Бизнес получит компенсации за карантин выходного дня — Кабмин

В правительстве обещают поддержать бизнес и работников, оставшихся без заработка на выходных, в частности, осуществлять выплаты людям, которые официально работают и из-за карантина выходного дня будут лишены работы в субботу и воскресенье.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Дом".

"Мы обратились в Торгово-промышленную палату для того, чтобы случай был признан форс-мажорных, и люди, которые сдают в аренду помещения или берут, могли воспользоваться этим правом для компенсации", — рассказал он.

"Второй вопрос — это выплаты людям, которые официально работают и из-за карантина выходного дня будут лишены работы в субботу и воскресенье. Это доплаты, которые проводились предпринимателям, в том числе и во время первого локдауна. Люди должны быть официально оформлены, за них должны получать компенсацию их работодатели, которые им выплачивают деньги", — пояснил Немчинов.

По его словам, чаще всего люди, которые хотят компенсацию, работают неофициально, но правила должны быть для всех одинаковы.

Предполагается, что Кабмин также внесет изменения в программу доступного кредитования "5-7-9": предприниматели смогут переоформить кредит или получить беспроцентные "каникулы".

"Мы надеемся, что этот период (карантина выходного дня) будет коротким и не придется прибегать к более суровым мерам. … Будет отдельная коммуникация с городскими головами, особенно с теми, кто идет на второй тур выборов, чтобы делать политику не на акциях протеста против карантина выходного дня, а демонстрировать своим избирателям помещения в больницах", — добавил министр.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство "готово подставить плечо", чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня.

Тем временем возле Кабинета министров прошла акция рестораторов #МаюПравоПрацювати против введения "карантина выходного дня".

В свою очередь в Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что жесткий локдаун и закрытие большинства бизнесов на выходные принесет больше вреда, чем пользы.

Напомним, с 14 ноября в Украине будет действовать карантин выходного дня.

Также правительство отменило карантинное зонирование, теперь в стране действует общенациональный карантин.