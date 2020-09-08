Происшествия 60 минут назад

8 лет тюрьмы: российского актера Ефремова признали виновным в смертельном ДТП

Суд постановил, что актер совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения

Михаил Ефремов в зале суда. Фото: t.me/Lshot Михаил Ефремов в зале суда. Фото: t.me/Lshot
Михаил Ефремов в зале суда. Фото: t.me/Lshot

Скандальный российский актер Михаил Ефремов признан виновным в смертельном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 8 июня.

Суд постановил, что актер совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, передает Telegram-канал Lifeshot.

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Указано, что прокуратура просила суд лишить актера свободы на 11 лет и лишить его права садиться за руль в течение трех лет после освобождения.

"Ефремов, управляя транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу движения, приведший к смерти человека", — огласила судья приговор.

Также отмечается, что суд учитывает показания самого Ефремова на стадиях предварительного расследования, согласно которым он был за рулем джипа и совершил ДТП в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"8 лет колонии общего режима Ефремову", — таков окончательный приговор суда.

При этом старшему сыну погибшего Сергея Захарова Ефремов обязан выплатить 800 тысяч рублей компенсации. Остальным — по рублю, как и просили.

Оглашая приговор, судья отметила, что Ефремов ничего не сделал, чтобы избежать ДТП, не совершил маневров. А действия погибшего Захарова к аварии никоим образом привести не могли.

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Также суд не принял доводы защиты актера о том, что Захаров скончался из-за врачебной ошибки.

Кроме того, показания полуслепого гражданина, который свидетельствовал в пользу Ефремова (что актера не было за рулем), суд во внимание принимать отказался.

Как сообщалось, вечером 8 июня 2020 года заслуженный артист РФ Михаил Ефремов устроил смертельную автомобильную аварию в центре Москвы. Актер за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee на скорости выехал на встречную полосу, столкнулся с автофургоном Lada и повредил еще несколько машин.

В результате ДТП серьезно пострадал водитель автофургона — Сергей Захаров 1963 года рождения. Утром 9 июня пострадавший скончался. Сам Ефремов признал себя виновным.

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