Poster запускает платформу для организации доставки для рестораторов и магазинов

Компания по автоматизации заведений Poster запускает новый сервис — платформу для организации собственной доставки для рестораторов и владельцев магазинов.

Об этом сообщили в компании.

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Платформа позволит принимать и обрабатывать входящие заказы на доставку, самовывоз или в заведении прямо на планшете, контролировать работу курьеров и анализировать выручку.

"Ситуация с коронавирусом стала катализатором формирования нового отношения к доставке и сервису, который за ней должен стоять. До карантина большинство рестораторов равнодушно относились к доставке, ее рассматривали скорее как дополнительную рекламу или инструмент повышения узнаваемости. Доставку отдавали на аутсорс агрегаторам, несмотря на гигантские комиссии в 30-40%. В то время как основную прибыль приносили продажи в заведении, работа с агрегаторами выходила в ноль.

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Но в новой карантинной реальности комиссии агрегаторов оказались непосильными для рестораторов: они съедали всю и без того небольшую маржу. Многие заведения начали строить собственную доставку, на ее запуск уходило, в среднем, около месяца.

Сейчас заведения снова работают в залах: гости вернулись и выручка восстановилась на 94% от докризисной. Тем не менее, интерес к запуску собственной доставки на рынке сохраняется: рестораторы предпочитают иметь заранее отлаженные процессы на случай новых волн эпидемии.

В самом уязвимом положении остаются небольшие заведения: у них нет инвестиций на разработку своих IT-решений или дорогие сторонние сервисы по организации доставки. Именно поэтому мы в Poster решили создать максимально простой и недорогой инструмент, который позволит таким заведениям быстрее обрабатывать и координировать заказы на доставку", — поясняет CEO и соучредитель компании Poster Родион Ерошек.

Что из себя представляет платформа

Среди основных возможностей сервиса:

✅ Сайт для приема заказов.

✅ Отслеживание этапов доставки.

✅ Автоматизация работы кухни с заказами на доставку.

✅ Все необходимые данные о заказах, клиентах, курьерах.

✅ Работа со складом.

✅ Запуск специальных предложений и бонусов.

✅ Прием оплаты банковской картой, наличными или бонусами.

✅ Аналитика по всем ключевым метрикам: выручка от доставки, среднее время обслуживания, самые популярные категории товаров и др.

✅ Интеграция с IP-телефонией, SMS-рассылками и другими сторонними сервисами.

Poster продолжит совершенствовать сервис и осенью запустит новые возможности платформы доставки, в том числе приложение для курьера и распределение заказов в сети заведений.

Платформа доставки интегрирована в систему учета Poster. Минимальный тариф Poster, в котором будет доступно использование платформы составляет 725 гривен в месяц.

Напомним, что по данным исследования компании Poster рост выручки ресторанов просел более чем в 15 раз.