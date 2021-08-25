Стартовал в 17 и "пошло — поехало". Как Родион Ерошек запустил проект с оборотом в $5 млн

В 2013 году предприниматель из Днепра Родион Ерошек вместе со своим другом Александром Рыжковым запустил облачную систему автоматизации заведений HoReCa под названием Poster, которая стала не только первой на постсоветском пространстве, но и второй на сегодня по количеству подключенных заведений в Европе.

На сегодняшний день у Poster три офиса, включая Мехико-сити, и в совокупности в компании работает 180 сотрудников. Системой учета пользуются в 100 странах мира, а количество подключенных заведений преодолело отметку в 18 тысяч. Ежедневно с сервисом работают 150 тысяч сотрудников общепита и пробивают больше 1 млн чеков в день. Уже в 2020 году выручка от Poster была в пределах $5 млн, а доход Родиона составляет свыше $30 тысяч в год.

В рамках спецпроекта "Преуспеть в 30" на Delo.ua, посвященному 30-летию независимости Украины, рассказываем, как юный предприниматель из Днепра с друзьями запустил первый бизнес в 17 лет, почему каждое новое дело было логическим продолжением предыдущего, где брать средства на его развитие и что способно убить бизнес в зародыше.

Любовь к творчеству, первый компьютер и желание стать миллионером

Еще в детстве Ерошек мечтал что-то создавать своими руками и заниматься творчеством. Такой интерес привили ему родители, которые по образованию архитекторы.

В 90-е строили слабо, поэтому родители выделили комнату в загородном доме и запустили конвейер по созданию керамических изделий.

"Я помню, как они своими руками делали керамику с утра до ночи, а готовые изделия потом продавали салонам по всей стране. Родители все время были дома, поэтому я не ходил в детский сад, а наблюдал, как они работают. Когда у отца было свободное время, он учил меня английскому, а дедушка игре в шахматы", — вспоминает Ерошек.

В детстве он мечтал иметь персональный компьютер, чтобы начать что-то создавать. Желание было настолько сильным, что Родион изучил, как выглядит компьютер и попытался сделать его своими руками — из картонной коробки. Нарисовал несколько слайдов, чтобы менять картинку на экране, дорисовал клавиатуру и вырезал мышь. Родители поняли, настолько сильно их сын увлечен, поэтому в пятом классе подарили ему настоящий компьютер.

С того момента началось тотальное увлечение графическим дизайном и программированием. Благодаря чему уже в в седьмом классе Ерошек начал зарабатывать первые деньги.

"В школе на уроке английского мы проходили тестирование. В нем я отметил — не важно чем заниматься, но я хочу быть миллионером. При этом понимал, что больше всего хочется заниматься графическим дизайном и стремление познать это ремесло двигало меня вперед", — объясняет Родион.

Студенческие годы и первый бизнес

После седьмого класса Родион пошел учиться в лицей информационных технологий, где удалось сформировать математическое мышление, выучить азы английского и основы программирования. После лицея он поступил на архитектурный факультет Днепропетровского инженерно-строительный института, так как видел себя в будущем дизайнером. Но в Днепре на тот момент высокого уровня образования по этому направлению не было.

"Многие заканчивают институт, чтобы просто получить диплом, но мне не нужен диплом ради диплома. Человек получает образование всю жизнь. Наверное, только 10% знаний, которые получаешь в школе или институте, ты можешь применить в работе. Поэтому нужно выбирать, что учить и следовать своим интересам самостоятельно", — подчеркивает Ерошек.

По его словам, в ВУЗе он быстро нашел единомышленников, вместе с которыми уже в 17 лет приступил к реализации первых проектов по дизайну, разработке сайтов и приложений, а также программированию. Вместе они арендовали на территории ВУЗа небольшую комнату, где и засиживались за работой иногда до позднего вечера, покидая помещение уже по просьбе вахтера.

Со временем пары стали отходить на второй план — иногда Ерошек еще по инерции посещал интересные, но после трех лет обучения решил бросить институт, чтобы заниматься проектами, которых на тот момент становилось все больше.

"Все начиналось с сервисного бюро "Ноябрь". Мы принимали заказы на разработку сайтов, приложений, дизайна, графического дизайна, иллюстрации и тд. Нас было трое, а на пике работало порядка 8 человек. Мы все что-то умели делать в айти, программировать. Поэтому для запуска проектов нам не пригодились большие финансовые вложения", — говорит Родион.

