Общество 10 минут назад

Продолжительность жизни украинцев сократилась: рассказываем на сколько

Средняя ожидаемая продолжительность жизни для мужчин в Украине составляет 66,39 лет, а для женщин — 76,22 лет

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В 2020 году средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Украине составила 71,35 лет.

Для мужчин она составляет 66,39 лет, а для женщин — 76,22 лет, следует из данных Государственной службы статистики.

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Таким образом, продолжительность жизни украинцев сократилась почти на 9 месяцев по сравнению с 2019 годом, когда она составляла 72,01 лет, в том числе для мужчин — 66,92 лет, для женщин — 76,98 лет.

В то же время за последние 30 лет, по данным Госстата, ожидаемая продолжительность жизни украинцев выросла. В 1990 году она составляла 70,42 лет (65,60 — для мужчин и 74,82 — для женщин).

Напомним, согласно данным Государственной службы статистики за 2020 год в Украине умерло 616 тысяч 835 человек. Это — на 35 тысяч 721 смерть больше, чем за январь-декабрь 2019 года, когда умерло 581 тысяча 114 человек.

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При этом смертность населения Украины в январе-июне 2021 года превысила уровень 2020 года на 21,6%, в том числе в июне — на 4,3%.

Известно, что после вспышки пандемии COVID-19 в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении упала в подавляющем большинстве государств-членов Евросоюза, в отношении которых имеются данные за прошлый год.

Как сообщалось, в первом полугодии 2021 года количество страховых несчастных случаев на производстве в Украине увеличилось на 284,6% — с 1834 случаев в том же периоде 2020 года до 7054 в текущем. При этом количество прироста ориентировочно равно числу случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

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