Макроэкономика "Великого Будівництва" простыми словами

Президентская программа "Велике будівництво" сейчас у всех на устах и на слуху. Прежде всего потому, что, во-первых, на ее реализацию выделяются колоссальные суммы из госбюджета, местных бюджетов и по разным программам кредитования, во-вторых, потому что ее результат очевиден — за 11 месяцев этого года 3 900 км дорог национального значения и 2000 км дорог местного значения стали настолько качественными, что они уже не уступают европейским дорогам. Плюс построенные и отремонтированные 100 школ, 100 детских садиков и 100 стадионов и спортивных комплексов. Можно сколько угодно говорить о том, что программа ремонта и строительства дорог обходится налогоплательщикам в круглую сумму, но нельзя отменить того факта, что впервые в истории Украины за эти деньги украинцы получают более качественный и более чем осязаемый продукт. При этом у "Великого будівництва" есть "двойное дно": качественные дороги сегодня и положительное влияние на экономику завтра. Исследование группы независимых экономистов из Ukraine Economic Outlook (Институт экономического прогнозирования) утверждает, что капитальные вложения государства в инфраструктуру даже на фоне пандемии коронавируса, даже в условиях дефицита бюджета и спада национальной экономики уже сейчас и в обозримом будущем будут иметь положительный эффект на финансовое положение всей страны. Исследование Ukraine Economic Outlook — сугубо научное. Мы изложили его основные тезисы простыми словами, чтобы показать, какой эффект от инвестиций в инфраструктуру мы можем ощутить еще при нашей жизни, а не когда-нибудь.

Представим, что вы живете в Харькове и хотите с семьей на машине поехать отдыхать в Карпаты. Еще пару лет назад вы предпочли бы поезд. Теперь вы по хорошей дороге доедете до Полтавы и области, в которых еще не так давно многие автовладельцы оставляли не один амортизатор или шину. Сейчас вы проскакиваете этот участок по такой же качественной дороге, затем с комфортом проезжаете Киев до самого Львова, а после без последствий для машины и вашей безопасности оказываетесь на горных дорогах — ровных, с разметкой и освещением, а не убитых, как раньше.

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Когда идеологи "Великого Будівництва" готовили эту программу, их задача в том и состояла — сшить страну деловыми связями и внутренним туризмом. Если у вас есть бизнес и вам необходимы пассажирские или грузовые перевозки, то для вас вопрос качественных дорог сродни кислороду — без него вы умираете. Зато теперь скорость транзита по обновленным трассам выросла почти в 2 раза, а сумма затрат на ремонт автотранспорта существенно уменьшилась.

Конечная цель проекта — ремонт всех дорог, из которых только трасс национального значения 52 тысячи километров. Почти 13% из них впервые в истории были отремонтированы в течение одного года. Еще 3-4 года с ежегодным увеличением количества отремонтированных и построенных километров каждый год, и все дороги Украины будут качественными. В этом нет ничего нереального.

И хотя авторы "Великого будівництва" не планировали сделать эту программу частью антикризисной программы Украины (никто не знал тогда о коронавирусе), она ею стала. По данным Ukraine Economic Outlook, если бы не она, ВВП Украины в 2020 году упал бы еще ниже, чем мог, а, кроме того, она заложила основу для роста экономики в обозримом будущем. И вот почему.

Экономисты отмечают, что полный пакет антикризисных мер, принятых в Украине для поддержки экономики во время эпидемии COVID-19, превышает 111,2 млрд грн. (2,8% ВВП).

"Прежде всего, мы отталкивались от общего пакета антикризисных инструментов, инициированных финансовыми властями, которые только частично пересекаются с так называемым фондом COVID-19. Так, мы относим саму структуру фонда COVID-19 к операционному менеджменту по упрощению госзакупок. Тогда как практика G-20 и других стран-ориентиров для Украины предусматривает другой спектр расходов: инфраструктурных, налоговых льгот, прямых выплат населению, компенсаций бизнесу и поддержки медицины", — говорят экономисты.

Из этой суммы 37,4 млрд грн тратятся на поддержку населения прямыми выплатами: денежная помощь и надбавки к пенсиям.

8,6 млрд поступили в Фонд страхования на случай безработицы и выплату больничных на период карантина.

0,8 млрд предназначены для прямых выплат ФОПам.

9,9 млрд выплатили медикам, из них 6,7 млрд были доплатами медработникам, полицейским и военным, на остальные деньги закуплены средства защиты, ШВЛ и так далее.

1,1 млрд — налоги на имущество, от которых был освобожден бизнес во время карантина, 4,9 млрд — освобождение от уплаты ЕСВ, 2,2 млрд — от единого налога.

