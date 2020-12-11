Экономика 1 час назад

Макроэкономика "Великого Будівництва" простыми словами

Экономисты отмечают, что полный пакет антикризисных мер, принятых в Украине для поддержки экономики во время эпидемии COVID-19, превышает 111,2 млрд грн (2,8% ВВП).

Макроэкономика "Великого Будівництва" простыми словами Макроэкономика "Великого Будівництва" простыми словами

Президентская программа "Велике будівництво" сейчас у всех на устах и на слуху. Прежде всего потому, что, во-первых, на ее реализацию выделяются колоссальные суммы из госбюджета, местных бюджетов и по разным программам кредитования, во-вторых, потому что ее результат очевиден — за 11 месяцев этого года 3 900 км дорог национального значения и 2000 км дорог местного значения стали настолько качественными, что они уже не уступают европейским дорогам. Плюс построенные и отремонтированные 100 школ, 100 детских садиков и 100 стадионов и спортивных комплексов. Можно сколько угодно говорить о том, что программа ремонта и строительства дорог обходится налогоплательщикам в круглую сумму, но нельзя отменить того факта, что впервые в истории Украины за эти деньги украинцы получают более качественный и более чем осязаемый продукт. При этом у "Великого будівництва" есть "двойное дно": качественные дороги сегодня и положительное влияние на экономику завтра. Исследование группы независимых экономистов из Ukraine Economic Outlook (Институт экономического прогнозирования) утверждает, что капитальные вложения государства в инфраструктуру даже на фоне пандемии коронавируса, даже в условиях дефицита бюджета и спада национальной экономики уже сейчас и в обозримом будущем будут иметь положительный эффект на финансовое положение всей страны. Исследование Ukraine Economic Outlook — сугубо научное. Мы изложили его основные тезисы простыми словами, чтобы показать, какой эффект от инвестиций в инфраструктуру мы можем ощутить еще при нашей жизни, а не когда-нибудь.

Представим, что вы живете в Харькове и хотите с семьей на машине поехать отдыхать в Карпаты. Еще пару лет назад вы предпочли бы поезд. Теперь вы по хорошей дороге доедете до Полтавы и области, в которых еще не так давно многие автовладельцы оставляли не один амортизатор или шину. Сейчас вы проскакиваете этот участок по такой же качественной дороге, затем с комфортом проезжаете Киев до самого Львова, а после без последствий для машины и вашей безопасности оказываетесь на горных дорогах — ровных, с разметкой и освещением, а не убитых, как раньше.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Когда идеологи "Великого Будівництва" готовили эту программу, их задача в том и состояла — сшить страну деловыми связями и внутренним туризмом. Если у вас есть бизнес и вам необходимы пассажирские или грузовые перевозки, то для вас вопрос качественных дорог сродни кислороду — без него вы умираете. Зато теперь скорость транзита по обновленным трассам выросла почти в 2 раза, а сумма затрат на ремонт автотранспорта существенно уменьшилась. 

Конечная цель проекта — ремонт всех дорог, из которых только трасс национального значения 52 тысячи километров. Почти 13% из них впервые в истории были отремонтированы в течение одного года. Еще 3-4 года с ежегодным увеличением количества отремонтированных и построенных километров каждый год, и все дороги Украины будут качественными. В этом нет ничего нереального. 

И хотя авторы "Великого будівництва" не планировали сделать эту программу частью антикризисной программы Украины (никто не знал тогда о коронавирусе), она ею стала. По данным Ukraine Economic Outlook, если бы не она, ВВП Украины в 2020 году упал бы еще ниже, чем мог, а, кроме того, она заложила основу для роста экономики в обозримом будущем. И вот почему.

Экономисты отмечают, что полный пакет антикризисных мер, принятых в Украине для поддержки экономики во время эпидемии COVID-19, превышает 111,2 млрд грн. (2,8% ВВП).

"Прежде всего, мы отталкивались от общего пакета антикризисных инструментов, инициированных финансовыми властями, которые только частично пересекаются с так называемым фондом COVID-19. Так, мы относим саму структуру фонда COVID-19 к операционному менеджменту по упрощению госзакупок. Тогда как практика G-20 и других стран-ориентиров для Украины предусматривает другой спектр расходов: инфраструктурных, налоговых льгот, прямых выплат населению, компенсаций бизнесу и поддержки медицины", — говорят экономисты.

Из этой суммы 37,4 млрд грн тратятся на поддержку населения прямыми выплатами: денежная помощь и надбавки к пенсиям.

8,6 млрд поступили в Фонд страхования на случай безработицы и выплату больничных на период карантина. 

0,8 млрд предназначены для прямых выплат ФОПам.

9,9 млрд выплатили медикам, из них 6,7 млрд были доплатами медработникам, полицейским и военным, на остальные деньги закуплены средства защиты, ШВЛ и так далее.

1,1 млрд — налоги на имущество, от которых был освобожден бизнес во время карантина, 4,9 млрд — освобождение от уплаты ЕСВ, 2,2 млрд — от единого налога.

13,5 млрд были выданы бизнесу в кредит по программе 5-7-9 по ставкам в 5, 7 и 9%, то есть по ставкам, значительно меньшим рыночных.

