Образование и карьера 10 минут назад

Пять онлайн-курсов во время карантина, в которых стоит поучаствовать

Карантин — это не только постоянный скролинг новостей, но и время для саморазвития. Delo.ua составило список из пяти онлайн-курсов, которые просто созданы для того, чтобы стать лучше за время вынужденного сидения дома

Пять онлайн-курсов во время карантина, в которых стоит поучаствовать Пять онлайн-курсов во время карантина, в которых стоит поучаствовать
Иллюстрация: pixabay.com

Фотошкола Nikon

Nikon открыла бесплатный доступ к 10 урокам своей школы фотографии. Таким образом компания хочет заинтересовать фотографов и дать им возможность развиваться. Преподаватели Nikon — профессиональные фотографы, от них студенты узнают больше о съемках в разных стилях и основах фотографии.

Все уроки школы доступны на английском языке, а обучаться мастерству можно бесплатно в течение апреля.

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VOPREKI PR-марафон от MMR.ua 

16 апреля бизнес-медиа бюро ekonomika+ и издание mmr.ua проведут онлайн-ивент VOPREKI PR марафон #8, на котором более 15 СЕО крупных компаний, PR-директоров и экспертов по коммуникациям поделятся своими инструментами, кейсами и инсайтами: в частности, совладелец сети кинотеатров "Планета кино" Дмитрий Деркач, генеральный директор MamaMusic Юрий Никитин, директор по коммуникациям "Нова Пошта" Елена Плахова и другие. 

eОрганизаторы мероприятия обещают участникам максимальный эффект присутствия — в онлайне можно будет и задать спикерам вопросы, и пообщаться с другими слушателями марафона.

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Курс "Глобальный финансовый кризис" от Coursera

Актуальные в карантинные времена курс читают преподаватели Йельской школы менеджмента. Студенты получат базовые знания и разберутся в том, что такое кризис, глобальный кризис, финансовые рынки. Обучение будет проходить на английском языке и длиться 11 недель.

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Онлайн-курс журналистики и социальных медиа от LITOSVITA

21 апреля стартует курс, который объяснит, как балансировать между стандартами журналистики и реалиями онлайна. Студенты узнают об особенностях написания разных текстов, инструментах продвижения в Instagram и Telegram, создании спецпроектов. Преподаватели курса — опытные журналисты и smm-щики, которые поделятся не просто опытом, но и реальными кейсами.

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Курс о Европейской внешней политике от Prometheus

Для тех, кто давно хотел разобраться в том, как строятся дипломатические решения в ЕС, Prometheus запустил курс о внешней политике. Среди преподавателей курса — вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в 2016-2019 года Иванна Климпуш-Цинцадзе и глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли. 

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