13,5 млрд были выданы бизнесу в кредит по программе 5-7-9 по ставкам в 5, 7 и 9%, то есть по ставкам, значительно меньшим рыночных.

И, наконец, 40,1 млрд было выделено на строительство дорог, школ и больниц — эта сумма состоит из госгарантий по кредитам Укравтодора и около 20 млрд, взятых из так называемого "ковидного фонда".

В этот сводный пакет антикризисных мер, который составил 111,2 млрд грн, не вошло финансирование "ВБ", но если его включить в антикризисный пакет, получится 206,8 млрд грн или 5,2% ВВП (из которых 136,3 млрд грн — деньги, выделенные на строительство дорог, в том числе 19,3 млрд грн, привлеченные по кредитным программам Укравтодором).

Понимая, что у многих может возникнуть вопрос, почему правительство так много тратит на инфраструктурные проекты именно во время кризиса, экономисты привели данные об антикризисных фондах других стран. И оказалось, что Украина действительно больше некоторых стран львиную долю фондов тратит именно на инфраструктуру, а такие страны как Испания, Италия, Англия, Германия, Франция и другие выбрали прямые выплаты населению, налоговые льготы, компенсации бизнесу.

Ответ на вопрос, почему так, состоит в том, что, во-первых, качество нашей инфраструктуры значительно отстает от других стран, а без вложений в инфраструктуру весь антикризисный фонд в итоге будет просто "съеден". Во-вторых, именно в кризисные периоды, через которые проходили страны мира в ранние годы, правительства прибегали к восстановлению экономики именно путем вливаний в инфраструктуру, поэтому сейчас им не приходится этого делать и они могут большую часть финансов направить на другое.

"Как ответные меры, Украина и другие страны сформировали специальные Антикризисные фонды. Из-за особенностей текущего кризиса, его значительная часть направлена на медицину, а в странах, которые были вынуждены прибегнуть к жестким формам карантинных ограничений — более эффективные (как в краткосрочном, так и долгосрочном периоде) программы госинвестиций были заменены на прямую финансовую помощь населению и бизнесу для сохранения рабочих мест. В то же время, каждая из стран формировала свой оптимальный пакет антикризисных мер — исходя из собственных показателей заболеваемости, карантинных ограничений, спада экономики и урона для бизнеса", — говорят авторы исследования.

При этом неверно утверждение о том, что Украина сделала мало для поддержания бизнеса, поскольку общий процент фискальных мер Украины, принятых для поддержки экономики (с учетом "ВБ") превосходит по объемам аналогичные пакеты, принятые в России (4,8% от ВВП), Китае (4,8%), Великобритании (4,8%), Италии (4,7%) и Испании (4,1%). Но он значительно меньше Франции и Канады, которые выделили на инструменты восстановления экономики 23,2% и 18,8% ВВП соответственно.

"Украина находится среди мировых лидеров по инфраструктурным проектам. Отметим, еще в период предыдущего мирового кризиса 2008-2009 годов большинство стран использовали именно инфраструктурные проекты с наиболее высоким мультипликатором расходов, как основной инструмент стимулирования внутреннего спроса", — подчеркивает Ukraine Economic Outlook. Ровно то же самое Украина делает сейчас, хотя должна была делать это и в кризис 2008 года, но в силу разных причин не пошла этим путем, и мы упустили много времени.

"Но ввиду особенностей текущего кризиса, которые особо отчетливо проявились именно в развитых странах с высокой концентрацией населения, которые были вынуждены ввести более строгие формы локдауна и заместить инфраструктурные проекты — прямой финансовой поддержкой населения и бизнеса. Что является преимущественно вынужденным элементом социальной политики, но расходы на инфраструктуру запланированы на горизонт следующих 5-10 лет для ускорения восстановительного роста. Также страны, которым удалось локализировать вспышки заболеваемости и сдержать распространение вируса, наоборот, сконцентрировались на долгосрочных инфраструктурных проектах (Китай, Канада, Турция, Австралия)", — говорится в исследовании.

К примеру, США, объединив в Stimulus Pack в 2 млрд доллара (9,5% ВВП), прямые выплаты населению (2,7%), компенсацию и поддержку бизнесу (4,2 % ВВП), потратила на развитие инфраструктуры всего 0,2% ВВП. Однако в 10 летнем периоде США планирует потратить на развитие инфраструктуры — 1 трлн долларов.

