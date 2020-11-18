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В мире 10 минут назад

Economist опубликовал рейтинг самых дорогих городов мира

Сингапур и Осака, которые в 2019 году возглавляли рейтинг вместе с Гонконгом, опустились в рейтинге

Цюрих. Фото: Pixabay Цюрих. Фото: Pixabay
Цюрих. Фото: Pixabay

На сегодняшний день самыми дорогими городами мира являются Цюрих, Париж и Гонконг.

Об этом свидетельствуют данные нового отчета Economist Intelligence Unit, передает ВВС.

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Как отмечается в обзоре, Сингапур и Осака, которые в 2019 году возглавляли рейтинг вместе с Гонконгом, опустились в рейтинге.

Рейтинг самых дорогих мегаполисов мира выглядит следующим образом:

1 место — Цюрих, Париж, Гонконг;

2 место — Сингапур;

3 место — Тель-Авив и Осака;

4 место — Женева и Нью-Йорк;

5 место — Копенгаген и Лос-Анджелес.

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В то же время, жизнь в городах Северной и Южной Америки, Африке и Восточной Европе стала дешевле с прошлого года, а в городах Западной Европы — дороже. 

В большинстве китайских городов цены выросли из-за напряженности между США и КНР.

Напомним, в 2019 году худшим в мире городом для жизни назван Багдад, столица Ирака. Лучшим городом мира для проживания оказалась столица Австрии Вена, которая лидировала в рейтинге десятый год подряд.

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