Coursera предоставит безработным в Украине бесплатный доступ к онлайн-курсам

Американская платформа онлайн-образования Coursera предоставит украинским безработным бесплатный доступ к 3800 онлайн-курсам.

Украина станет одной из первых стран, где заработает такая инициатива, сообщается в блоге компании.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что подавать заявки на обучение должны государственные учреждения по делам безработных, а отдельные лица этого сделать не могут.

В пресс-службе отметили, что Украина станет одной из первых стран, где появится такая возможность. Также программа будет действовать в отдельных штатах США, Колумбии, Коста-Рике, Греции, Малайзии, Панаме и Узбекистане.

Также в Coursera планируют сделать возможность учиться безработным и в других странах.

Таким образом, люди, которые потеряли работу из-за пандемии, смогут зарегистрироваться на онлайн-курсы до 30 сентября, а проходить их до конца 2020 года.

Как отмечается, с помощью такой программы Coursera хочет помочь работникам развить навыки для повторного трудоустройства, в частности, тем, кому не хватает финансов на обучение.

По данным Международной организации труда, из-за пандемии коронавируса потеряли работу 2,7 млрд человек.

Тем временем в Кабинете министров Украины оценивают, что из-за карантина без работы остались 2 млн человек, в то же время официально зарегистрировались безработными около 400 тысяч.

Как сообщалось, украинская компания Beehiveor подготовила к выходу на рынок сервис валидации (подтверждения соответствия – Delo.ua) дистанционного обучения EyePass.

В отличие от существующих решений, которые контролируют только честность сдачи экзамена, EyePass анализирует весь процесс дистанционного обучения, отвергая попытки его имитации.