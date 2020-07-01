75+2000: НБУ став регулятором небанківського фінансового сектору

З 1 липня, роботу фінансових, страхових, лізингових, факторингових компаній, ломбардів та кредитних спілок регулює НБУ. Скаржитися на роботу небанківських фінансових організацій українці також можуть у Нацбанк.

"Спліт — це проект який ми чекали 5 років. Ідея в тому, щоб консолідувати на базі НБУ регулювання та нагляд за більшістю фінансового сектору крім пенсійних фондів і крім інвестиційних фірм виникла достатньо давно. За підтримки АП президента і підтримки іноземних партнерів ця ідея була реалізована . Сутність ідеї не в переданні нам повноважень від Нацкомфінпослуг — це сутність оновлення", — зазначив у ході пресбрифінгу щодо приймання функцій регулювання ринку небанківських фінансових послуг директор Департаменту ліцензування НБУ Олександр Бевз.

Під опікою НБУ тепер, окрім 75 банків, які функціонують в Україні і становлять основу фінансової системи опинилося понад 2000 небанківських фінансових установ (понад 1000 — фінкомпанії, понад 300 — ломбарди, понад 200 — страхові компанії, решта — кредитні спілки, лізингові компанії, факторингові компанії).

Основним завданням регулятора перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова бачить "забезпечити прозору сталу роботу всього фінансового сектору".

"Перші півроку щодо ліцензування, нагляду, методології небанківських фінансових установ не буде ніяких змін. Це щоб перехід від одного регулятора до іншого відбувся максимально комфортно як для учасників самого ринку так і для споживачів його послуг. Тобто, в поточному році ми будемо керуватися тими нормативними документами, які були напрацьовані Національною комісією з регулювання фінансових послуг"", — зазначила Катерина Рожкова.

Разом з тим НБУ ухвалив низку "перехідних" постанов, спрямованих на забезпечення здійснення Національним банком як правонаступником Нацкомфінпослуг функцій з державного регулювання і нагляду у сфері ринків фінансових послуг. Вони визначають особливості застосування НБУ регуляторних актів Нацкомфінпослуг, які діятимуть до моменту затвердження НБУ власних нормативно-правових актів. "Перехідні" постанови ухвалено за напрямками: ліцензування та реєстрація; нагляд; виїзні перевірки; заходи впливу;звітність.

"Перехідними" постановами також передбачено низку уточнень до регулювання за цими напрямками — закріплено подання звітності учасниками ринку до НБУ через спеціальний веб-ресурс — portal.bank.gov.ua; встановлено, що до моменту визначення НБУ тарифів на надання ліцензій, вони видаватимуться безкоштовно; визначено, що інспекційні перевірки розпочнуться лише після ухвалення НБУ спеціальних нормативно-правових актів із питань проведення перевірок діяльності учасників ринків небанківських фінансових послуг (крім клієнтів) та застосування заходів впливу.

Разом з тим, НБУ розробляє нові підходи. "Суттєво вони будуть відрізнятися тим, що буде запроваджений ризикоорієнтований підхід. Тобто, ми розділяємо небанківські установи на ті, які мають зобов"язання перед клієнтами — скажімо, як от кредитні спілки у формі вкладів і депозитів чи як страхові компанії у формі зобов"язань страхових виплат — і компанії, які не мають таких зобов"язань, працюють на власному капіталі. До перших будуть посилені вимоги регулятора як з т. з. ліцензування так і з т.з. стандартів корпоративного управління. Там де немає ризику кредитора ми вважаємо ринок має сам себе врегульовувати. Єдине правило для всіх — це захист прав споживачів і дотримання правил ринкової поведінки", — зазначила Рожкова.

В НБУ сподіваються знайти потенційні точки росту для кожної сфери. Для цього уже оприлюднили 6 секторальних "білих книг" по небанківському ринку. "Це наш концептуальний погляд. Зараз ми враховуємо пропозиції ринку і будемо готові скоро надати до публічного обговорення законопроекти, які регулюють кожен із сегментів небанківського фінансового сектору окремо", — каже Рожкова.

Зазначимо, ключовий проект закону "Про фінансові послуги та діяльність з надання фінансових послуг" вже переданий до профільного комітету ВРУ.

Особливу увагу НБУ планує приділяти захисту прав споживачів, оскільки з точки зору регулятора саме коректна інформація про фінансові послуги та відповідно довіра споживачів формує попит та сприяє сталому розвитку ринку. Цей напрямок діяльності передбачає роботу зі зверненнями громадян до НБУ та систематизацію виявлених порушень і ключових недоліків у роботі небанківських фінансових установ й оперативного реагування на них. Крім цього, регулюватиметься чесність реклами та повнота розкриття інформації про послуги.

З огляду на суттєві відмінності між банківськими та небанківськими складовими фінансового ринку наглядові функції будуть розділені. Так, основні наглядові повноваження щодо небанківських фінансових установ буде реалізовувати спеціальний Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності небанківських фінансових послуг. Також у організаційній структурі НБУ створено окремі підрозділи, які здійснюватимуть нагляд за небанківськими фінансовими установами.

У ході пресбрифінгу Катерина Рожкова представила директора новоствореного департаменту нагляду за страховим ринком Ольгу Максимчук і директора департаменту методології регулювання небанківських фінансових установ Ольгу Гурбич.

Конкурс на ці посади Рожкова назвала рекордним за кількістю кандидатів. На посаду директора департаменту методології регулювання небанківських фінансових установ претендувало 120 кандидатів, на посаду директора департаменту нагляду за страховим ринком — 79.

Переможці конкурсу уже влились в роботу і мають своє бачення на небанківський ринок. Так, важливим елементом нагляду Ольга Максимчук назвала нагляд на консолідованій основі. "В економічній системі України важливе значення мають фінансові групи, які поєднують страхову діяльність і банківську діяльність. Такі об"єднання несуть фінансові ризики. Тому застосування НБУ нових інструментів нагляду за небанківськими фінансовими групами буде сприяти прозорості та ефективності ринку, а також наближати його до світових стандартів. Ключовими принципами нагляду будуть пропорційність та ризикорієнтований підхід", — заявила Ольга Максимчук.

Також Ольга Максимчук розповіла про нові підстави для анулювання ліцензії. "З"являється нова підстава — це здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників та інших кредиторів", — заявила вона.

За словами Максимчук, НБУ, щоб нагляд був максимально ефективний, буде приділяти особливу увагу вдосконаленню звітності, яка подається фінансовими установами, і зараз розглядається питання розширення цієї інформації та періодичність її подачі.

Ольга Гурбич заявила, що законопроект про фінкомпанії буде презентований до обговорення в кінці липня.

Загалом, в НБУ розраховують на те, що уже за кілька років ми отримаємо суперринок небанківських фінансових послуг.