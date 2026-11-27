Українські бренди починають тестувати віртуальних інфлюенсерів, однак поки не поспішають переводити на них рекламні бюджети. Компанії вже прописують у контрактах із блогерами умови використання штучного інтелекту під час створення контенту. Водночас економіка співпраці з цифровими персонажами залишається невизначеною: їх розробка не обов'язково обходиться дешевше за роботу з живими блогерами. Dilo розібралося, скільки коштує створення ШІ-інфлюенсерів, які бренди можуть бути зацікавлені в такій рекламі та чи здатні віртуальні персонажі конкурувати за рекламні бюджети з реальними блогерами.

Як ШІ змінює правила інфлюенсер-маркетингу

Український рекламний ринок поки не готовий до масової співпраці з віртуальними інфлюенсерами, проте вже адаптується до використання штучного інтелекту в рекламному контенті.

"У наших контрактах із брендами навіть з'явився окремий розділ, який дозволяє або забороняє використовувати ШІ у контенті", — розповіла маркетологиня Валерія Ромащенко.

Йдеться передусім про створення фото- та відеоматеріалів, а не про використання ШІ для написання сценаріїв чи рекламних текстів. При цьому важливо розрізняти повністю згенерованих персонажів і рекламний контент, створений за допомогою штучного інтелекту для реальних людей.

Для рекламодавців це два різні інструменти з різними завданнями. У першому випадку бренд фактично працює з цифровим персонажем. У другому використовує нові технології для виробництва контенту за участю живого блогера.

Головна відмінність віртуальних інфлюенсерів від традиційних полягає не лише в способі створення контенту, а й у механізмі взаємодії з аудиторією.

"Сьогодні бренди купують у блогерів не охоплення, а довіру, репутацію, особистий досвід та емоційний зв'язок з аудиторією", — пояснює Ромащенко.

Саме на цьому побудована економіка інфлюенсер-маркетингу. Люди, які тривалий час стежать за блогером, частіше прислухаються до його рекомендацій. Віртуальному персонажу таку довіру ще потрібно сформувати, і результат не гарантований.

Водночас ШІ-інфлюенсери пропонують рекламодавцям іншу модель співпраці. Вони не хворіють, не зривають дедлайни та не потрапляють у скандали через особисте життя. Бренд може контролювати зовнішність персонажа, його комунікацію та контент.

Однак повний контроль над образом має і зворотний бік. За словами маркетологині, саме людські емоції, помилки та особисті історії часто роблять блогерів цікавими для аудиторії. Відсутність людського фактора може бути як перевагою, так і обмеженням для віртуального інфлюенсера.

Скільки коштує створення ШІ-інфлюенсера

Вартість залежить від рівня персонажа. Про це розповів технічний керівник команди Arieta Art Станіслав Донець.

"Однієї ціни немає: залежно від рівня це може бути від кількох десятків доларів на місяць до сотень тисяч", — пояснив він.

Донець виокремлює три рівні. Найпростіший — це персонаж, створений на готових сервісах генерації зображень із закріпленим обличчям і регулярними публікаціями. Такий проєкт можна запустити від кількох днів до двох тижнів. Основні витрати — підписки на сервіси.

Середній рівень потребує команди або агенції. Вони розробляють концепцію і легенду персонажа, навчають модель, щоб забезпечити стабільну зовнішність, підбирають голос і готують перший пакет контенту. Донець оцінює такий старт для українського ринку приблизно в $3–15 тис. Це займає один-два місяці.

Повноцінний цифровий амбасадор — це 3D- або CGI-персонаж із ригом, анімацією, захопленням рухів і стратегією на роки. На створення йде від трьох до шести місяців.

"Різниця між простим персонажем і амбасадором не лише в бюджеті. Простий персонаж — це картинка. Амбасадор — це особистість із послідовною поведінкою, яку впізнають і яка роками живе разом із брендом", — наголошує експерт.

До процесу входить концепція, зовнішність, характер, голос і контент-конвеєр. За словами Донця, найчастіше "ламаються" дешеві проєкти саме на консистентності. Персонаж має бути впізнаваним у кожному кадрі.

Окрема частина — юридична. Це права на образ, договори та маркування ШІ-контенту. Для голосу, клонованого з актора, потрібна ліцензія. Він також нагадує, що в ЄС чітке маркування такого контенту вимагається за AI Act із серпня 2026 року.

Витрати після запуску

Основні гроші, за словами Донця, йдуть уже після створення персонажа. Йому потрібні сценарист, який тримає його характер, оператор, що генерує й доводить контент, і комюніті-менеджер. Останнього експерт вважає найбільш недооціненою ролью: саме в коментарях і повідомленнях найважче втримати ілюзію, тому більшість таких акаунтів ведуть живі люди.

Регулярне ведення персонажа середнього рівня він оцінює в $1,5–5 тис. на місяць. До цього додаються підписки на сервіси і просування.

Тому такий персонаж не завжди дешевший за блогера. Це підтверджує й Ромащенко: власна розробка не обов'язково вигідніша за співпрацю з реальним блогером. Окремою статтею витрат стає залучення аудиторії. Новому персонажу ще потрібно здобути впізнаваність і сформувати спільноту підписників.

