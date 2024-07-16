В первом полугодии товарооборот Украины достиг $52,7 млрд: что импортировали и экспортировали больше всего

В первой половине 2024 года товарооборот Украины составил 52,7 млрд долларов. Из этой суммы импорт составил 33,2 млрд долларов, тогда как экспорт достиг 19,5 млрд долларов. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.



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Из импортированных товаров 86%, что составляет 28,1 миллиарда долларов, были обложены налогом. Налоговая нагрузка на килограмм налогооблагаемого импорта выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Инфографика: Государственная таможенная служба

Больше товаров Украина импортировала из Китая, Польши и Германии на суммы 6,4, 3,7 и 2,6 миллиарда долларов соответственно. Что касается экспорта, то наибольшие объемы украинских товаров были проданы в Польшу на сумму 2 миллиарда долларов, в Испанию на 1,6 миллиарда долларов и Китай также на 1,6 миллиарда долларов.

Также за полгода большую часть импорта, а именно 65%, составляли машины, оборудование и транспорт на сумму 11,4 млрд долларов, продукция химической промышленности на 5,9 млрд долларов и топливно-энергетические товары на 4,3 млрд долларов. Таможенные платежи от этих категорий товаров обеспечили соответственно 31%, 16% и 24% общих поступлений в государственный бюджет.

Основными экспортными товарами стали продовольственные товары, металлы и изделия из них, а также минеральные продукты. За полгода таможенные платежи от экспорта товаров с вывозной пошлиной составили 148,1 миллиона гривен.

По сравнению с первыми пятью месяцами 2024 года, когда объем импорта в Украину составлял 27,5 миллиарда долларов, а экспорта – 16,8 миллиарда долларов, товарооборот за шесть месяцев демонстрирует значительный рост. За этот период 86% импорта, или 23,7 миллиарда долларов, были обложены налогом.

Основными странами-поставщиками импорта были Китай (5,3 миллиарда долларов), Польша (2,9 миллиарда долларов) и Германия (2,2 миллиарда долларов). Экспорт в Польшу составил 1,7 миллиарда долларов, в Китай – 1,4 миллиарда долларов, в Испанию – 1,4 миллиарда долларов.