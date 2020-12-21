77% украинцев не знают, в чем суть судебной реформы Зеленского — опрос

В общей сложности 77,1% украинцев не знают, в чем состоит суть судебной реформы, которую пытается воплотить президент Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

В частности, почти ничего об этом не знают 33,1%, вообще ничего не знают 34,2%, а ничего не знают и не хотят знать еще 9,8%. Что-то о реформе знают 21%, а очень хорошо о ней осведомлены лишь 1,8%.

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При этом среди сторонников крупнейших политических партий последний показитель среди электората "Европейской солидарности" — 4,2%. Кроме того, владением темой могут похвастаться 2,4% сторонников "Слуги народа" и 2,3% сторонников "Оппозиционной платформы — За жизнь", но лишь 0,6% сторонников "Батькивщины".

В свою очередь, лишь 3,2% респондентов заявили, что в течение 2020 года сталкивались с судами в каком-либо качестве (истца, ответчика, свидетеля, потерпевшего и так далее). Больше всего таких — 4,2% на востоке Украины.

Согласно опросу, лишь 3,4% украинцев хорошо осведомлена о деятельности и решениях Конституционного суда. При этом среди сторонников "Евросолидарности" таковых 8,9%, а среди электората "Батькивщины" — всего 1,3%.

Еще что-то знают о КС 23,6%. В то же время 30,6% заявили, что почти ничего об этом не знают, 32,2 — вообще ничего, а 10,2% — не знают и знать не хотят.

Относительное большинство — 34,8% — респондентов затруднилось с ответом на вопрос, кто должен назначать судей КС, чтобы гарантировать их независимость.

При этом 12,4% считают, что это должны делать президент и Верховная Рада поровну, 9,7% — президент, Рада и собрание судей Украины поровну, 8,4% — только Рада, 7,4% — только президент, 5,5% — собрание судей высших судов.

39,4% опрошенных также заявили, что Украина должна взыскивать средства на выплату компенсаций по решениям Европейского суда по правам человека из личных доходов чиновников, чьи действия и нарушили соответствующие права. Лишь 18,7% считают, что средства пострадавшим должны платиться из госбюджета, 14,9% — из бюджета нарушившего права госоргана, а 3,2% — из местного бюджета.

В то же время 3,2% вообще считают, что Украина вообще должна прекратить выполнять решения ЕСПЧ и не выплачивать, соответственно, никаких компенсаций по ним.

Помимо этого, большинство украинцев — 55,2% — заявило, что не может ответить на вопрос об отношении к гипотетическому подчинению Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований президенту. Еще 16,9% такое решение скорее поддержали бы, но 27,9% — не поддержали бы.

В разрезе партийных предпочтений при этом наблюдается противоречивая картина. Так, среди электората "Евросолидарности" и ОПЗЖ поддержало бы это лишь 7,9% и 13,2% соответственно, а против было бы 52,9% и 32,7% соответственно. В свою очередь, среди сторонников "Слуги народа" подчинение этих органов президенту поддержали бы 32,7%, а не поддержали бы 8,8%.

Опрос проведен с 5 до 13 декабря во всех подконтрольных Украине регионах методом личного интервью с 2004 респондентами, проживающими в 131 населенном пункте. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.

Напомним, что согласно результатам этого же опроса, 28% украинцев считают неудачником года среди украинских политиков именно Зеленского.