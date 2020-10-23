Общество 40 минут назад

25 октября Украина перейдет на зимнее время

В Минэкономики отмечают, что если в ЕС откажутся переводить часы, то в Украине могут последовать этому примеру

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

25 октября в 4:00 по киевскому времени Украина перейдет на зимнее время — стрелки часов будут переведены на один час назад.

Как напоминает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, перевод часов был закреплен еще постановлением Кабинета министров №509 в мае 1996 года.

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Аналогичный порядок исчисления времени действует на территории Европейского союза на основании Директивы 2000/84/ЕС Европейского парламента и Совета от января 2001 года.

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В то же время Минэкономики отмечает, что Еврокомиссия предложила рассмотреть вопрос о возможной отмене перевода часов дважды в год. Каждая страна ЕС должна будет к апрелю 2021 определиться, на каком времени она останется — летнем или зимнем.

Ведомство также сообщает, что в случае принятия на законодательном уровне в Евросоюзе решения об отмене перевода часов для гармонизации украинского законодательства с ЕС предложит Кабмину рассмотреть возможность также отказаться от перевода часов.

Отметим, что в сентябре заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук подал законопроект об отмене перехода Украины на летнее время.

Напомним также, что именно 25 октября в Украине пройдут местные выборы.

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