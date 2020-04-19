В США разработали интерактивный инструмент прогнозирования пандемии Covid-19

Компания моделирования рисков катастроф AIR Worldwide выпустила для бесплатного пользования интерактивный инструмент прогнозирования пандемии Covid-19.

Как сообщается в пресс-релизе AIR, при моделировании возможного сценария развития пандемии на ближайшие три недели используются фактическая статистика данных о количестве инфицированных, а также факторы влияния, в том числе карантинные мероприятия и тестирование.

Смоделированные прогнозы пандемии доступны во всем мире на государственном уровне, а в выходных данных учитываются многие различия в доступности и надежности данных, включая занижение данных.

"Мы предоставляем этот бесплатный инструмент, чтобы дать сообществам, предприятиям, правительствам и страховщикам лучшее понимание того, как может выглядеть ближайшее будущее пандемии COVID-19", — заявил директор по моделированию жизни/здоровья в AIR Worldwide Дуг Фуллам.

Этот инструмент использует данные из модели катастроф AIR Worldwide. Смоделированные прогнозы, представленные в инструменте прогноза COVID-19, учитывают эффективность мер сдерживания, включая влияние социального дистанцирования, изоляции, карантина и других факторов смягчения.

Сценарии, представленные в инструменте прогнозов, дают возможность понять, насколько эффективны эти меры сдерживания для смягчения распространения заболевания.

Ранее AIR Wordwide предоставляла собственный прогноз о количестве инфицированных Covid-19.

В частности, до 15 апреля аналитики AIR прогнозировали количество случаев заболевания Covid-19 с легкой и умеренной симптоматикой от 2 млн до 7 млн человек, количество тяжелых случаев — до 3 млн, летальных случаев — от 70 тысяч до 230 тысяч.

AIR Worldwide — американская компания по моделированию рисков и анализу данных в области страхования, перестрахования, финансовых услуг и государственных рынков. Штаб-квартира компании находится в Бостоне, штат Массачусетс.

Напомним, ранее аналитики швейцарской перестраховочной компании Swiss Re прогнозируют "нетипичную" рецессию, которая станет следствием пандемии Covid-19.