Маркетинг довіри: як наноінфлюенсерки на Naprobu.ua створюють реальний вплив

Маркетинг впливу залишається одним з найефективніших каналів комунікації зі споживачем. Водночас драйвером інфлюенсінгу котрий рік поспіль є нано- та мікроінфлюенсери – ті, хто не володіють такою армією підписників, як блогери чи селебрітіз, але більш комунікабельні, автентичні в контенті та часто зосереджені на нішевих темах, що знаходять відгук в однодумців, пропонуючи брендам можливість точно націлювати промоцію на відповідну аудиторію.

Коли минулого року бренд HіPP просував сухі молочні суміші Combiotic, через платформу Naprobu.ua (прим. – входить до Burda Media Ukraine) залучив 100 наноінфлюєнсерок – мам із дітьми, яким запропонували знайомство з продуктом в обмін на чесний відгук у соцмережах. Причому потрібні були саме мами-інфлюенсерки, в яких діти або вже перебували на штучному вигодовуванні, або використовували його як додаткове джерело харчування.

За неповні два місяці бренд отримав більше 400 відгуків та якісний користувацький контент. Враховуючи те, що це – реальні відгуки реальних людей, вони викликають довіру у друзів і підписників за інтересами. Тобто інших мам, яким цікавий релевантний досвід і фактори, якими керуватись при виборі продукту для дитини. Власне, так працює нішевість і word-of-mouth marketing, який ще називають «сарафанне радіо». Завдання брендів – лише правильно налаштувати на потрібну хвилю.

Так само бренд «Яготинське» запропонував "на пробу" цільовій аудиторії через інфлюєнсерів питні йогурти, "Верес" обирав соуси до улюблених страв, а німецький бренд кондитерських інгредієнтів Dr. Oetker приготував не один джем разом із ними. Такий підхід добре працює на поінформованість про продукт і залучення споживачів.

Взагалі, тема кулінарії – одна з найулюбленіших і найпоширеніших серед нано-, мікроблогерок поряд з косметичними засобами та побутовими товарами. Хоча FMCG-сектором така взаємодія не обмежується. Інфлюєнсери охоче тестують засоби pet care, побутову техніку, дієтичні добавки або вітаміни. Приміром, нещодавно відкрили для себе і своїх аудиторій спрей від безсоння Meloxonin. Порушення сну стало реальною проблемою для всіх нас сьогодні, тож у соцмережах жваво відгукнулися на пропозицію рішення.

Що керує інфлюєнсерами? Зазвичай це люди, відкриті для всього нового. Від фотографів, косметологів до власників бізнесу. Здебільшого, це жінки. Вони не мають бізнес-профілю в Instagram і готові приділяти більше часу, щоб відповідати на коментарі, комунікувати з аудиторією. Тому мають тісніші стосунки з кожним підписником і можуть змістовно розповісти, чому саме цей продукт обрати краще. Звідси більш високий коефіцієнт конверсії.

Також серед їхніх драйверів – бажання впливати, вдосконалювати тощо. Вони залюбки дадуть фідбек виробнику після того, як спробували продукт. Свого часу так було з АХА. Бренд попрацював з полуницею у складі продукту з тим, щоб вона не була крихкою у складі граноли і вдосконалив продукт. Одночасно з генерацією хвилі відгуків в Instagram і маркетплейсах, word-of-mouth – це також джерело важливої інформації для маркетологів компанії від цільової аудиторії.

Бренди також звертаються до інфлюєнсерів, коли хочуть розповісти про продукт, що має свою специфіку, і потрібно показати його в дії. Наприклад, який ефект після нанесення засобів для автозасмаги, або як можна швидко та безпечно вивести плями на одягу. Такий підхід також ефективний, коли необхідно показати різноманітні функції техніки – від фотоепілятора до індукційної варильної поверхні. Тут також на допомогу приходять інфлюєнсерки.

Як у будь-якому партнерстві, побудова справжніх відносин потребує часу. Разові кампанії все ще поширені, але довгострокова співпраця з нано-, мікроінфлюенсерами виявляється успішнішою стратегією. Бренди повертаються до таких комунакацій – і не просто заради охоплення, а заради довіри.

Інфлюенсінг через «спробуй і поділись власним досвідом» дає брендам можливість створювати історії, що резонують краще, ніж рекламні ролики. Це не про масову трансляцію, а про персональну рекомендацію, яка має вагу. Коли лідер думок ділиться реальним досвідом використання продукту, це викликає щирий інтерес і довіру – ключові елементи для конверсії. Річ у тім, що сьогодні користувач шукає не лише якість, а й справжність.