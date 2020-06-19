Фондовый рынок 20 минут назад

Аграрные расписки признали неэмиссионными ценными бумагами — НКЦБФР

В течение последних трех лет агропроизводители выдали более 4,5 тысяч аграрных расписок и привлекли более 27 млрд грн финансирования

Фото: ZIK Фото: ZIK
Фото: ZIK

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) поддерживает проект закона Украины относительно функционирования и обращения аграрных расписок и ожидает его доработки Комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики для дальнейшего принятия Верховной Радой в первом чтении.

Как сообщает пресс-служба НКЦБФР, законопроект предусматривает совершенствование законодательства об аграрных расписках путем определения ее правового статуса как ценной бумаги, расширение круга субъектов, имеющих право выдавать аграрные расписки и уточнения их правового регулирования.

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Кроме этого, проект закона подразумевает упрощение порядка выдачи, обращения и прекращении аграрных расписок, повышение их оборотоспособности через механизмы фондового рынка и усиление гарантии прав кредиторов в случае принудительного исполнения.

В Нацкомиссии отмечают, что в течение последних трех лет агропроизводители выдали более 4,5 тысяч аграрных расписок и привлекли более 27 млрд грн финансирования.

"Улучшение доступа к финансированию агропроизводителей, особенно микро- и малых предприятий, через надежные инструменты, обеспечивающие надлежащую защиту прав кредиторов, стимулировать рост производительности и урожайности хозяйств, в свою очередь обеспечив развитие сельского хозяйства и украинской экономики в целом", — прокомментировал председатель НКЦБФР Тимур Хромаев.

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По итогам обсуждений законопроекта, аграрная расписка была определена неэмиссионной ценной бумагой, которая существует в форме электронного документа в соответствующем Реестре с возможностью перевода ее учета в депозитарную систему Украины для обеспечения обращения на организованном фондовом рынке.

Для упрощения и удешевления инструмента было предложено возможность для агропроизводителей и кредиторов совершать сделки с аграрными расписками без нотариального удостоверения, взамен обеспечив надлежащую защиту инструмента через интеграцию Реестра аграрных расписок с четырьмя госреестрами, а также из-за аутентификацию пользователей по электронным цифровым подписям.

"Существенное сокращение расходов на оформление аграрных расписок позволит расширить доступ к финансированию в сегменте микро- и малых хозяйств, которые чаще всего сталкиваются с ограниченным доступом к финансированию. В то же время при подготовке законопроекта ко второму чтению существует необходимость его доработки для унификации систем учета аграрных расписок, который ведется администратором Реестра, и системы депозитарного учета ценных бумаг. Кроме того, необходимо пересмотреть подход к определению государственного органа, который является держателем Реестра аграрных расписок. Указанные замечания Комиссия направила на авторов проекта закона", — сообщили в НКЦБФР.

Напомним, в октябре 2019 года представители Минэкономики провели встречу с экспертами Проекта международной финансовой корпорации "Аграрные расписки в Украине" относительно совершенствования законодательства по вопросам обращения аграрных расписок.

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