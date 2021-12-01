Тель-Авив возглавил рейтинг самых дорогих городов мира, обогнав Париж

Израильский Тель-Авив стал самым дорогим для проживания из крупных городов в мире, обогнав Париж. Об этом свидетельствует новый рейтинг, составленный исследовательским центром британского журнала The Economist на основе данных, собранных с 16 августа по 12 сентября.

Издание отмечает, что цены в отслеживаемых им 173 городах в нынешнем году росли быстрее всего за последние пять лет — в среднем инфляция составила 3,5% в местной валюте против 1,9% в прошлом году. Этому способствовало нарушение цепочек поставок товаров из-за ограничений, введенных из-за пандемии Covid-19.

Транспортные расходы, согласно обзору этого года, росли наиболее быстрыми темпами в основном из-за роста цен на нефть, который привел к увеличению цен на неэтилированный бензин в среднем на 21%.

Кроме того, значительно выросли расходы на отдых, табак и средства личной гигиены. Причем эти цифры не включают четыре города, страдающих от очень высокой инфляции, — Каракас, Дамаск, Буэнос-Айрес и Тегеран.

"Мы ясно видим влияние на индекс этого года особо резкого роста цен на бензин. Однако не во всех городах произошло повышение цен. Во многих городах, находящихся внизу нашего рейтинга, цены стагнировали или даже падали, отчасти из-за ослабления их валют по отношению к доллару США", — отмечает The Economist.

Авторы рейтинга отмечают, что в 2022 году ожидают дальнейшего роста стоимости жизни во многих городах по мере роста заработной платы во многих секторах, но в то же время ждут, что центральные банки будут постепенно поднимать ключевые процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию.

Тель-Авив впервые возглавил рейтинг, поднявшись с пятого места в прошлом году. Рост Тель-Авива в основном отражает укрепление израильской валюты шекеля по отношению к американскому доллару, а также рост цен на питание и транспорт.

Второе место в рейтинге разделили Париж и Сингапур, за которыми следуют Цюрих и Гонконг, занимавшие первое место в прошлом году. В десятку самых дорогих городов также вошли Нью-Йорк (США), Женева (Швейцария), Копенгаген (Дания), Лос-Анджелес (США) и Осака (Япония).

Самым большой же скачок продемонстрировал Тегеран, поднявшийся за год с 79-го на 29-е место, поскольку санкции США против Ирана вызвали дефицит и рост цен, отмечают в The Economist.

В целом на вершине рейтинга по-прежнему доминируют европейские и развитые азиатские города, в то время как североамериканские и китайские остаются на более низких местах. Самые дешевые города в основном находятся на Ближнем Востоке и в Африке или в более бедных частях Азии.

Сирийская столица Дамаск снова определена как самый дешевый город в мире для жизни, причем он занял последнее место в семи из десяти ценовых категорий и оказался почти в конце в остальных трех категориях.

Вторым снизу стала столица Ливии Триполи, вошедшая в число 40 новых городов, добавленных в рейтинг в 2021 году, а третьим — столица Узбекистана Ташкент. Киев же занял в рейтинге 88-е место.

В общей сложности десять новых городов списка попали в нижние 50 мест, в то время как только три новых города вошли в число 50 самых дорогих. Самым дорогим из новых городов является Эдинбург (Великобритания), занявший 27-е место.