывать на них и, тем самым, получать финансирование для создания новых бесплатных курсов.

"К этому пониманию мы пришли после моей поездки в Стэнфорд. Тогда стало очевидно — если мы хотим делать нечто финансово стабильное, но при этом масштабное и качественное, нам нужны стабильные источники дохода", — объясняет Иван Примаченко.

Так полтора года назад в компании появились первые платные курсы. Первый — "Давид перемагає: сила асиметричного мислення" от Львовской бизнес-школы. По словам Примаченко, курс стал очень успешным — его прослушали несколько тысяч человек, а у Prometheus и появилось убеждение, что они все делают правильно. С тех пор школа неоднократно запускала на платформе новые курсы и планирует делать это и дальше.

Сегодня у Prometheus на платный контент приходится порядка 10% курсов. Их стоимость — от 1200 до 5500 грн, часть из которых уходит непосредственно на разработку, другая — на подготовку бесплатных курсов.

Как предпринимателю — новичку заполучить инвестора

Иван Примаченко подчеркивает — в начале пути, когда у Prometheus были только бесплатные курсы, а сама она была скорее волонтерской инициативой, привлечь какие-либо инвестиции на развитие было гораздо сложнее, чем в момент, когда платформа стала запускать платные курсы. Поэтому первым капиталом стали $1,5 тысяч, которые Примаченко собрал со своей стипендии. А все те люди, к которым он обращался за финансовой и менторской поддержкой, сочли идею откровенно безумной. И очень дорогой.

"Когда я пришел к одному уважаемому в этой сфере эксперту, тот сходу усомнился в ее целесообразности. Сказал, что те, кто заинтересован в дополнительном образовании, скорее всего знают английский язык. А значит, будут проходить все нужное на Coursera. А те, кто не заинтересованы, не будут проходить и на украинском", — рассказывает Иван Примаченко.

Другой потенциальный ментор озвучил создателю Prometheus примерную стоимость "безумной идеи" — $1 млн. Но у Примаченко была только стипендия. И непоколебимая уверенность, что украинцам это все-таки нужно. Более того, вскоре подтвердилось убеждение в том, что далеко не все возможные ниши заняты Coursera. Ведь у любой дисциплины, и особенно в том, что касается бизнес-образования, есть свои национальные особенности, которые не допустимо не учитывать. Поэтому, украинский аналог "выстрелил".





Следующие инвестиции, необходимые для запуска новых бесплатных курсов, компания "подняла" с помощью краудфандинга — 500 тысяч грн в 2015 году. В следующий раз — в 2020 году, уже 1 млн гривен.

"Ну а поверить в нас дальше — на этапе, когда мы стали запускать платные курсы, уже было гораздо легче. У нас уже была хорошая репутация, люди знали нас и наш продукт. Плюс, у нас уже было много заказов на бесплатные курсы от разных организаций. Поэтому оборотный капитал для нашего "платного" старта был", — объясняет Иван Примаченко.

Что планирует создатель Prometheus в скором будущем

По словам предпринимателя, главный вызов, который стоит перед платформой сегодня — масштабирование. Prometheus сделали очень большой рывок в росте в прошлом году, и сегодня эта инициатива уже стала самой большой в Украине платформа для онлайн — образования, которая насчитывает более 1,5 млн слушателей и больше 200 курсов.

"Мы видим, что и в этом году все происходит очень быстро. А это вызов — нанять новых людей в команду, которые будут классно выполнять свои функции, обучить новому тех, кто уже с нами работает, выстроить новые процессы, разработать новые продукты, усовершенствовать существующие, в том числе и технически", — объясняет предприниматель.

Он рассчитывает, что в стратегической перспективе Prometheus сможет не только делать крутые продукты для украинского рынка, но заинтересовать международную аудиторию. И такой подход — выход на международную арену, характерен для любого бизнеса. По словам Примаченко, это та стратегическая цель, про которую нужно думать постоянно. Ведь признание на внешних рынках означает, что твой продукт — наивысшего качества.

