Без оглядки на курс гривни: стало ли хеджирование выходом для экспортеров и импортеров?

Колебания курса украинской национальной валюты, в зависимости от того, укрепляется ее курс или, наоборот, ослабевает, порождает, как правило, волну нареканий со стороны или экспортеров, или импортеров. Первые связывают свои финансовые потери со снижением курса доллара. Вторые — со снижением курса гривни.

Сдерживать курс гривни в обоих случаях призывают Нацбанк. В свою очередь, регулятор не устает повторять, что в Украине реализуется режим плавающего курсообразования, поэтому значение курса определяется исключительно динамикой спроса и предложения иностранной валюты на рынке.

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Также НБУ в течение последних двух лет активно призывает экспортеров и импортеров хеджировать свои валютные риски и проводит активную разъяснительную кампанию относительно форвардных инструментов. "Инструменты хеджирования валютных рисков позволяют участникам рынка управлять курсовым риском и более точно просчитывать возможные финансовые результаты своей деятельности", — говорят в комментарии Delo.ua.

Уровень заинтересованности

Пока, по данным НБУ, форвардные контракты не получили массового распространения на украинском рынке, однако регулятор все же фиксирует постоянный рост как объемов операций, так и количества участников, вовлеченных в них. В частности, в 2019 году объем клиентских операций по покупке валюты на условиях "форвард" (с поставкой и без поставки) составил 706 млн долларов, по продаже — 763 млн долларов. По итогам 2020 года эти показатели составляли 2598 млн долларов и 374 млн долларов соответственно. "Естественно, что в период девальвационного тренда клиенты банков в большей степени формируют спрос на форвардные контракты по покупке валюты. В случае ревальвационных тенденций–наоборот", — отмечают в пресс-службе НБУ.

В банке "Пивденный" Delo.ua также рассказали о росте интереса экспортеров и импортеров к форвардным операциям. Так, во второй половине 2020 года доля форвардных операций от общего объема валютных операций в "Пивденном" в 2,5 раза увеличилась по сравнению с первой половиной года.

Такой рост интереса к хеджированию там объясняют выгодностью инструмента. "С форвардными сделками все прозрачно и понятно. Курс фиксируется и не меняется, при этом у клиента и банка возникают соответствующие обязательства. Форвардная операция позволяет планировать клиентам свою деятельность, зная наперед курс будущих валютных операций", — отмечают в "Пивденном".

В то же время, согласно внутренним данным коммерческого банка, больший интерес к форвардным операциям в 2020 году проявляли импортеры.

"Заинтересованность клиентов в форвардных операциях постоянно растет. Одни клиенты перевели большую часть своих валютных операций на "форвард", другие — только изучают данный инструмент и перевели пока незначительную часть — 10-20%. Если раньше форвардными сделками пользовались преимущественно клиенты крупного сегмента, то в последнее время значительно возрос интерес и со стороны клиентов малого и среднего сегментов. Исторически так сложилось, что на валютном рынке Украины всегда преобладали девальвационные ожидания. Исходя из этого, форвардные операции были всегда более популярными среди импортеров, поскольку клиенты ожидали, что условный доллар сегодня будет стоить меньше гривен, чем в будущем. Но ревальвационные тренды, которые имели место последние годы, заставили обратить внимание на форвардные операции также и экспортеров. Клиенты понимают, что прогнозировать плавающий валютный курс сложно. На курс влияет множество разнонаправленных факторов. Лучший вариант — это страховать валютные риски", — рассказывает член правления, директор департамента корпоративного бизнеса банка "Пивденный" Александр Матюшенко.

Банк "Пивденный" проводит форвардные операции на срок от 3 до 365 дней. Чаще всего клиенты проводят операции на срок от 10 до 60 дней, в зависимости от потребностей и специфики бизнеса.

