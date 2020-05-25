Бизнес 20 минут назад

В Украине после смягчения карантина возобновили работу 69% ресторанов

Всего за время карантина прибыль ресторанов сократилась в 3,5 раза

Фото: Константин Мельницкий / Delo.ua Фото: Константин Мельницкий / Delo.ua
Фото: Константин Мельницкий / Delo.ua

Самой кризисной для украинского бизнеса оказалась шестая неделя карантина, после которой показатели активности начали расти. 

Об этом пишет Mind.ua со ссылкой на данные Opendatabot.

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Сейчас в Украине работает 69% ресторанов из 100% заведений, которые работали до карантина. Продажи заведений общественного питания в Украине также постепенно начали расти. Всего за время карантина прибыль ресторанов сократилась в 3,5 раза.

"Рестораторам нужно пересмотреть ассортимент меню, возможно, концепцию, цены, порции и сориентироваться, как адаптироваться к новому рынку. Заведения, которые выживут, вероятнее всего, смогут выйти на показатели начала 2019 года не раньше следующего года", — говорит СЕО Poster Радиона Ерошека.

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Кроме того, количество вновь зарегистрированных ФЛП в Украине вернулось к докарантинным показателям. На прошлой неделе зарегистрировалось 4775 предпринимателей.

Так, на сайте вакансий Work.ua начало увеличиваться количество активных вакансий по состоянию на 26 апреля около 31 900 против 22 800.

Напомним, что рестораторы просят вернуть на работу 1 млн украинцев из сферы общепита.

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