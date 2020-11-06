Бизнес не поддерживает планы Мининфраструктуры о порядке списания грузовых вагонов — ЕБА

В случае принятия Приказа по запрету эксплуатации грузовых вагонов, в Украине до 2028 года их парк может сократиться на 39% до 2028 года и, соответственно, составит примерно 106 тысяч вагонов.

Такие цифры приводят эксперты по логистике Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Таким образом, согласно расчетам ЕБА, будет списано более чем 67 тысяч грузовых вагонов. Эксперты Ассоциации прогнозируют, что для замещения такого количества вагонов бизнесу придется потратить более 93 млрд грн.

По информации ЕБА, основное сокращение до 2028 года состоится в части полувагонов и достигнет 47%, что оценивается в 53 млрд грн.

К тому же, специализированный подвижной состав (окатышевозы, коксовозы, щеповозы) уже в дефиците, а при ограничении сроков эксплуатации будет списана большая часть парка.

Обновления такого типа подвижного состава будет крайне проблематичным из-за длительного срока окупаемости и ограниченного сегмента рынка, где могут использоваться такие вагоны.

Таким образом, представители бизнеса опасаются существенных проблем с обеспечением перевозок, ведь парк грузовых вагонов окажется в дефиците, в результате чего часть грузов будет перенесена на альтернативные виды транспорта, негативно повлияет на деятельность АО Укрзализныця.

При этом, согласно нормам Приказа, УЗ придется списать 62% полувагонов и 100% зерновозов (более 11 тысяч единиц) из своего подвижного парка в течение следующих восьми лет. Таким образом, деньги, которые можно было бы использовать на обновление инфраструктуры и локомотивного парка, придется перенаправить на обновление парка грузовых вагонов.

"Учитывая мировой опыт, нет целесообразности в ограничениях срока службы вагонов, стоит ориентироваться на их максимальный жизненный цикл с возможным последующим продлением эксплуатации, учитывая техническое состояние. Кроме того, нет подтверждений, что используемые вагоны с проведенным капитальным ремонтом выходят из строя быстрее новых вагонов. В то же время, компании беспокоит отсутствие нормативной базы, которая бы регулировала возможность продления срока службы вагонов, что может привести к полной остановке использования вагонов с сверхнормативные сроком эксплуатации", — отметила менеджер Комитета по логистике Европейской Бизнес Ассоциации Дарья Сичкарь.

Кроме этого, как отмечается в сообщении, бизнес имеет существенные предостережения о введении ограничений на срок эксплуатации грузовых вагонов, так как это может привести к острому их дефициту и росту цен с последующим негативным влиянием на экономику Украины. Промышленные и аграрные предприятия будут вынуждены инвестировать в обновление вагонного парка, а не сосредоточиваться на более важных направлениях.

В октябре Министерство инфраструктуры Украины опубликовало для общественного обсуждения проект приказа, которым предлагается утвердить порядок установления запрета эксплуатации грузовых вагонов. Срок службы вагонов предлагается ограничить в соответствии с их типами.

Как сообщалось ранее, компании украинских бизнесменов Рината Ахметова, Дмитрия Фирташа, Андрея Веревского, а также связанной с российским логистическим бизнесом группы "Смарт Рейл Логистик" и группы компаний учредителя инвесткомпании ICU Макара Пасенюка являются крупнейшими владельцами подержанных вагонов, срок эксплуатации которых превышает установленные нормы.

Именно эти компании могут быть заинтересованы в блокировании решения Министерством инфраструктуры проблем вагоностроительной отрасли, в частности, введении полного запрета на импорт подержанных иностранных вагонов, а также запрета на выход на пути уже ввезенных вагонов старше определенного возраста.