Впрочем, наибольший опыт в хеджировании валютных рисков, очевидно, сегодня на нашем рынке имеет компания "Кернел" — экспортирует сельскохозяйственную продукцию в более 80 стран мира. В 2019 году она стала первой компанией, которая заключила беспоставочный валютный форвард с одним из украинских банков. К слову, сегодня "Кернел" является также и одним из клиентов банка "Пивденный". "Беспоставочный форвард — один из самых удобных и доступных инструментов хеджирования. Сегодня мы работаем по этому инструменту со многими банками. Выбираем в зависимости от условий. Договоры заключаем на срок до одного года. Все зависит от задач, которые перед нами стоят", — говорят в комментарии Delo.ua в компании "Кернел".

Согласно информации НБУ, в 2020 году уже пять компаний продавали валюту на условиях "форвард" без поставки базового актива (на общую сумму 159 млн долларов), а 26 компаний — покупали (на 1621 млн долларов).

Для определения:

Поставочный форвард: сторона "А" обязуется в будущем в определенный срок передать базовый актив по форвардному курсу стороне "Б", а сторона "Б" обязуется оплатить и получить данный актив.

Беспоставочный: расчеты между сторонами осуществляются на основе разницы между форвардным курсом и курсом (TOD) на момент закрытия сделки.

Тонкости заработка

В НБУ отмечают, что курс форвардной сделки определяется через арифметические расчеты, основанные на разнице ставок по валютным и гривневым депозитам. Соответственно, риск банков от операций — это не курсовая разница, а дополнительная процентная маржа, которая закладывается в стоимость форвардного контракта, говорят там. В связи с этим значительных рисков для самих банков от операций регулятор не видит.

Свой интерес в заключении форвардных сделок в банке "Пивденный" видят в том, что они позволяют увеличить объемы валютных операций.

Интерес экспортеров/импортеров — это прежде всего отсутствие волнений по поводу правильности заложенного при заключении договора на поставку товара курса валюты. Как правило, между заключением договора, поставкой товара и расчетом за него есть временной промежуток, за который гривня может как обесцениться, так и, наоборот, укрепиться. "Заключение форвардных договоров обеспечивает клиенту полную защиту от курсовых колебаний на будущие периоды, а также индивидуальный курс для каждой сделки. Кроме того, для экспортера/импортера курс продажи валюты известен заранее — за 3-365 дней до даты поступления валютной выручки или покупки валюты. При этом банк за собственные средства покупает или продает всю сумму валюты в день подписания форвардного договора для своего клиента. От клиента требуется разместить только минимальную сумму гривневого покрытия в размере 10-20 % от суммы сделки (зависит от срока операции)", — отмечает директор департамента корпоративного бизнеса банка "Пивденный" Александр Матюшенко.

Причину, по которой субъекты внешнеэкономической деятельности не спешат пока массово хеджировать свои валютные риски, в НБУ видят в том, что кроме того, как зарабатывать на торговых операциях, экспортеры и импортеры пытаются заработать еще и на курсе. Так, по словам заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба, в 2019 году производители сельскохозяйственной продукции покупали валюту в марте и ожидали после реализации урожая за полгода заработать не только на кукурузе или пшенице, но и на курсе, потому что гривня всегда девальвирует. Из-за того, что не угадали с курсом — гривня укрепилась, — они понесли потери.

Дмитрий Сологуб считает, что попытки экспортеров и импортеров "играть" на курсе валют — пагубная практика. "Если они не являются валютными спекулянтами, то пусть не пытаются торговать валютой, а покупают или продают валютные форварды, фиксируя для себя курс, и сосредотачиваются на том, чтобы как можно лучше сделать то, что умеют", — говорит он.

Национальный банк ожидает, что объем сделок на условиях "форвард" будет в дальнейшем увеличиваться. "По нашим наблюдениям, клиенты, которые хоть раз работали с такими контрактами, как правило, продолжают это делать и дальше. Это связано с тем, что работа с ними позволяет значительно уменьшить валютные риски", — отмечают в НБУ.

Надия Михальчук, специально для Delo.ua