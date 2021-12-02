Шварценеггер снялся для новогоднего ивента в игре World of Tanks

Арнольд Шварценеггер исполнил главную роль в новогоднем событии в игре World of Tanks – команда разработчиков выпустила трейлер с анонсом «Новогоднего наступления – 2022».

При этом подробности ивента разработчики пока держат в секрете, но обещают рассказать о них в ближайшее время.

Сюжет трейлера рассказывает историю маленького Джонни: мальчик отправил письмо своему кумиру. Однако только через 30 лет оно доходит до адресата. Получив послание, Арнольд решает встретиться с Джонни. Он садится в свой вертолет и отправляется в путь.

«Работа с командой Wargaming над этим особым проектом была отличным опытом, тем более мне известно, сколько радости он принесет игрокам. С танками меня связывает давняя история: у меня есть M-47 Patton, на котором я проходил службу в австрийской армии, когда мне было 18, так что мне знаком восторг, который испытываешь, управляя этими стальными зверями. Пользователи давно спрашивали, когда ждать моего появления в World of Tanks. Похоже, их мечта сбылась», — отметил актер.

Напомним, ранее редакция Delo.ua рассказывала о хэллоуинском режиме в игре World of Tanks, над которыми работали в том числе и специалисты киевской студии Wargaming. Кроме того, хэллоуиновскую атмосферу в игре помогли создать признанные мастера хоррора – дизайнер Масахиро Ито и композитор Акира Ямаока, которые принимали участие в создании легендарной серии игр Silent Hill.