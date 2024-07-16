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Категория
Агро
Дата публикации

Европейский Союз может снова ввести пошлины на импорт некоторых украинских товаров

Европейский Союз может снова ввести пошлины на импорт некоторых украинских товаров
Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский. Фото: скриншот с пресс-конференции

Европейский Союз рассматривает возможность повторного введения таможенных пошлин на импорт украинских меда, кукурузы и мяса птицы. Это решение может быть принято в рамках защитного механизма на случай превышения установленных квот.

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Об этом рассказал еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

Введение пошлин сделает импортные товары менее конкурентоспособными, что может привести к уменьшению или полному прекращению их импорта. Такой шаг может оказать негативное влияние на украинских производителей и экономику страны в целом.

Войцеховский напомнил, что подобный защитный механизм уже применялся в отношении трех продуктов из Украины – сахара, яиц и овса. В настоящее время Еврокомиссия изучает ситуацию с другими агропродуктами.

По его словам, ближе всего к введению защитного механизма находится мед, поскольку он достиг 89% от лимита, кукуруза – 65% и мясо птицы – 59%.

ЕС вернул пошлины на украинские яйца и сахар

Евросоюз со 2 июля вернул тарифные квоты на яйца и сахар из Украины из-за увеличения объемов импорта с 2024 года.

Отмечается, что яйца и сахар попали в список товаров, к которым применили "экстренное торможение" из-за того, что объемы импорта достигли среднегодового показателя, зафиксированного в период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года.

"Поскольку импорт яиц и сахара из Украины с начала 2024 года уже превышает объемы, установленные тарифной квотой в рамках тарифной квоты из Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, дополнительный импорт будет продолжаться за пошлинами режима наибольшего содействия", — говорится в сообщении.

Экспорт с ограничениями

Отметим, 13 мая Совет ЕС продлил временные преференции для Украины в торговле еще на год – до 5 июня 2025 года. В то же время, предусмотрен механизм экстренного торможения для чувствительных товаров, в частности меда, круп, кукурузы, мяса птицы, яиц, овса, если импорт превысит установленные объемы.

Напомним, с 19 июня при экспорте в Европейский Союз будут применяться пошлины на украинский овес, поскольку Украина превысила установленные квоты.

30 мая Кабинет министров Украины ввел нулевую квоту на экспорт сахара в страны Европейского Союза. Остановка экспорта сахара будет продолжаться до конца 2024 года.

Автор:
Татьяна Гойденко