Австрия уходит на трехнедельный карантин, помощь бизнесу удвоят

Австрия вводит локдаун на три недели - с 17 ноября по 6 декабря. Такое решение принято после того, как умеренные ограничения не смогли замедлить пандемию коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление канцлера Себастьяна Курца.

Курц надеется, что правительство сможет отметить карантин 6 декабря, чтобы люди смогли отпраздновать Рождество.

Новые меры принимаются через две недели после введения мягкого карантина, аналогичного тому, что введен в Германии. В этот период оставались открытыми большая часть предприятий и заведний сферы услуг, а людям запрещалось покидать дома в ночные часы.

Но этих мер оказалось недостаточно: рост числа заболевших достиг рекордного уровня. За последние семь дней в стране было зарегистрировано более 550 новых случаев на 100 000 человек, что является одним из самых высоких показателей в Европе, а больницы и отделения интенсивной терапии быстро заполняются.

Новый локдаун включает более строгие ограничительные меры, в том числе домашнюю изоляцию, дтстанционную работу и обучение, закрытие большинства магазинов, и школ.

"Моя настоятельная просьба ни с кем не встречаться, — сказал Курц на пресс-конференции в канцелярии в Вене в субботу. — Каждый социальный контакт — лишний".

Министр финансов Гернот Блюмел сообщил, что помощь в связи с потерей доходов бизнеса из-за карантина будет как минимум удвоена.

И кроме того, помощь будет расширена. В дополнение к ресторанам и отелям, которые могут претендовать на компенсацию 80% дохода, полученного в ноябре 2019 года, такую же компенсацию смогут получить парикмахерские, косметические и массажные салоны, а магазины - от 20% до 60%.

Новый локдаун увеличит затраты на выплату компенсаций в два раза — до 3 миллиардов евро по сравнению с 1,5 миллиарда евро, выделенными во время первого карантина.