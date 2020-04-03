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Вопреки обстоятельствам: 16 апреля пройдет первый онлайн PR-марафон

Как восхищать своими коммуникациями во время карантина? Правда ли, что сотрудничество с инфлюенсерами больше не работает? Где при ребрендинге появляется пиарщик? Как брендам оставаться актуальными в эпоху сериалов?

Вопреки обстоятельствам: 16 апреля пройдет первый онлайн PR-марафон Вопреки обстоятельствам: 16 апреля пройдет первый онлайн PR-марафон

16 апреля на онлайн-ивенте VOPREKI PR марафон #8 более 15 СЕО крупных компаний, PR-директоров и экспертов по коммуникациям поделятся своими инструментами, кейсами и инсайтами. 

Организаторы онлайн-ивента, бизнес-медиа бюро ekonomika+ и издание MMR, соединили все возможности офлайн-мероприятия и создали онлайн-ивент нового формата: 

Кратко и по делу в Telegram
  • максимальный эффект присутствия за счет трансляции в профессиональной студии, качественного видеопотока с нескольких профессиональных камер и онлайн-монтажа в режиме реального времени;
  • возможность задать спикерам в чате интересующие вас вопросы;
  • нетворкинг с участниками марафона в Telegram-чате.

Среди спикеров на PR-марафоне выступят:

➡️ совладелец сети кинотеатров "Планета кино" Дмитрий Деркач;

➡️ СМО Intertop Лера Толочина;

➡️ PR-директор фешн-бренда LITKOVSKAYA Леся Донец;

➡️ основатель Smartass Катерина Кузьменко;

➡️ генеральный директор MamaMusic Юрий Никитин;

➡️ директор по коммуникациям "Нова Пошта" Елена Плахова;

➡️ креативный директор и партнер Tabasco Александр Смирнов;

➡️ руководитель внутренних коммуникаций 1+1 media Яна Ляхович;

➡️ Senior Communications Specialist фонда Tabletochki Анна Юровицкая;

➡️ директор по коммуникациям в СНГ Viber Яна Рожкова;

➡️ руководитель PR-департамента компании "Фармак" Елена Зубарева и другие специалисты по коммуникациям.

Вы узнаете:

  • как создать позитивный имидж бренда вопреки всему?
  • двойной ребрендинг — это риск или повод для PR?
  • что делать бренду, если аудитория охвачена на 100%?
  • окупятся ли вложения в PR вашего продукта инфлюенсерами?
  • и главное: выстроите эффективную коммуникационную стратегию для новых реалий!

Самоизолируйтесь дома с пользой: успейте перенять опыт ведущих пиар-практиков на онлайн-ивенте VOPREKI PR марафон #8! Регистрация по ссылке: https://prmrfn.mmr.ua/

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