В 2021 году 40% украинцев назвали "Большую стройку" ключевым успехом власти Зеленского — СМИ

40% граждан назвали "Большую стройку" ключевым успехом власти и президента Владимира Зеленского. Как сообщает издание "Фокус", строительство дорог стало главным изменением в жизни украинцев за уходящий год по данным опроса, проведенного для Украинского института будущего. Кроме того, 32% опрошенных назвали фамилию главы государства в качестве наиболее "полезного" для Украины деятеля.

Издание также отмечает, что после пандемии коронавируса, которая стала главной для 24% граждан, второе место среди событий, запомнившихся больше всего в уходящем году, заняло строительство дорог. Его отложили в памяти 8% граждан. При этом, отвечая на вопрос о достижениях украинской власти, 40% назвали "Большую стройку" ключевым успехом. Помимо этого, среди достижений властей респонденты называли развитие цифровых услуг и приложение "Дія" (6%), укрепление обороноспособности страны и реконструкцию объектов инфраструктуры (аэропортов, вокзалов и так далее) — по 4%, борьбу с коррупцией и олигархами, а также открытие рынка земли — по 3%.

"Примечательно, что в списке "провалов" власти строительство дорог, школ, мостов и детских садов не устраивает всего 3% опрошенных. В то время как неудачную борьбу с коррупцией "провалом" считают 24% населения, повышение тарифов на коммунальные услуги — 20%, процесс вакцинации и отсутствие прогресса в мирном процессе на Донбассе — по 14%", — пишут журналисты.

Издание напоминает, что в 2020 году по результатам опроса, проведенного КМИС и Фондом Демократические инициативы, именно программу президента назвали событием года 11,3% опрошенных, при этом 93% из них сказали, что считают его положительным событием. Согласно обнародованным данным группы "Рейтинг", 42% респондентов назвали строительство и реконструкцию дорог наиболее удачной из реформ в мае 2021 года. На втором месте тогда оказалось "Государство в смартфоне" (40%).

Отмечается, что, согласно информации Мининфраструктуры, в 2020-2021 годах в рамках программы было отремонтировано 13 тысяч км дорог и 520 мостов, а также установлено 50 площадок для взвешивания грузовиков в движении. До 2024 года программа предусматривает восстановление 1,4 тысячи мостов и обновление 24 тысяч км основной сети дорог. В планах до 2024 года также строительство 500 км велодорожек в крупнейших агломерациях страны и туристических центрах.

Журналисты также напоминают: в конце 2020 года экономисты Ukraine Economic Outlook подтвердили, что именно "Большая стройка" фактически спасла страну от экономического провала в постпандемический год. "При среднем жизненном цикле дорожной инфраструктуры в 10-15 лет позитивная отдача от инвестиций в дорожное строительство за 2020 год будет сохраняться аналогичный период времени, что является тем самым долгосрочным компенсатором наращивания антикризисных госрасходов и стимулом экономического роста", — отметили тогда эксперты.

Аналогичного влияния "Большой стройки" стоит ожидать и по итогам 2021 года, считают авторы материала.