"Ноябрь" запустили в 2010 году, а первым крупным заказчиком ребят стала местная сеть кофеен Coffee Life. Именно с нее для молодой компании и ее успехов началось погружение в мир HoReCa и его забот. Но через год молодым предпринимателям пришла идея запустить еще один проект, который был по сути его логическим "Ноября". Так появился "Выходной" — сайт-афиша с городским блогом и каталогом заведений, где можно было найти, чем заняться в свой выходной, которая в финансовом плане была даже успешнее.

Идея запустить "Выходной" появилась после того, как предприниматели заметили, как много людей носит с собой пластиковые карты со скидками ресторанов города. Они решили запустить свою карту — "Выходной", и вскоре сумели продать в Днепре 10 тысяч карточек со скидками в 150 заведениях.

Как и зачем создавали Poster

Работа шла хорошо, но быстро стало понятно, что карточки нужно интегрировать в систему учета в каждом заведении, чтобы знать, сколько людей по итогу их используют.

"Мы прошлись по заведениям партнеров и посмотрели, какими системами учета они пользуются. Было много разных решений, но все они олдскульные, поэтому с интеграцией в систему учета ресторанов возникли проблемы. Так, пришла идея попробовать создать свою систему автоматизации для того, чтобы ставить ее в заведения, которые с нами сотрудничают по "Выходному". Собственно, мы это сделали запустив Poster", — вспоминает он.

Сервис запустили в 2013 году. На тот момент "Выходной" генерировал прибыль и эти деньги предприниматели реинвестировали в Poster. А через два года закрыли все предыдущие проекты, так как в развитии Poster команда увидела больше перспектив.

Позже команда привлекла инвестиции в сумме около $50 тысяч, однако предприниматель признает, что сделано это было скорее для того, чтобы получить опыт привлечения финансирования со стороны. И затраты на развитие бизнеса покрывались за счет внутренних ресурсов — реинвестирования доходов на этот раз самого Poster. Поэтому особого недостатка оборотных средств команда не испытывала.

В 2017 году в Poster пошли еще дальше — создали маркетплейс — платформу, с помощью которой другие разработчики могут внедрить ресторанный сервис в Poster. Сейчас в нем порядка 50 продуктов — программы лояльности, системы видеонаблюдения, курьерские приложения и пр.

"У меня все началось с интереса и я не ожидал, что этот бизнес так масштабируется", — вспоминает Ерошек.

В 2020 году оборот компании достиг $5 млн., однако в момент первого локдауна, когда вся HoreCa оказалась на грани выживания, в финансовом плане пострадал и Poster. Поэтому на некоторое время в компании приняли решение отказаться от маркетинговых активностей, пересмотрели многие договора и подрядчиков. Впрочем, с оживлением рынка все удалось наверстать.

Почему прогорают бизнесы

Предприниматель уверен — практически каждый начинающий в бизнесе сталкивается с разными трудностями, в том числе и финансовыми, и те, кому не удается решить проблемы, закрывают его. Всегда чего-то не хватает буквально на каждом шаге развития, в том числе — опыта и знаний. Чаще всего, по мнению Ерошека, 90-95% бизнесов прогорает из-за того, что предприниматели запускают продукт или услугу, которая никому не нужна или для них не существует рынка. Прогореть можно даже на существующем — если он слишком развит и там уже оперируют сильные игроки, а у тебя нет эффективной стратегии, как победить.

Ерошеку же в работе и создании успешных проектов помогает выстроенная система из набора повторяющихся ритуалов. Так, выводить бизнес на новый уровень удается благодаря постоянной работе, нетворкингу и анализу с командой одних и тех же метрик на постоянной основе.

"При этом нужно придерживаться информационной гигиены и обучаться на постоянной основе, узнавать что-то новое и расти" — уверен Родион Ерошек.

Он подчеркивает — цели и мечты являются для него подвижным понятием. То есть, могут меняться в зависимости от настроения и желания. К тому же, по-другому видишь себя и с возрастом. Например, когда-то предприниматель мечтал заниматься музыкой, но в какой-то момент она отошла на второй план. В будущем Ерошек хотел бы больше заниматься искусством и творчеством, а еще — стать отцом. А в бизнесе — построить большую глобальную компанию.

Наталья Лошакова, специально для спецпроекта "Преуспеть в 30" на Delo.ua