Экономика 1 час назад

Ущерб США от пандемии COVID-19 может превысить убытки от трагедии 11 сентября — эксперт

Перечень рисков, покрытие которых наиболее уязвимо в связи с пандемией, это — прерывание бизнеса, ответственность должностных лиц, страхование кредитов, ипотеки и безработицы

Ущерб США от пандемии COVID-19 может превысить убытки от трагедии 11 сентября — эксперт Ущерб США от пандемии COVID-19 может превысить убытки от трагедии 11 сентября — эксперт
Фото: The Lancet

Аналитики компании по управлению рисками Willis Towers Watson оценили застрахованные потери от пандемии коронавируса Covid-19 для США и Великобритании в сумму до $80 млрд

Как сообщает "УкрСтрахование", перечень рисков, покрытие которых наиболее уязвимо в связи с пандемией, это — прерывание бизнеса, ответственность должностных лиц, страхование кредитов, ипотеки и безработицы.

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По информации издания, прогнозируемая сумма потерь составит от $30 млрд до $80 млрд в зависимости от сценария, по которому будет развиваться ситуация.

"Помимо гуманитарных потерь, пандемия Covid-19 оказала влияние на экономическую активность во всем мире. Учитывая потенциальный масштаб и системный характер убытков от пандемии, уже начались дискуссии о необходимости какой-либо государственной поддержки для решения проблемы будущего пандемического риска", — прокомментировала специалист Willis Towers Watson  Алис Андервуд.

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По ее мнению, совокупные потери могут превысить ущерб от событий 11 сентября 2001 года.

Ранее главный исполнительный директор страхового рынка Lloyd"s of London Джон Нил в интервью британской Financial Times заявил, что пандемия Covid-19 может стать самым убыточным событием для мировой страховой отрасли за всю историю.

Ранее сообщалось, что руководитель Лондонского Lloyd's Джон Нил заявил, что пандемия Covid-19 может стать самым убыточным событием для мировой страховой отрасли за всю историю.

Напомним, отмена проведения Олимпийских игр-2020 в Токио из-за распространения коронавируса может отразиться на глобальных страховщиках миллионными расходами

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