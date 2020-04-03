Вопреки обстоятельствам: 16 апреля пройдет первый онлайн PR-марафон

16 апреля на онлайн-ивенте VOPREKI PR марафон #8 более 15 СЕО крупных компаний, PR-директоров и экспертов по коммуникациям поделятся своими инструментами, кейсами и инсайтами.
Организаторы онлайн-ивента, бизнес-медиа бюро ekonomika+ и издание MMR, соединили все возможности офлайн-мероприятия и создали онлайн-ивент нового формата:
- максимальный эффект присутствия за счет трансляции в профессиональной студии, качественного видеопотока с нескольких профессиональных камер и онлайн-монтажа в режиме реального времени;
- возможность задать спикерам в чате интересующие вас вопросы;
- нетворкинг с участниками марафона в Telegram-чате.
Среди спикеров на PR-марафоне выступят:
➡️ совладелец сети кинотеатров "Планета кино" Дмитрий Деркач;
➡️ СМО Intertop Лера Толочина;
➡️ PR-директор фешн-бренда LITKOVSKAYA Леся Донец;
➡️ основатель Smartass Катерина Кузьменко;
➡️ генеральный директор MamaMusic Юрий Никитин;
➡️ директор по коммуникациям "Нова Пошта" Елена Плахова;
➡️ креативный директор и партнер Tabasco Александр Смирнов;
➡️ руководитель внутренних коммуникаций 1+1 media Яна Ляхович;
➡️ Senior Communications Specialist фонда Tabletochki Анна Юровицкая;
➡️ директор по коммуникациям в СНГ Viber Яна Рожкова;
➡️ руководитель PR-департамента компании "Фармак" Елена Зубарева и другие специалисты по коммуникациям.
Вы узнаете:
- как создать позитивный имидж бренда вопреки всему?
- двойной ребрендинг — это риск или повод для PR?
- что делать бренду, если аудитория охвачена на 100%?
- окупятся ли вложения в PR вашего продукта инфлюенсерами?
- и главное: выстроите эффективную коммуникационную стратегию для новых реалий!
Самоизолируйтесь дома с пользой: успейте перенять опыт ведущих пиар-практиков на онлайн-ивенте VOPREKI PR марафон #8! Регистрация по ссылке: https://prmrfn.mmr.ua/.