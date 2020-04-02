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В мире 1 час назад

Американский национальный парк Гранд-Каньон закрылся из-за эпидемии коронавируса

Руководство парка призвало людей воспользоваться цифровыми средствами для изучения Гранд-Каньона, в том числе виртуальными турами

Американский национальный парк Гранд-Каньон закрылся из-за эпидемии коронавируса Американский национальный парк Гранд-Каньон закрылся из-за эпидемии коронавируса
Фото: NPF

Национальный парк Гранд-Каньон объявил о своем закрытии из-за вспышки коронавируса в США. Об этом говорится на сайте нацпарка.

Вчера, 1 апреля, Служба национальных парков получила письмо от главы Департамента здравоохранения и социальных служб и главного санитарного врача округа Коконино с рекомендацией полностью закрыть национальный парк Гранд-Каньон.

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"Получив эту просьбу... мы приняли решение немедленно закрыть парк до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении.

Руководство парка призвало людей воспользоваться цифровыми средствами для изучения Гранд-Каньона, в том числе виртуальными турами.

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Гранд-Каньон является одним из старейших нацпарков США, расположен в штате Аризона. На территории парка расположен Большой каньон реки Колорадо — одно из признанных природных чудес света.

С 1979 года Большой каньон входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В настоящий момент в Аризоне зафиксировано 1 413 случаев заражения коронавирусом и 29 летальных исходов.

Напомним, по состоянию на 1 апреля, лидером по количеству летальных случаев от COVID-19 оставались США — за три дня количество смертей в Соединенных Штатах выросло в два раза: за все время 3 тысячи 408 пациентов с вирусом умерли.

 

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