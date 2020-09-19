Американские компании призывают отказаться от страхования нефти, угля и газа

Около 60 известных американских компаний, включая подразделение Uniliver, обратились к страховым компаниям с требованием отказаться от страхования и инвестирования предприятий, связанных с ископаемым топливом.

Как сообщает "УкрСтрахование", в открытом письме компании заявили о желании американского бизнеса покупать страховое покрытие, которое не имеет никакой связи с проектами по добыче, транспортировке и использованию нефти, газа и угля.

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"Как клиенты страховых компаний мы выражаем свое желание обеспечить страховое покрытие на рынке США, которое не связано с поддержкой ископаемого топлива и активно поддерживает возобновляемые источники энергии", — говорится в письме.

Среди тех, кому адресовано обращение американского бизнеса – American International Group (AIG), Liberty Mutual, Chubb, Axis Capital и Hartford Financial Services.

Тем временем, ряд страховых компаний продолжают инвестиционную и страховую поддержку строительства угольной шахты Carmichalel индийским конгломератом Adani Group в Австралии.

Напомним, японские инвесторы с активами в размере около $200 млрд, среди которых — крупнейший в Норвегии пенсионный фонд и компания по страхованию жизни Kommunal Landspensjonskasse (KLP) владеющими акциями японской финансовой группы Mizuho, планируют поддержать предложение акционеров сократить кредитование на уголь и другие виды ископаемого топлива.

В Mizuho заявили об усилении работы по решению климатических проблем и подчеркнули, что не ограничиваются исключительно отказом от "угольного" кредитования.