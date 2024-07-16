Європейський Союз може знову запровадити мита на імпорт деяких українських товарів

Європейський Союз розглядає можливість повторного введення мит на імпорт українських меду, кукурудзи та м’яса птиці. Це рішення може бути ухвалене у рамках захисного механізму на випадок перевищення встановлених квот.

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Про це розповів єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський.

Запровадження мит зробить імпортні товари менш конкурентоспроможними, що може призвести до зменшення або повного припинення їх імпорту. Такий крок може негативно вплинути на українських виробників і економіку країни в цілому.

Войцеховський нагадав, що подібний захисний механізм уже застосовувався щодо трьох продуктів з України – цукру, яєць та вівса. Наразі Єврокомісія вивчає ситуацію з іншими агропродуктами.

За його словами, найближче до найближче до запровадження захисного механізму знаходиться мед, оскільки він досяг 89% від ліміту, кукурудза – 65% і мʼясо птиці – 59%.

ЄС повернув мита на українські яйця та цукор

Євросоюз з 2 липня повернув тарифні квоти на яйця та цукор з України через збільшення обсягів імпорту з 2024 року.

Зазначається, що яйця та цукор потрапили до переліку товарів, до яких застосували "екстрене гальмування" через те, що обсяги імпорту досягли середньорічного показника, зафіксованого в період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

"Оскільки імпорт яєць та цукру з України з початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою у межах тарифної квоти з Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, додатковий імпорт продовжуватиметься за митами режиму найбільшого сприяння", - йдеться у повідомленні.

Експорт з обмеженнями

Зауважимо, 13 травня Рада ЄС продовжила тимчасові преференції для України в торгівлі ще на рік - до 5 червня 2025 року. Водночас передбачено механізм екстреного гальмування для чутливих товарів, зокрема меду, круп, кукурудзи, м'яса птиці, яєць, вівса, якщо імпорт перевищить встановлені обсяги.

Нагадаємо, з 19 червня при експорті до Європейського Союзу застосовуватимуться мита на український овес, оскільки Україна перевищила встановлені квоти.

30 травня Кабінет міністрів України запровадив нульову квоту на експорт цукру до країн Європейського Союзу. Зупинка експорту цукру триватиме до кінця 2024 року.