И, наконец, 40,1 млрд было выделено на строительство дорог, школ и больниц — эта сумма состоит из госгарантий по кредитам Укравтодора и около 20 млрд, взятых из так называемого "ковидного фонда".

В этот сводный пакет антикризисных мер, который составил 111,2 млрд грн, не вошло финансирование "ВБ", но если его включить в антикризисный пакет, получится 206,8 млрд грн или 5,2% ВВП (из которых 136,3 млрд грн — деньги, выделенные на строительство дорог, в том числе 19,3 млрд грн, привлеченные по кредитным программам Укравтодором).

Понимая, что у многих может возникнуть вопрос, почему правительство так много тратит на инфраструктурные проекты именно во время кризиса, экономисты привели данные об антикризисных фондах других стран. И оказалось, что Украина действительно больше некоторых стран львиную долю фондов тратит именно на инфраструктуру, а такие страны как Испания, Италия, Англия, Германия, Франция и другие выбрали прямые выплаты населению, налоговые льготы, компенсации бизнесу.

Ответ на вопрос, почему так, состоит в том, что, во-первых, качество нашей инфраструктуры значительно отстает от других стран, а без вложений в инфраструктуру весь антикризисный фонд в итоге будет просто "съеден". Во-вторых, именно в кризисные периоды, через которые проходили страны мира в ранние годы, правительства прибегали к восстановлению экономики именно путем вливаний в инфраструктуру, поэтому сейчас им не приходится этого делать и они могут большую часть финансов направить на другое.

"Как ответные меры, Украина и другие страны сформировали специальные Антикризисные фонды. Из-за особенностей текущего кризиса, его значительная часть направлена на медицину, а в странах, которые были вынуждены прибегнуть к жестким формам карантинных ограничений — более эффективные (как в краткосрочном, так и долгосрочном периоде) программы госинвестиций были заменены на прямую финансовую помощь населению и бизнесу для сохранения рабочих мест. В то же время, каждая из стран формировала свой оптимальный пакет антикризисных мер — исходя из собственных показателей заболеваемости, карантинных ограничений, спада экономики и урона для бизнеса", — говорят авторы исследования.

 

При этом неверно утверждение о том, что Украина сделала мало для поддержания бизнеса, поскольку общий процент фискальных мер Украины, принятых для поддержки экономики (с учетом "ВБ") превосходит по объемам аналогичные пакеты, принятые в России (4,8% от ВВП), Китае (4,8%), Великобритании (4,8%), Италии (4,7%) и Испании (4,1%). Но он значительно меньше Франции и Канады, которые выделили на инструменты восстановления экономики 23,2% и 18,8% ВВП соответственно.

"Украина находится среди мировых лидеров по инфраструктурным проектам. Отметим, еще в период предыдущего мирового кризиса 2008-2009 годов большинство стран использовали именно инфраструктурные проекты с наиболее высоким мультипликатором расходов, как основной инструмент стимулирования внутреннего спроса", — подчеркивает Ukraine Economic Outlook. Ровно то же самое Украина делает сейчас, хотя должна была делать это и в кризис 2008 года, но в силу разных причин не пошла этим путем, и мы упустили много времени.

"Но ввиду особенностей текущего кризиса, которые особо отчетливо проявились именно в развитых странах с высокой концентрацией населения, которые были вынуждены ввести более строгие формы локдауна и заместить инфраструктурные проекты — прямой финансовой поддержкой населения и бизнеса. Что является преимущественно вынужденным элементом социальной политики, но расходы на инфраструктуру запланированы на горизонт следующих 5-10 лет для ускорения восстановительного роста. Также страны, которым удалось локализировать вспышки заболеваемости и сдержать распространение вируса, наоборот, сконцентрировались на долгосрочных инфраструктурных проектах (Китай, Канада, Турция, Австралия)", — говорится в исследовании.

К примеру, США, объединив в Stimulus Pack в 2 млрд доллара (9,5% ВВП), прямые выплаты населению (2,7%), компенсацию и поддержку бизнесу (4,2 % ВВП), потратила на развитие инфраструктуры всего 0,2% ВВП. Однако в 10 летнем периоде США планирует потратить на развитие инфраструктуры — 1 трлн долларов.

Экономисты проанализировали не только текущую структуру антикризисных мер по странам, но и планы по ускорению восстановительного роста. Представленные стратегии подтверждают вывод о том, что после стабилизации эпидемиологической ситуации правительства концентрируются на больших инфраструктурных проектах. На текущий момент категория "инфраструктурные расходы" существенно отличается от периода Большой депрессии 1929-1936 годов. Развитые страны, как Великобритания или Германия, относят к данной категории и расходы на зеленую энергетику, и ЖД-сообщение и информационные технологии. И Украина в ближайшие годы пойдет тем же путем, но встать с него можно лишь в том случае, если будет реализована программа "ВБ".

"Отталкиваясь от того, что уровень инфраструктуры Украины значительно отстает от оптимального, мы предполагаем, что и дальнейшая политика поддержки восстановительного роста будет продолжаться в формате "ВБ". Поэтому особый акцент в работе мы делаем на расчет эффекта "ВБ" на смягчение спада Украины в 2020-ом году и долгосрочном влиянии на рост производительности труда", — сказано в исследовании.

