Киев попал в ТОП-100 самых дорогих городов мира — The Economist

Киев поднялся на 22 строчки в рейтинге самых дорогих городов мира Worldwide Cost of Living 2020, подготовленном аналитическим подразделением журнала The Economist. Столица Украины делит с Москвой 86-е место из 133 городов (чем выше позиция, тем дороже город). Об этом сообщает Радио Свобода.

Составители рейтинга объясняют движение Киева укреплением курса гривни в 2019 году. Кроме того, цены в столице изменились из-за роста минимальной и реальной заработной платы.

Наибольший скачок вниз в рейтинге совершили болгарская София (с 90-ой позиции на 106-ую), марокканская Касабланка (с 92 на 106) и исландский Рейкьявик (с 15 на 29). А вот самый большой скачок вверх показал турецкий Стамбул, поднявшись на 24 позиции и сейчас он занимает 96-ое место.

Самыми дорогими городами в мире стали Сингапур, Гонконг (специальный район Китая) и Осака (Япония) с индексом в 102 пункта. Четвертым идет Нью-Йорк (100), за ним — французский Париж, швейцарский Цюрих (по 99), израильский Тель-Авив (97), американский Лос-Анджелес, японское Токио (по 96) и швейцарская Женева (95).

Самыми дешевыми городами в рейтинге стали сирийский Дамаск (25), узбекский Ташкент (30), казахский Алматы (34), аргентинский Буэнос-Айрес, пакистанский Карачи (по 35), венесуэльский Каракас (36), замбийская Лусака (38), индийские города Ченнаи (39), Бангалор (40) и Нью-Дели (42).

Авторы исследования сравнили 400 индивидуальных цен на более чем 160 продуктов и услуг, в частности на еду, напитки, одежду, товары для дома и личного ухода, аренду жилья, транспорт, коммунальные услуги, частные школы, домашних работников и отдых.

Цены во всех городах в рейтинге сравнивают с Нью-Йорком. Индекс цен в американском городе устанавливают на уровне 100 пунктов. Индекс Киева за год вырос на шесть пунктов и составляет 58 (чем выше этот показатель, тем выше цены).