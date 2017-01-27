Предприятие может не допускать проверяющих соблюдение трудового законодательства — Регуляторная служба

Контролирующие органы не имеют права проверять предприятия на предмет соблюдения трудового законодательства. Об этом сообщила Государственная регуляторная служба на своей странице в facebook.

"Субъект хозяйствования может не допускать должностных лиц органа государственного надзора и контроля к проведению проверки соблюдения законодательства о труде и занятости до утверждения соответствующих нормативных документов", — говорится в сообщении.

Как пояснило ведомство, статья 10 Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" защищает бизнес от чрезмерного вмешательства органов госнадзора и контроля.

Об этом шла речь во время общественного обсуждения в ГРС проекта постановления КМУ относительно определения процедур проведения проверок в сфере соблюдения законодательства о труде.

Напомним, в соответствии со ст. 8 Закона Украины "О государственном бюджете на 2017 год", минимальная заработная плата с 1 января 2017 года установлена в размере 3200 гривень. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, предвидя стремление многих предпринимателей уклониться от выполнения данного обязательства, в своем выступлении не только подчеркнул необходимость выплаты минимальной заработной платы в увеличенном размере, но и пригрозил предпринимателям многотысячными штрафами.