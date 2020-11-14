Общество вчера, 23:59

Австрия уходит на трехнедельный карантин, помощь бизнесу удвоят

Австрия объявила трехнедельный локдаун с домашней изоляцией из-за провала мягкого карантина. Римско-католическая церковь приостанавливает на это время службы

Фото: Facebook Фото: Facebook
Фото: Facebook

Австрия вводит локдаун на три недели -  с 17 ноября по 6 декабря. Такое решение принято после того, как умеренные ограничения не смогли замедлить пандемию коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление канцлера Себастьяна Курца.

Курц надеется, что правительство сможет отметить карантин 6 декабря, чтобы люди смогли отпраздновать Рождество.

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Новые меры принимаются через две недели после введения мягкого карантина, аналогичного тому, что введен в Германии. В этот период оставались открытыми большая часть предприятий и заведний сферы услуг, а людям запрещалось покидать дома в ночные часы.

Но этих мер оказалось недостаточно: рост числа заболевших достиг  рекордного уровня. За последние семь дней в стране было зарегистрировано более 550 новых случаев на 100 000 человек, что является одним из самых высоких показателей в Европе,  а больницы и отделения интенсивной терапии быстро заполняются.

Новый локдаун включает более строгие ограничительные меры, в том числе домашнюю изоляцию, дтстанционную работу и обучение, закрытие большинства магазинов, и школ.

"Моя настоятельная просьба ни с кем не встречаться, — сказал Курц на пресс-конференции в канцелярии в Вене в субботу.  — Каждый социальный контакт — лишний".

Министр финансов Гернот Блюмел сообщил, что помощь в связи с потерей доходов бизнеса из-за карантина будет как минимум удвоена.

И кроме того, помощь будет расширена. В дополнение к ресторанам и отелям, которые могут претендовать на компенсацию 80% дохода, полученного в ноябре 2019 года, такую же компенсацию смогут получить парикмахерские, косметические и массажные салоны, а магазины  -  от 20% до 60%.

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Новый локдаун увеличит затраты на выплату компенсаций в два раза — до 3 миллиардов евро по сравнению с 1,5 миллиарда евро, выделенными во время первого карантина.

  • Новый карантин включает такие правила:
  • Люди смогут покидать свои дома только для определенных целей, включая покупку продуктов, посещение родственников, дорогу на работу, необходимость быть в суде или другом официальном здании, а также могут выйти на прогулку или заняться спортом. До этого такие ограничения действовали только в ночное время.
  • Рекомендована дистанционная работа из дома.
  • Магазины будут закрыты, за исключением продуктовых и аптек, банков, почтовых отделений, автозаправочных станций, табачных и газетных киосков, а также автомастерских, часы работы которых будут ограничены с 6:00 до 19:00.
  • Дистанционное обучение будет распространяться на детей младше 14 лет, а школы останутся открытыми для родителей, нуждающихся в уходе за детьми.
  • Хотя религиозные службы не запрещены, Римско-католическая церковь приостанавливает обычные службы и ведет переговоры с другими религиозными общинами, чтобы сделать то же самое.

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