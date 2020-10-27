Спекуляція в законі: як і скільки можна заробити в Україні на ф’ючерсі долар-гривня

Заробляти на ф'ючерсі на курс гривні до долара США в Україні сьогодні, фактично може будь-хто.

"Будь-яка фізична або юрособа може відкрити рахунок у брокера і почати торгувати. Інструмент дуже зручний. Фізособам не треба надавати документи, щоб купити більше ніж 15 тисяч доларів. Юридичним особам не треба мати економічні обґрунтування для покупки валюти. Можна просто купити або продати долар без будь-яких обмежень на будь-яку суму. Це серйозно підвищує гнучкість валютних операцій, тому що на ф'ючерс немає адміністративних та регуляторних обмежень", — розповідає в коментарі Delo.ua трейдер групи ICU Віталій Сівач.

Подпишитесь на канал DELO.UA

За його словами, ф'ючерси також дозволяють відкрити велику позицію з меншим капіталом завдяки тому, що гарантійне забезпечення всього 10% від суми. "Якщо клієнт хоче купити 100 тисяч доларів, йому потрібно мати всього 10 тис доларів, які він внесе як гарантійне забезпечення на біржовий рахунок. Це підвищує ефективність операції. Якщо у клієнта є дуже сильне переконання в тому, куди і наскільки сильно зрушиться курс, він має можливість відкрити позиції в 10 разів більше ніж на спотовому ринку, що збільшить прибуток від операції також в 10 разів. Це дуже привабливий інструмент для роботи на валютному ринку", — говорить Сівач.

Вибір брокера і ризик кредитних плечей

Із тим, щоб знайти собі валютного брокера для того, щоб мати можливість заробляти на ф’ючерсі долар-гривня, проблем на сьогодні в Україні немає, проте із вибором все ж варто бути обережним.

"Що стосується послуг валютних брокерів, то вони добре розвинені в країні, незважаючи на зародковий стан фондового ринку. В інтернеті можна знайти інформацію по величезному числу посередників, які в тому числі пропонують пройти первинне навчання з торгівлі. Однак, важливо пам'ятати, що на відміну від інвестування в акції, спекуляції валютою набагато більш ризиковані. Головна порада — це в обов'язковому порядку вивчити специфіку активу і правила торгівлі. Це дозволить уникнути непотрібних втрат", — каже в коментарі Delo.ua аналітик ТелеТрейд Сергій Родлер.

Саме через незнання і одночасно бажання заробити велику кількість грошей в короткі терміни, за словами Родлера, початківці- інвестори, як правило, гроші не заробляють, а втрачають.

"Величина лота на валютному ринку відчутно більша, у зв'язку з чим виникає необхідність використання кредитного плеча — позикових коштів, щоб відповідати мінімальним вимогам для відкриття угоди. Наприклад, кредитне плече 1 до 5 має на увазі, що відкрита позиція буде перевищувати власні кошти в 5 разів завдяки позиці від брокера. Звідси з'являються додаткові комісії за перенесення угоди — як і по будь-якому кредиту доводиться платити відсотки. Подібна торгівля вельми ризикована, але в перспективі може принести хорошу прибутковість, так як прибуток трейдера буде теж в п'ять разів більшим.

Тут варто пам'ятати, що брокер не має наміру ризикувати своїми грошима і закриє угоду як тільки клієнт вичерпає своє забезпечення. Якщо угода була відкрита з великим плечем і в неправильному напрямку (трейдер ставив на зростання, а інструмент почав дешевшати), то закриття угоди може відбутися досить швидко", — говорить аналітик ТелеТрейд. Особливий ризик він бачить в використанні максимально можливих кредитних плечей, які можуть досягати і 1:500.

В той же час, як зазначив в коментарі Delo.ua директор із розвитку бізнесу Української біржі Олексій Сухоруков, потрібно розуміти, що термінові контракти не є інструментом довгострокового інвестування. "Горизонт операцій обмежений терміном контракту. Зараз у нас торгуються 6-місячні контракти, з часом з'являться і річні", — говорить він.

Спекуляція і хеджування

Самі учасники ринку діляться на два основні види: ті, хто спекулює на русі курсу, і ті, хто хеджує (страхує) свої валютні ризики. "Наприклад, якщо ви вірите в те, що курс гривні піде з поточного рівня вище, наприклад, на 30 грн за долар, ви можете зараз купити грудневий контракт по 28,80 грн/долар і заробите собі 1,20 копійок на кожному доларі. Або 120 тис грн на позиції в 100 тисяч доларів. Це буде спекуляція. З іншого боку, якщо ви думаєте, що в короткостроковій перспективі курс піде нижче, наприклад, з 28,30 грн/долар на 27 грн/долар, то у вас є можливість продати долар через ф'ючерс, не маючи фізично долара у себе в наявності (відкрити таку позицію). Це також збільшує гнучкість в управлінні валютними ризиками", — роз’яснює Віталій Сівач дії перших.

Іншими словами — спекулятивна стратегія полягає в можливості ловити коливання курсу з метою купувати валюту на зростанні і продавати при падінні. "З ростом ліквідності можна буде спекулювати не тільки всередині дня, але навіть і всередині однієї хвилини. Поки ліквідність знаходиться на початковому рівні, то горизонт інвестування може бути більш тривалим — тижні і місяці", — говорить Олексій Сухоруков.

