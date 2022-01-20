"Большая стройка" Зеленского помогла ликвидировать 28 мест концентрации ДТП — "Укравтодор"

За два года внедрения программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" удалось ликвидировать 28 мест концентрации ДТП. Об этом рассказал первый заместитель главы агентства Андрей Ивко в материале для Mintrans.

"Старт "Большой стройки" кардинально изменил ситуацию: отрасль получила достаточно ресурсов и для восстановления дорожного покрытия, и для улучшения безопасности на дорогах", – отметил замглавы "Укравтодора".

Он добавил, что до конца этого года намечено исправить ситуацию еще НА 18 опасных участках.

Создание безопасных условий движения для водителей и пешеходов является одной из приоритетных задач президентской программы. В 2020-2021 годах финансирование мер по безопасности дорожного движения увеличилось вдвое.

"В 2020 году на меры безопасности дорожного движения выделено 7,8% от общего финансирования. В январе – ноябре 2021 года показатель вырос до 8,2%”, — написал Ивко.

Благодаря этому в населённых пунктах появились пешеходные дорожки, системы освещения, парапетное ограждение опасных участков, а также металлическое барьерное ограждение за их пределами.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной ​​им программы "Большая стройка" уже восстановили более 14 000 км дорог по всей Украине.