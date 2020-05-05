Ущерб США от пандемии COVID-19 может превысить убытки от трагедии 11 сентября — эксперт

Аналитики компании по управлению рисками Willis Towers Watson оценили застрахованные потери от пандемии коронавируса Covid-19 для США и Великобритании в сумму до $80 млрд

Как сообщает "УкрСтрахование", перечень рисков, покрытие которых наиболее уязвимо в связи с пандемией, это — прерывание бизнеса, ответственность должностных лиц, страхование кредитов, ипотеки и безработицы.

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По информации издания, прогнозируемая сумма потерь составит от $30 млрд до $80 млрд в зависимости от сценария, по которому будет развиваться ситуация.

"Помимо гуманитарных потерь, пандемия Covid-19 оказала влияние на экономическую активность во всем мире. Учитывая потенциальный масштаб и системный характер убытков от пандемии, уже начались дискуссии о необходимости какой-либо государственной поддержки для решения проблемы будущего пандемического риска", — прокомментировала специалист Willis Towers Watson Алис Андервуд.

По ее мнению, совокупные потери могут превысить ущерб от событий 11 сентября 2001 года.

Ранее главный исполнительный директор страхового рынка Lloyd"s of London Джон Нил в интервью британской Financial Times заявил, что пандемия Covid-19 может стать самым убыточным событием для мировой страховой отрасли за всю историю.

Ранее сообщалось, что руководитель Лондонского Lloyd's Джон Нил заявил, что пандемия Covid-19 может стать самым убыточным событием для мировой страховой отрасли за всю историю.

Напомним, отмена проведения Олимпийских игр-2020 в Токио из-за распространения коронавируса может отразиться на глобальных страховщиках миллионными расходами