У першому півріччі товарообіг України досяг $52,7 млрд: що імпортували та експортували найбільше

У першій половині 2024 року товарообіг України склав 52,7 мільярда доларів. З цієї суми імпорт становив 33,2 мільярда доларів, тоді як експорт досяг 19,5 мільярда доларів. Про це повідомляє Державна митна служба України.



Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

З імпортованих товарів 86%, що становить 28,1 мільярди доларів, були оподатковані. Податкове навантаження на кілограм оподаткованого імпорту зросло на 10% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Інфографіка: Державна митна служба

Найбільше товарів Україна імпортувала з Китаю, Польщі та Німеччини на суми 6,4, 3,7 та 2,6 мільярда доларів відповідно. Щодо експорту, то найбільші обсяги українських товарів були продані до Польщі на суму 2 мільярди доларів, до Іспанії на 1,6 мільярда доларів та до Китаю також на 1,6 мільярда доларів.

Також за півроку більшу частину імпорту, а саме 65%, складали машини, обладнання та транспорт на суму 11,4 мільярди доларів, продукція хімічної промисловості на 5,9 мільярди доларів та паливно-енергетичні товари на 4,3 мільярди доларів. Митні платежі від цих категорій товарів забезпечили відповідно 31%, 16% та 24% від загальних надходжень до державного бюджету.

Основними експортними товарами стали продовольчі товари, метали та вироби з них, а також мінеральні продукти. За півроку митні платежі від експорту товарів з вивізним митом склали 148,1 мільйона гривень.

Порівняно з першими п'ятьма місяцями 2024 року, коли обсяг імпорту в Україну становив 27,5 мільярда доларів, а експорту – 16,8 мільярда доларів, товарообіг за шість місяців демонструє значне зростання. За цей період 86% імпорту, або 23,7 мільярда доларів, було оподатковано.

Основними країнами-постачальниками імпорту також були Китай (5,3 мільярда доларів), Польща (2,9 мільярда доларів) та Німеччина (2,2 мільярда доларів). Експорт до Польщі становив 1,7 мільярда доларів, до Китаю – 1,4 мільярда доларів, до Іспанії – 1,4 мільярда доларів.