За словами Станіслава, у порівнянні з блогерами є пастка. Блогер продає не лише контент, а й готову аудиторію та довіру до себе. Віртуальний персонаж стартує з нуля підписників, тому аудиторію доведеться купувати або вирощувати місяцями.

"Власний ШІ-інфлюенсер окупається, якщо бренду потрібно багато контенту, повний контроль над образом і довга дистанція, хоча б рік. Для разової кампанії чи швидкого охоплення живий блогер майже завжди вигідніший", — підсумовує він.

Інша ситуація — рекламна інтеграція в уже популярного віртуального інфлюенсера. У такому разі вартість співпраці, на думку Ромащенко, має визначатися за тими самими критеріями, що й для звичайних блогерів: охопленням, залученістю аудиторії, відповідністю цільовій групі бренду та прогнозованою ефективністю.

"Сам факт використання ШІ не повинен робити рекламу дорожчою", — наголошує маркетологиня.

В Україні поки немає сформованого ринку популярних віртуальних інфлюенсерів із власною українською аудиторією. Тому порівнювати вартість таких інтеграцій із розцінками традиційних блогерів складно.

Оцінювати результати рекламних кампаній Ромащенко пропонує за звичними для ринку показниками: CPM (вартістю тисячі показів), конверсією та фактичними продажами.

Проблема полягає у відсутності достатньої кількості даних для порівняння. Високі перегляди контенту з віртуальним персонажем можуть бути наслідком цікавості аудиторії до самої технології, а не інтересу до рекламованого продукту.

Які бренди можуть зацікавитися віртуальними інфлюенсерами

Найбільший потенціал для використання ШІ-персонажів Ромащенко бачить у fashion, beauty, геймінгу та технологічному секторі. У цих категоріях важливу роль відіграють візуальна складова, креативність і новизна.

Віртуальний персонаж може стати частиною комунікаційної стратегії бренду, з'являтися в рекламних кампаніях і допомагати створювати впізнаваний образ. Особливо це актуально для іміджевих кампаній, де основним завданням є привернення уваги до компанії або продукту. Один із прикладів — використання штучного інтелекту компанією L'Oréal.

"Я б не радила брендам терміново інвестувати у віртуальних інфлюенсерів лише тому, що це технологічно та модно. Реклама повинна розв'язувати бізнес-завдання. Якщо реальний блогер приносить продажі, а ШІ-персонаж лише здивовані коментарі, то для мене вибір очевидний", — зазначає Ромащенко.

Попри це, повної заміни живим блогерам найближчим часом очікувати не варто. Віртуальні інфлюенсери можуть претендувати на частину рекламних бюджетів, але поки не здатні відтворити той рівень довіри, який формується завдяки особистому досвіду та тривалій взаємодії блогера з аудиторією.

Чому в Україні таких проєктів одиниці

За спостереженням Донця, інтерес до теми великий, а реальних кроків поки мало. Бізнес активно використовує ШІ для креативів, банерів і моделей у каталогах. Проте власного довгострокового персонажа з характером і стратегією створюють одиниці.

Він називає кілька причин. Український ринок інфлюенсер-маркетингу невеликий, а більшість бюджетів зосереджена у великих рекламодавців. Бренди рахують результат: їм потрібні кліки, реєстрації, продажі або зрозуміла вартість залучення клієнта, а в нового віртуального персонажа таких цифр на старті немає. Також після хвилі діпфейків аудиторія стала насторожена.

Перші кейси, за словами Донця, все ж є:

бренд дитячих візків Anex зробив своєю амбасадоркою віртуальну модель Shudu;

МЗС України представило ШІ-речницю Вікторію Ші;

Богдан Буше ліцензував свій ШІ-аватар для реклами.

Останній приклад показує гібридний варіант: блогери продають ліцензії на ШІ-копії самих себе.

Віртуальні інфлюенсери: що показує світовий ринок

За кордоном цифрові персонажі вже стали частиною маркетингових стратегій великих компаній. Водночас їх використовують переважно як окремі медійні активи брендів, а не як універсальну альтернативу традиційним інфлюенсерам.

Один із найвідоміших прикладів — Lil Miquela, віртуальна модель, створена лос-анджелеською студією Brud у 2016 році. Вона брала участь у рекламних кампаніях Calvin Klein і Prada.

Іншу модель використала бразильська роздрібна мережа Magazine Luiza, яка створила власного цифрового персонажа Lu do Magalu. За даними Fortune, у 2023 році її аудиторія перевищувала 6 млн підписників.

В Іспанії агенція The Clueless запустила віртуальну модель Aitana López. Співзасновниця компанії Діана Нуньєс розповідала Fortune, що однією з причин створення цифрового персонажа стало зростання витрат на співпрацю з реальними інфлюенсерами.

Проте світовий досвід не свідчить про те, що рекламодавці беззастережно переходять на цифрових персонажів. За даними Digiday, у 2025 році інтерес брендів до віртуальних інфлюенсерів скоротився майже на 30% порівняно з попереднім роком. Серед причин називали побоювання негативної реакції аудиторії на використання ШІ.

Таким чином, для рекламного ринку віртуальні інфлюенсери поки залишаються радше додатковим інструментом комунікації, ніж повноцінною заміною блогерам. Їхня комерційна цінність залежатиме не стільки від технології створення, скільки від здатності залучати аудиторію та забезпечувати брендам вимірюваний результат.