Напомним, что программа "ВБ" предполагает финансирование в объеме 136 млрд грн. Эти средства распределяются по двум направлениям: дорожная инфраструктура (120 млрд грн.) и объекты социальной инфраструктуры (медицина/образование, 16 млрд грн.).

В 2020-ом году Украина, как и мировая экономика (за исключением Азии), находится в состоянии глубокого спада экономики, периода сворачивания частных инвестиций и максимальной эффективности прямых государственных расходов (мультипликаторов, как говорят экономисты). Вторая волна локдауна заставляет пересмотреть прогноз восстановления экономики в четвертом квартале 2020 года. Экономисты считают, что если осенью падение ВВП удалось замедлить с -11,4% (реального ВВП, год к году), во втором квартале до -3,5%, а в третьем квартале, октябре-декабре динамика может незначительно "отыграть" обратно. Суммарно, по итогам 2020 года, реальный ВВП сократится на 5%, он будет негативным и в начале 2021 года.

Но если бы не "ВБ", спад был бы более значительным: "Мы оценили роль "ВБ" в смягчении спада реального ВВП Украины по кварталам. Инфраструктурные проекты сохраняли от 2,5% ВВП во втором квартале до 5,1% и 7,3% в третьем и четвертом, соответственно".

Если бы в четвертом квартале деньги "ВБ" были бы направлены на другие расходы, ВВП упал бы до 11%, но благодаря президентскому инфраструктурному проекту падение остановилось на отметке всего лишь 3,7%.

 

Оказалось также, что наибольшую отдачу через государственное стимулирование внутреннего спроса в краткосрочной перспективе (1-8 кварталов) можно получить в сельском хозяйстве, инфраструктуре, строительстве и научных разработках. Исходя из особенностей программы "ВБ", ее мультипликативный эффект составляет 2,05 — наибольший показатель среди всех других отраслей, и это значит, что на каждую вложенную гривню экономика через два года будет получать 3 гривни.

И еще одна хорошая новость для тех, кто следит за мировыми индексами и страновыми рейтингами, такими как Doing business и проч.

Итак, в 2020-ом году Украина поднялась на 20 позиций в общемировом рейтинге качества дорог (The Legatum Prosperity Index — Индекс процветания) — со 146 до 126 места. Хотя состояние дорожной инфраструктуры остается одним из самых слабых мест Украины в международной конкуренции, скачок на 20 ступенек вверх — лучшее доказательство того, что "ВБ" должно быть продолжено.

 "При этом, эффективная логистика наряду с насыщением экономики основными средствами, медицинской и образовательной системой, доступностью кредитования, инклюзивными институтами и технологическим прогрессом — выступает одним из ключевых факторов средней производительности труда в экономике", — подчеркивают авторы исследования.

 

Экономисты говорят, что, кроме удовольствия ездить по хорошим дорогам, инвестиции в инженерные сооружения и дорожную инфраструктуру тесно соотносятся с ВВП на душу населения среди экономически активного населения Украины. Так, на 1 млрд долларов таких инвестиций приходится $607 на душу населения.

А рост Индекса качества дорог всего на один пункт создает прирост $1,611 ВВП на душу населения.

"При среднем жизненном цикле дорожной инфраструктуры в 10-15 лет позитивная отдача от инвестиций в дорожное строительство за 2020-ый год будет сохраняться аналогичный период времени. Что является тем самым долгосрочным компенсатором наращивания антикризисных госрасходов и стимулом экономического роста", — заключает Ukraine Economic Outlook.

Общий вывод экономистов таков: позитивный эффект от развития дорожной инфраструктуры сохраняется от 10 до 15 лет, и если Украина разработает и будет соблюдать долгосрочную стратегию улучшения качества транспортной инфраструктуры, то это даст возможность повысить и долгосрочную отдачу от строительства.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Олейника и Бондаренко обвинили в срыве "Большой стройки" в Днепропетровской области — СМИ
Олейника и Бондаренко обвинили в срыве "Большой стройки" в Днепропетровской области — СМИ
Минэкономики ожидает падения ВВП Украины на 5% в 2020 году и на 3% в начале 2021-го
Минэкономики ожидает падения ВВП Украины на 5% в 2020 году и на 3% в начале 2021-го
Правительство утвердило порядок выплаты 8000 грн компенсации бизнесу за карантин
Правительство утвердило порядок выплаты 8000 грн компенсации бизнесу за карантин
Загрузка...
Новое видео
Как прошел Business Wisdom Summit 2020

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Загадочный монолит в Киеве: что происходит и кто за этим стоит

  3. В Украине началась вторая волна безработицы

  4. Названы самые популярные украинские продукты за рубежом

  5. IKEA уже в одном шаге от открытия офлайнового магазина в Киеве (ФОТО)

Ивент
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
В этом обзоре — принципы женского бизнеса, инструменты переговоров, пошаговая инструкция построения личного бренда и правила осознанной красоты
Загрузка...