Экономисты проанализировали не только текущую структуру антикризисных мер по странам, но и планы по ускорению восстановительного роста. Представленные стратегии подтверждают вывод о том, что после стабилизации эпидемиологической ситуации правительства концентрируются на больших инфраструктурных проектах. На текущий момент категория "инфраструктурные расходы" существенно отличается от периода Большой депрессии 1929-1936 годов. Развитые страны, как Великобритания или Германия, относят к данной категории и расходы на зеленую энергетику, и ЖД-сообщение и информационные технологии. И Украина в ближайшие годы пойдет тем же путем, но встать с него можно лишь в том случае, если будет реализована программа "ВБ".

"Отталкиваясь от того, что уровень инфраструктуры Украины значительно отстает от оптимального, мы предполагаем, что и дальнейшая политика поддержки восстановительного роста будет продолжаться в формате "ВБ". Поэтому особый акцент в работе мы делаем на расчет эффекта "ВБ" на смягчение спада Украины в 2020-ом году и долгосрочном влиянии на рост производительности труда", — сказано в исследовании.

Напомним, что программа "ВБ" предполагает финансирование в объеме 136 млрд грн. Эти средства распределяются по двум направлениям: дорожная инфраструктура (120 млрд грн.) и объекты социальной инфраструктуры (медицина/образование, 16 млрд грн.).

В 2020-ом году Украина, как и мировая экономика (за исключением Азии), находится в состоянии глубокого спада экономики, периода сворачивания частных инвестиций и максимальной эффективности прямых государственных расходов (мультипликаторов, как говорят экономисты). Вторая волна локдауна заставляет пересмотреть прогноз восстановления экономики в четвертом квартале 2020 года. Экономисты считают, что если осенью падение ВВП удалось замедлить с -11,4% (реального ВВП, год к году), во втором квартале до -3,5%, а в третьем квартале, октябре-декабре динамика может незначительно "отыграть" обратно. Суммарно, по итогам 2020 года, реальный ВВП сократится на 5%, он будет негативным и в начале 2021 года.

Но если бы не "ВБ", спад был бы более значительным: "Мы оценили роль "ВБ" в смягчении спада реального ВВП Украины по кварталам. Инфраструктурные проекты сохраняли от 2,5% ВВП во втором квартале до 5,1% и 7,3% в третьем и четвертом, соответственно".

Если бы в четвертом квартале деньги "ВБ" были бы направлены на другие расходы, ВВП упал бы до 11%, но благодаря президентскому инфраструктурному проекту падение остановилось на отметке всего лишь 3,7%.

Оказалось также, что наибольшую отдачу через государственное стимулирование внутреннего спроса в краткосрочной перспективе (1-8 кварталов) можно получить в сельском хозяйстве, инфраструктуре, строительстве и научных разработках. Исходя из особенностей программы "ВБ", ее мультипликативный эффект составляет 2,05 — наибольший показатель среди всех других отраслей, и это значит, что на каждую вложенную гривню экономика через два года будет получать 3 гривни.

И еще одна хорошая новость для тех, кто следит за мировыми индексами и страновыми рейтингами, такими как Doing business и проч.

Итак, в 2020-ом году Украина поднялась на 20 позиций в общемировом рейтинге качества дорог (The Legatum Prosperity Index — Индекс процветания) — со 146 до 126 места. Хотя состояние дорожной инфраструктуры остается одним из самых слабых мест Украины в международной конкуренции, скачок на 20 ступенек вверх — лучшее доказательство того, что "ВБ" должно быть продолжено.

"При этом, эффективная логистика наряду с насыщением экономики основными средствами, медицинской и образовательной системой, доступностью кредитования, инклюзивными институтами и технологическим прогрессом — выступает одним из ключевых факторов средней производительности труда в экономике", — подчеркивают авторы исследования.

Экономисты говорят, что, кроме удовольствия ездить по хорошим дорогам, инвестиции в инженерные сооружения и дорожную инфраструктуру тесно соотносятся с ВВП на душу населения среди экономически активного населения Украины. Так, на 1 млрд долларов таких инвестиций приходится $607 на душу населения.

А рост Индекса качества дорог всего на один пункт создает прирост $1,611 ВВП на душу населения.

"При среднем жизненном цикле дорожной инфраструктуры в 10-15 лет позитивная отдача от инвестиций в дорожное строительство за 2020-ый год будет сохраняться аналогичный период времени. Что является тем самым долгосрочным компенсатором наращивания антикризисных госрасходов и стимулом экономического роста", — заключает Ukraine Economic Outlook.

Общий вывод экономистов таков: позитивный эффект от развития дорожной инфраструктуры сохраняется от 10 до 15 лет, и если Украина разработает и будет соблюдать долгосрочную стратегию улучшения качества транспортной инфраструктуры, то это даст возможность повысить и долгосрочную отдачу от строительства.