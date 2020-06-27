Экономика 20 минут назад

Пять украинских городов отметили в международном рейтинге по ведению бизнеса

Рейтинг составляли 70 мировых экспертов и советников по инвестициям, которые оценивали различные преимущества 75 европейских городов

Фото: Я и Закон Фото: Я и Закон
Фото: Я и Закон

Пять украинских городов — Львов, Харьков, Киев, Днепр и Одесса — попали в рейтинг городов Европы, которые наиболее благоприятны для ведения бизнеса, войдя в категории "Экономический потенциал".

Об этом сообщает УНН со ссылкой на британское издание Emerging Europe.

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"Будапешт был признан наиболее благоприятным городом для бизнеса в развивающихся странах, среди наград "Emerging Europe 2020", — говорится в сообщении.

По информации агентства, рейтинг составляли 70 мировых экспертов и советников по инвестициям, которые оценивали различные преимущества 75 европейских городов, развивающихся, которые являются или столицами, или имеют население свыше 200 тысяч жителей.

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Согласно рейтингу, Львов занял второе место после Тбилиси в категории "Экономический потенциал".

На третьем месте в рейтинге разместился Харьков и Киев, на пятом Днепр, а на шестом Одесса.

Напомним, Киев поднялся на 22 строчки в рейтинге самых дорогих городов мира Worldwide Cost of Living 2020, подготовленном аналитическим подразделением журнала The Economist.

Столица Украины делит с Москвой 86-е место из 133 городов (чем выше позиция, тем дороже город). 

 

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