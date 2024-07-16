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Европейский Союз может снова ввести пошлины на импорт некоторых украинских товаров
Европейский Союз рассматривает возможность повторного введения таможенных пошлин на импорт украинских меда, кукурузы и мяса птицы. Это решение может быть принято в рамках защитного механизма на случай превышения установленных квот.
Об этом рассказал еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.
Введение пошлин сделает импортные товары менее конкурентоспособными, что может привести к уменьшению или полному прекращению их импорта. Такой шаг может оказать негативное влияние на украинских производителей и экономику страны в целом.
Войцеховский напомнил, что подобный защитный механизм уже применялся в отношении трех продуктов из Украины – сахара, яиц и овса. В настоящее время Еврокомиссия изучает ситуацию с другими агропродуктами.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
По его словам, ближе всего к введению защитного механизма находится мед, поскольку он достиг 89% от лимита, кукуруза – 65% и мясо птицы – 59%.
ЕС вернул пошлины на украинские яйца и сахар
Евросоюз со 2 июля вернул тарифные квоты на яйца и сахар из Украины из-за увеличения объемов импорта с 2024 года.
Отмечается, что яйца и сахар попали в список товаров, к которым применили "экстренное торможение" из-за того, что объемы импорта достигли среднегодового показателя, зафиксированного в период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года.
"Поскольку импорт яиц и сахара из Украины с начала 2024 года уже превышает объемы, установленные тарифной квотой в рамках тарифной квоты из Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, дополнительный импорт будет продолжаться за пошлинами режима наибольшего содействия", — говорится в сообщении.
Экспорт с ограничениями
Отметим, 13 мая Совет ЕС продлил временные преференции для Украины в торговле еще на год – до 5 июня 2025 года. В то же время, предусмотрен механизм экстренного торможения для чувствительных товаров, в частности меда, круп, кукурузы, мяса птицы, яиц, овса, если импорт превысит установленные объемы.
Напомним, с 19 июня при экспорте в Европейский Союз будут применяться пошлины на украинский овес, поскольку Украина превысила установленные квоты.
30 мая Кабинет министров Украины ввел нулевую квоту на экспорт сахара в страны Европейского Союза. Остановка экспорта сахара будет продолжаться до конца 2024 года.