Хеджерська стратегія, за словами Сухорукова, використовується для страхування ризиків, пов'язаних зі зміною курсу валют. "Наприклад, імпортер може страхуватися від ослаблення гривні, а експортер — від її зміцнення", — говорить він.

Для хеджування ф'ючерсом валютних ризиків є окрема схема. "Якщо клієнтові в грудні заплатять в доларі, який він повинен буде продати, то він може продати його зараз по 28,80 грн/долар на ф'ючерс (при поточному ринку 28,30 грн/долар), зафіксувавши курс зараз. Тепер у клієнта немає залежності від того, куди піде курс в грудні. І клієнтові вже не потрібно бояться того, що курс долара зміцнитися до 27 грн/долар і він отримає менше гривень за проданий долар. Таким чином, у клієнта є можливість не брати на себе валютні ризики і зафіксувати прибуток в гривні. Це допомагає згладити фінансові результати від торговельних операцій", — каже трейдер ICU.

В той же час, на пошук перекосів між різними сегментами ринку націлена арбітражна стратегія. "Умови для заробітку виникають спорадично і залежать від активності учасників того чи іншого сегмента, дисбалансу попиту та пропозиції між ними, а також наявності і рівня ліквідності в цих сегментах. Найпростіший приклад — пошук різноспрямованого руху ціни ф'ючерсу і курсу базового активу", — розкриває тонкощі такої стратегії Сухоруков.

Найскладнішою для приватного інвестора Олексій Сухоруков вважає маркет-мейкерську стратегію. "Такою стратегією заробляють всі пункти обміну, одночасно купуючи за ціною нижче і продаючи за ціною вище. З ростом ліквідності ф'ючерсу заробляти таким чином буде все складніше, так як буде рости конкуренція. Але з іншого боку і потік клієнтів такого "обмінника" тугіше буде збільшуватися", — розповідає він.

Загалом, за словами Сухорукова, для різних типів інвесторів є свої стратегії використання ф'ючерсів і свій набір умов. "Для різних стратегій ф'ючерси будуть корисні всім категоріям інвесторів: приватним інвесторам, інституціональним (страховим компаніям і фондам), банкам і іншим фінансовим організаціям (наприклад, лізинговим компаніям) і підприємствам реального сектору економіки", — каже він.

Реалії і перспективи

На сьогодні найбільший інтерес до ф’ючерсу долар-гривня, за словами Олексія Сухорукова, проявляють банки. В той же час реальних угод поки мало. Однак, прогнозується, що їх з часом ставатиме все більше і більше. "Ліквідність розкрутимо. Минулого понеділка підключився перший інтернет-брокер", — говорить директор із розвитку бізнесу Української біржі.

Зазначимо, з 19 жовтня онлайн-доступ до строкового ринку інвесторам надає Фрідом Фінанс Україна через власну платформу Tradernet. Клієнти можуть подавати заявки й укладати угоди в режимі реального часу та самостійно будувати стратегії, комбінуючи строкові та спотові інструменти.

Недостатню ліквідність на ринку ф'ючерсів на Українській біржі на сьогоднішній день тимчасовою проблемою вважає і Віталій Сівач. "Інструмент дуже корисний і цікавий для всіх учасників, особливо для тих, хто веде активну зовнішньоекономічну діяльність. Якщо компанії зможуть ефективно хеджувати свої валютні ризики, то вони зможуть активніше працювати і більше заробляти. Це буде залучати нові компанії на наш ринок, що в свою чергу має збільшити зростання економіки і доходи всіх громадян", — каже він.

В той же час головною проблемою такого інструменту як ф'ючерс долар-гривня радник голови правління Кредитвест банку Василь Невмержицький в коментарі Delo.ua називає відсутність розуміння на ринку поки що суті і користі самого інструменту.

"Потенційно ф'ючерс долар-гривня цікавий багатьом учасникам ринку як інструмент хеджування валютних ризиків. Мова не тільки про компанії експортерів і імпортерів. Насправді на основі ф'ючерсного контракту можна створювати цікаві продукти для роздрібу. Наприклад, залучати вклади в гривні з конвертацією у валюту за ф'ючерсним контрактом. Але для запуску таких продуктів потрібно час — ринок повинен звикнути до інструменту, обкатати його. Ми також плануємо брати участь в торгах ф'ючерсами долар-гривня. І зараз вивчаємо потенційний попит на такі контракти серед наших клієнтів", — каже він.

Прогнози по курсу валют також зможуть сприяти розвитку такого інструменту як ф'ючерс долар-гривня. "Серйозних причин для зміцнення гривні немає: в бюджеті на 2020 рік закладено курс в 29,5 грн за долар і по всій видимості до кінця року він буде досягнутий. Дешева гривня дозволяє полегшити конкуренцію експортерам на зовнішньому ринку, а також збільшити податкові доходи бюджету в перерахунку на національну валюту, так що серйозних зусиль зі стримування курсу ми навряд чи побачимо. Таким чином, актуальність захисту заощаджень нікуди не поділася. Грамотне використання ф'ючерсів дозволить не тільки захистити накопичення, а й заробити на зростанні курсу", — каже Сергій Родлер.

Загалом, на думку, Олексія Сухорукова, Україна йде правильним шляхом перетворення гривні у вільноконвертовану валюту. "Потрібно просто не зупинятися. Всі нормальні ринки локальних валют дуже активно використовують ф'ючерси і України не буде винятком", — зазначає він і каже, що у перспективі ф'ючерси будуть доповнені опціонами.