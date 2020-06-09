В Москве пьяный российский актер Ефремов устроил ДТП: есть жертвы (ВИДЕО)

В России полиция возбудила уголовное дело в отношении заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего вечером 8 июня смертельную автомобильную аварию в центре Москвы.

Инцидент произошел в 21:44 на Садовом кольце у дома №3 на Смоленской площади, сообщает "Медуза".

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Указано, что актер за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee на скорости выехал на встречную полосу, столкнулся с автофургоном Lada и повредил еще несколько машин.

По сведениям Baza, вместе с Ефремовым в машине находились еще двое пассажиров: актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова. Стебунов опроверг эту информацию телеканалу "360". Источник ТАСС подтвердил, что Ефремов находился в машине один.

Как отмечается, Ефремова задержали на месте ДТП. Как показало медицинское освидетельствование, в момент аварии он был в состоянии алкогольного опьянения. По данным Baza, экспертиза показала 2,1 промилле алкоголя. Позже Ефремова отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

В результате ДТП серьезно пострадал водитель автофургона — Сергей Захаров 1963 года рождения. Он работает курьером интернет-магазина Деликатеска.ру, пишет Mash. По данным ТАСС, пострадавший получил "открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы". В тяжелом состоянии его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

Утром 9 июня Baza, Mash и ТАСС сообщили, что Сергей Захаров, пострадавший в ДТП, скончался. Эту информацию подтвердили РИА Новости в больнице.

"Мужчина получил множественные повреждения жизненно важных органов, у него была обильная кровопотеря. Они (органы) стали отказывать один за одним… Медики всю ночь боролись за его жизнь. Однако утром у мужчины отказало сердце, восстановить сердечный ритм не удалось", — рассказал информированный источник "Интерфакса".

Первоначально дело возбудили по части 2 статьи 264 УК, предусматривающей до 7 лет лишения свободы, но затем статью ужесточили — теперь дело расследуется по пункту "А" части 4 статьи 264 УК. Наказание по ней составляет от 5 до 12 лет лишения свободы.

Сам Ефремов признал себя виновным, сообщил его адвокат. Источник RT утверждает, что мерой пресечения для актера изберут домашний арест. ТАСС со ссылкой на свой источник сообщает, что с начала 2020 года Ефремов уже 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Напомним, 9 мая около 22:00 на автодороге между селами Нападовка и Люлинцы Калиновского района Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека.