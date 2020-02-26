Глава управления рекламы КГГА Александр Смирнов: "Меня хотели давить джипом из-за баннера"

В конце января 2020 года завершилось упорядочивание наземной рекламы на территории первой форматной зоны к которой относится исторический центр Киева. Еще несколько месяцев назад здесь было почти 2500 разных конструкций: огромные билборды, ситилайты и прочая "наземка". По "Правилам...", принятым два года назад, здесь разрешен только "городской" формат — сити-лайты, которых к февралю 2020 года осталось всего 1176 штук. "Нулевку" — зону, где реклама вообще запрещена (Буферная зона ЮНЕСКО — Софийский собор и Киево-Печерская лавра с окрестностями — Delo.ua) зачистили от рекламы давно. Впереди — вторая, третья и четвертая форматные зоны, которые уже находятся на финишной прямой по упорядочиванию. А наземных конструкций всех типов по Киеву останется не больше 4390 штук.

Как продвигается демонтаж наземной рекламы, с какими трудностями сталкиваются бригады при демонтаже фасадной, о судах и других проблемных ситуациях, Delo.ua рассказал начальник Управления рекламы КГГА Александр Смирнов, который возглавляет его с конца 2017 года.

Александр, многих киевлян нервируют своим внешним видом фасады киевских домов. Они все завешаны рекламой. Даже в историческом центре. Почему в Киеве такой бардак с размещением вывесок и фасадной рекламы?

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— Это не совсем корректная оценка ситуации. Есть много изменений. Почему так произошло глобально? Потому, что город жил 20 лет, нет — даже больше, без каких-либо правил или критериев размещения рекламы. Развивался бизнес, появлялись рекламные конструкции — все больше и больше, ведь пытались взять количеством щитов, величиной и яркостью вывесок. Вот мы и пришли к такому виду, который имеем. Мы проанализировали ситуацию. Задача оказалась всесторонней: это отсутствие понятных критериев того, как можно размещать рекламные средства и отсутствие наказания за нарушения. Мы начали разработку Правил размещения рекламы. Над ними работали больше года. И не кто-то в закрытом кабинете их придумывал, а специалисты вместе с общественностью в открытых, порой эмоциональных дискуссиях. Было важно отработать критерии того, как можно, и четко ограничивать то, как нельзя. Чтобы не было никаких "но". Весной 2017 года эти Правила по рекламным конструкциям и вывескам приняли депутаты Киевсовета. "Правила..." и говорят, как должен выглядеть Киев.

В 2017 году в Киеве утвердили документ, регулирующий сферу наружной рекламы в городе, а именно "Правила размещения рекламных средств". В феврале 2019 распоряжением КМДА утвержден новый порядок. Как это отобразилось на сфере, какие основные изменения можно выделить, а лучше увидеть на улицах города?

- Наши отчеты по демонтажам есть в открытом доступе — у нас на сайте. Целые кварталы города были очищены от рекламы. Как пример можно рассмотреть Набережное шоссе. На участке от Почтовой площади до моста Патона насчитывалось 410 наземных рекламных конструкций! При этом, они были разных форм, размеров, ставились один на одном и еще имели не вкопанные блоки (кстати, в "Правилах..." четко прописывается, что блоки обязательно должны быть углублены до уровня поверхности). Сегодня здесь установлено 73 конструкции максимального формата 8 квадратных метров, так называемые "скролы". То есть демонтировано 337 щитов, а 73 уменьшили, заменили на меньший формат. При этом вся территория развязки на мосту Патона очищена от 90 щитов! Сейчас там ноль, так как в "Правилах..." четко описывается, что наземные конструкции нельзя размещать на развязках. Или улица Жилянская — центральная магистраль, которая идет от ж/д вокзала в центр. Там много памятников архитектуры прошлых веков. Было 112 щитов, а теперь полный порядок — 43 сити-лайта и 2 скрола, при том, что площадь рекламных конструкций уменьшилась в 9 раз. И так можно рассказать почти про все киевские улицы. Ведь до 2015 года наземных рекламных конструкций насчитывалось около 12 тысяч, а сейчас мы почти пришли к отметке в 4390 единиц по всему городу.

Когда же будет разработан единый дизайн-код для Киева?

— По сути, наши "Правила..." — это и есть дизайн-код для столицы. Просто "Правила..." — это юридический термин, а "дизайн-код" — общепринятый сленг. Если все их будут соблюдать, то и столичные фасады будут выглядеть достойно. Но достаточно и хороших примеров. Посмотрите, как лаконично оформляют витрины в центре города "Укрпочта", "Новая почта", "Ощадбанк", "Люксоптика". Хороший пример понимания городского дизайн-кода заведениями "Доминос", особенно на Бассейной. Там раньше все здание было завешено рекламой до такой степени, что только по верхним этажам можно было разглядеть его первозданный вид. При том, владельцы пиццерии, узнав про городские Правила, самостоятельно решили исправить ситуацию. И таких примеров на сегодня все больше и больше.

"Укрпочта", "Новая почта", "Ощадбанк" и "Люксоптика" — первыми в городе начали приводить свои витрины, в соответствии с новыми Правилами. Фото: Вероника Рудюк/Delo.ua

Учитываете ли Вы опыт ведущих стран в наведении порядка с рекламой?

— Конечно, ориентируемся на опыт ведущих стран. Но извините, у них тоже не все в порядке с рекламой. Вот, центр Будапешта, как вам? (показывает на фото). Огромные три баннера заслоняют фасады старинных доходных домов. Вот, смотрите на следующую улицу. Повсюду реклама на целых кварталах исторических зданий. И это в Будапеште! Мы анализировали, какие вещи там работают и примеряли на наши реалии. Особенно нам был интересен опыт Парижа. Ведь там очень строгие правила на счет рекламы. Надо не только учитывать европейский опыт, он конечно же важен, но и оценивать положение дел в сфере рекламы у нас и разрабатывать свои нормы. Ведь наших реалий никто, кроме нас самих, не знает. Мы вот разработали огромный документ "Схема размещения наземной рекламы". В нем больше 800 страниц А3 формата.

Ого! Громадина!

— Ни в одной ведущей стране такого документа нет. Им это не нужно. А нам нужно. Знаете почему? Чтобы взять открыть эту книгу, ткнуть карандашом в точку и сказать: "Вот здесь ты можешь размещать щит, а здесь нет". Такой документ принят, учитывая нашу ментальность.

Правила размещения наземной рекламы в Киеве уместились в 800 страниц формата а3. Фото: Вероника Рудюк/Delo.ua

А сколько в Киеве форматных зон?

— Сейчас их пять и каждая из них имеет свои особенности: Нулевая наша святыня, охранные зоны вокруг ключевых достопримечательностей столицы (заповедник "София Киевская", Киево-Печерская Лавра, Бабий Яр), а также парки и скверы. Здесь наземные конструкции запрещены; 1 зона — историческая часть города, здесь так же строгие требования, можно размещать только сити-лайты, никаких щитов, все вывески должны быть выполненными отдельными буквами; 2 зона — можно размещать скроллы, такие как на Набережном шоссе, а вывески могут размещаться отдельными буквами на подложке; и только в 3 и 4 зонах могут находиться щиты, при этом супер-сайты исключительно в 4 зоне.

А куда пропали мегаборды, которые раньше любили размещать буквально везде? Такие только в Борисполе остались...

— Нет, нет. Такое как в Борисполе, в столице после принятия Правил, размещать категорически невозможно. Если помните, такой мегаборд был на мосту Патона. Его площадь составляла 900 квадратных метров. И таких было три по городу. Но история интересна тем, что нас убеждали, что технически их никак невозможно демонтировать. Только взрывать! Но мы их разобрали по мелким блокам. И на демонтаж каждого уходило до двух недель.

У вас есть инспекторы, которые следят за размещением рекламы. Чем регулируется их деятельность и какую зарплату они получают?

— У нас есть штатные инспекторы, которые мониторят ситуацию в городе каждый день. Таких у нас 14 человек. А есть еще активные горожане, которые работают на общественных началах. У нас есть онлайн-сервис "Я инспектор", где люди размещают фото нарушений размещения рекламы. Каждый киевлянин может увидеть ситуацию с рекламой в городе на специальной карте и отследить процесс ее демонтажа. Людей, которым небезразличен город, много — около 1500 инспекторов-волонтеров зарегистрированы на сайте.

По поводу зарплаты. В среднем наш штатный инспектор получает 12 тысяч гривен. Мой оклад — 10 с половиной тысяч гривен, но есть еще надбавки, премии. Оклад моего зама около 8 тысяч гривен, начальников отдела — шесть с половиной тысяч. Оклад главных специалистов — 5000-5500 грн. Но все имеют разные надбавки в зависимости от выслуги лет, ранга, интенсивности и пр.

Александр Смирнов: "У нас 1500 инспекторов-волонтеров небезразличных к внешнему виду города". Фото: Вероника Рудюк/Delo.ua

Условия работы у инспекторов нелегкие…

— Да, не увильнешь от выполнения задач. Тем более, задачи с рекламой у нас возникают каждый день, иногда ребята выезжают и ночью. И неважно, дождь или снег. Поэтому желающих прийти к нам на работу не так уж и много.

Бывали серьезные противостояния с владельцами рекламы?

— Здесь можно отметить скандальный баннер на улице Большой Васильковской, 13/1, который мы демонтировали летом, в разгар предвыборной кампании в Верховную Раду. К слову, он закрывал фасад исторического здания. Противостояние с группой поддержки владельца баннера длилось сутки: нас пытались пугать, ругать, меня лично даже пытались задавить джипом, но победа в итоге на стороне города — конструкция была снята.

Бывало и такое, что стреляли под ноги нашим ребятам. Когда-то затолкали их в машину и увезли, по сути — взяли в плен на улице Электриков. Вызволяли вместе с полицией. И представьте, как после такого им работать. После того случая половина сотрудников уволилась, остальных нам удалось уговорить.

А есть ли сопротивление или давление со стороны крупного бизнеса?

- Случается. Наиболее распространенный вариант недоразумений с бизнесом — это удивительные судебные решения, которые противоречат не только здравому смыслу, но и законодательству. Вот привозят они свои решения из Ужгорода. Как судья оттуда может решать за жителей города Киева демонтировать или оставить щиты на столичных улицах? Так как наши демонтажники сражаются с незаконной рекламой "в полях", наши юристы это делают в судах. Они нарабатывают судебную практику, чтобы нарушителям было все сложнее "привозить" такие дивные решения. Также однажды некоторые личности и вовсе хотели аннулировать "Правила размещения рекламы" в городе. Отстояли.

Давайте поговорим немного о цифрах. Сколько рекламных конструкций убрали с улиц города в 2019 году?

— В прошлом году было демонтировано 18 тысяч рекламных конструкций, для сравнения в 2018, немногим меньше — 16800, в 2017 — 8604, в 2016 — 5034, в 2015 — 3813. Наша цель — зачистить город от конструкций, противоречивых Правилам.

А сколько денег поступило в городской бюджет от размещения рекламы? И куда же они идут?

— В 2015 году от рекламы город получил 152 миллиона гривен, в 2016 — 196 миллионов. А потом мы начали сокращение рекламных конструкций, приняли Правила. В 2017 году — 185 миллионов, а в 2019 году больше 200 миллионов. И это при том, что мы сократили количество наземной рекламы в Киеве в три раза, но увеличили тарифы. Было немало критики — Мол, с сокращением рекламы город потеряет не малую часть доходов. Вот представьте, если завесить баннерами весь Крещатик. Вроде бы и доход от рекламы увеличится, но вот только в других сферах город от этого потеряет больше. К примеру, туристы едут узнавать не рекламные банеры, а нашу историю, культуру и архитектуру. Так что, с упорядочением рекламы, город только выигрывает.

Александр Смирнов считает, что уменьшение рекламы улучшит туристический потенциал Киева. Фото: Вероника Рудюк/Delo.ua

Очень непростая ситуация с рекламой в наземном транспорте. Куда идут деньги от размещения рекламы в нем?

— Все деньги от размещения рекламы в городе поступают прямо на казначейский счёт, то есть, в бюджет. Вопрос по типу или виду самого размещения в наземном транспорте все же корректней задать именно КП "Киевпастранс".

В метро — аналогично: все вагоны и станции залеплены рекламой. Как так получилось? Какова процедура получения разрешений на рекламу в метро? Имеет ли Киевский метрополитен прибыль от размещения рекламных носителей? Ибо жалобы там постоянные.

— У нас нет в подчинении такого предприятия, как коммунальное предприятие "Киевский метрополитен". И я не люблю говорить о тех, кто не в нашем ведении. Все мы винтики одной администрации, у которой есть определенные цели, к которым мы идем. Мое личное мнение по этому вопросу я изложу в том документе, над которым мы работаем сейчас. Пока, я придержу это в секрете. Но этот документ позволит упорядочить внешний вид станций метрополитена.

Люди же считают, что обклейка станций — это вина "Киеврекламы".

— Да, по незнанию люди могут обвинять кого угодно. Однако, мы не даем "добро" или "зло" на размещение рекламы в метро, только визируем разрешения, выданные метрополитеном, и отказать при наличии согласия от метро, невозможно. Как и наоборот, при отказе метро — мы не можем дать согласие.

Законодательство в сфере рекламы тоже давно пора менять. Есть ли у КГГА видение этих изменений? Возможно, Управление привлекали к наработке таких изменений?

— Да, у нас безумное количество наработок к закону "О рекламе". Все эти правки мы активно прорабатывали в прошлом созыве Верховной Рады. Их подготовили к первому чтению, но потом все ушли на выборы и процесс застопорился… С этим созывом у нас еще не появилась возможность продолжить работу над правками в законодательство. При этом, обязательно нужно учесть, что все города разные. Тот же Львов или Киев. Они имеют свои локальные особенности: уникальную архитектуру, ландшафты. Главное, чтобы Закон был четко сформулирован: что можно, что нельзя и что конкретно будет, если сделают тем, кто нарушает. И пора уже переходить от разрешительного к заявительному принципу, хотя бы для вывесок. Все эти согласования, разрешения — это лишнее. Для предпринимателя все должно быть просто — прочёл Правила — подал заявку, все верно — получил разрешение. Нарушил — получил квитанцию про оплату штрафа. При этом штрафы должны быть, не 1700 гривен как сейчас, а как минимум 15 тысяч, за повторное нарушение — 30 тысяч, потом — 60 и т.д. Таким образом мы воспитаем культуру и уважение к городу. Упростить надо и сам процесс наложения штрафа, ведь сейчас для составления протокола нарушитель добровольно должен предоставить свой паспорт. А это, зачастую, на грани фантастики. Если подход изменить — я вам гарантирую, максимум за год все наши города будут приведены в порядок.

Как обстоят дела с демонтажем лотерей? Сколько их насчитывается в Киеве, и когда можно ожидать полное освобождение города от этой напасти?

— Мы с ними боремся с 2015 года. Наши первые выезды были достаточно эмоциональны. Приезжали сразу "защитники" этих игорных заведений и разными способами блокировали процесс демонтажа. Но мы приезжали до тех пор, пока полностью не зачищали весь фасад. И это тоже большой опыт. В какой-то момент нам начала помогать полиция. Во время противостояния они обеспечивали порядок, чтоб не было драк и конфликтов, а мы, тем временем, выполняли свою работу. А после постановления Кабмина 20 декабря мы каждый день демонтируем лотереи, во всех районах уже без единых сопротивлений. Так что, в скором времени от лотерей не останется и следа. К слову, не менее сложный, чем лотереи, в своё время, был демонтаж "тачанок" — брендмобилей. Активно начали их демонтировать после принятия Правил. На тот момент, они уже заполонили весь город и стояли на каждой центральной улице. Когда только начали их убирать с Киева, разумеется, были большие противостояния. Наших ребят пытались давить, бить, угрожать. Но, если чего-то хочешь — нужно только приложить усилия. Что мы и делаем. Монотонно, день за днем, не обращая внимания на препятствия, мы демонтировали тачанки. На сегодняшний день ни одного брендмобиля в столице нет. А когда появляется, в течение максимум часа, их демонтируем. И уже никто не противостоит. Понимают, что не имеет смысла.

Беседовал Василий Михальчук, специально для Delo.ua