Общество 30 минут назад

10% всех смертей в Украине в первом полугодии пришлось на Covid-19

За шесть месяцев 2988 украинцев совершили самоубийство, 635 были убиты

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

За январь-июнь в Украине умер 349 тысяч 41 человек, из которых 35 тысяч 674, или 10,2% умерло от Covid-19. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В то же время эти данные отличаются от данных, публикуемых в ежедневных сводках Министерства здравоохранения. Согласно им, за тот же период в стране умерло от коронавирусной инфекции 34 тысячи 168 человек.

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Самой распространенной официальной причиной смерти украинцев является ишемическая болезнь сердца — на нее пришлось 152,1 тысячи случаев (43,6%). От злокачественных опухолей умерло 36,4 тысячи человек. Еще 41,8 тысячи смертей было вызвано цереброваскулярными болезнями, а 12,2 тысячи — болезнями органов пищеварения.

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От туберкулеза скончалось 1499 украинцев, от болезней мочеполовой системы — 1349, от СПИДа — 1167, от сахарного диабета — 1026.

В ДТП и авиапроисшествиях погиб 1481 человек, 565 людей утонуло, 714 сгорело или угорело, 980 смертельно отравилось алкоголем, а 858 — другими веществами. 2988 человек совершили самоубийство, а 635 были убиты.

В свою очередь, родилось в Украине в первом полугодии лишь 132 тысячи 595 детей. Таким образом, естественное сокращение населения составило 216 тысчяч 446 человек.

В то же время Госстат зафиксировал положительный миграционный прирост в количестве 11 тысяч 274 человек, благодаря чему общее сокращение населения составило чуть меньше — 205 тыяч 172 человека — до 41,383 млн.

Напомним, что в 2020 году средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Украине составила 71,35 года, сократившись всего за год с 72 лет.

Источник фото: Depositphotos

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