Для себя в будущем создатель Prometheus пока рассматривает лишь проекты, которые так или иначе будут связаны с онлайн-образованием. И подчеркивает, что из того, о чем он мечтал, будучи подростком, реализовалось далеко не все. Пока в планах Примаченко — создать образовательный продукт, который позволит получать доступ к качественному образованию миллиарду людей по всему миру.

""Я хочу, чтобы качественное обучение стало доступным каждому. Чтобы люди могли получать более высокий уровень образования, благодаря тому, что буду делать я", — объясняет предприниматель.

Чего не хватает молодым украинским предпринимателям

Примаченко уверен — часто в начале бизнес-пути инициативным украинцам не хватает сообщества — людей, которые уже сделали или делают нечто подобное и могут поделиться живым опытом и участием. А это, по его словам, чрезвычайно важно и игнорировать такую возможность, при условии, что она есть, юным бизнесменам не стоит. Ведь такое общение не только мотивирует, но и дает очень ценные практические знания.

"Это даже не единомышленники, а реальные ролевые модели, взятые не с книг и телепередач, а из реальной жизни. Пока их не так много, как хотелось бы. Особенно в том, что касается социального предпринимательства", — рассказывает создатель Prometheus.

Тем не менее, по его словам, даже в этом направлении Украина растет и тенденция хорошая — если в начале пути Prometheus Иван Примаченко не мог найти людей для такого рода коммуникации, то уже сегодня их гораздо больше.

Кроме того, создатель Prometheus подчеркивает, что идея создания собственного проекта, инициативы или бизнеса, пусть и социального, как чего-то, к чему стоит стремиться, только недавно начала набирать обороты в Украине. Ведь до этого показателем успешности была скорее высокооплачиваемая работа и карьера. Но сегодня ценности меняются.

"В украинском обществе небольшая толерантность к риску. Но любой самостоятельный проект — это всегда высокий риск, что он провалится. Сейчас с этим лучше, но эту мысль нужно популяризировать больше. Рискуйте, пробуйте! Да, чтобы получилось иногда нужна не одна, и даже не две попытки. Но оно того стоит!", — уверен предприниматель.

Он также полагает, что часто сегодня юным украинским предпринимателям не достает, как ни парадоксально, знаний. Особенно, если речь идет о социальном бизнесе, который сегодня набирает все больше оборотов. Ведь тут нужно думать одновременно и о социальной пользе, и о прибыли.

Последнее недостающее звено, по мнению Ивана Примаченко — верховенство права, с которым в Украине, как известно, все далеко не так хорошо, как должно быть. Эта цель — пусть и стратегическая, но суперважная. И без нее любые знания, сообщества и готовность рисковать срабатывать будут далеко не всегда.

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Бизнес- и личные советы начинающим предпринимателям от Ивана Примаченко

▶️ Развивать в себе умение критически мыслить и видеть все иллюзии, которые генерирует наше сознание. Без этого в любом бизнесе и даже сфере жизни может оказаться непросто. К сожалению, готовых "пособий по критическому мышлению" нет. Однако есть много разных методик, которые позволяют этому научится, в том числе и с помощью онлайн-курсов;

▶️ Иметь стратегию. Без нее "нырять" в какое-либо бизнес-начинание просто не имеет смысла. Без хорошей стратегии, двигаясь в неправильном направлении, как бы хорошо и много ты не работал, нужного эффекта не будет;

▶️ Развивать персональную эффективность. Если у вас банально нет эффективного способа использовать ваше время, это может стать наибольшей проблемой. Время — самый ценный ресурс, потому, что он — исчерпаем. Но он критически важен для успеха в любой сфере.

Елена Ковтун, специально для спецпроекта "Преуспеть в 30" на Delo.ua

Фото: из личного архива Ивана Примаченко, а также с его и платформы страниц на Facebook