Политика и экономика 1 час назад

Бюджеты развития общин должны оставаться неприкосновенными, — УДАР

Изменения в Бюджетный кодекс, предложенные правительственным законопроектом № 6062, могут обесценить достижения децентрализации, а местные бюджеты будут разбалансированы

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Общины должны иметь возможность самостоятельно планировать бюджеты и распоряжаться предназначенными для этого средствами. Изменения в Бюджетный кодекс, предложенные правительственным законопроектом № 6062, могут лишить их такой возможности. Достижения децентрализации будут обесценены, а местные бюджеты разбалансированы.

Об этом заявил глава исполкома "УДАРа Виталия Кличко" Артур Палатный.

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"Этот законопроект предполагает, что источники финансирования доходов бюджета развития должны быть перенесены в общий фонд бюджета. Это означает, что средства, предназначенные для развития общин, будут тратиться на текущие расходы — фонд заработной платы, содержание и т.д.", — написал Палатный на своей странице в Facebook.

По его словам, проект закона позволяет забирать у общин неиспользованные остатки образовательной государственной субвенции.

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"Таким образом, у местного самоуправления не будет возможности накапливать деньги на дорогостоящие проекты развития", — подчеркнул Артур Палатный.

Кроме того, он обращает внимание, что законопроект № 6062 значительно расширяет контрольные функции Министерства финансов и госадминистраций. Чиновники смогут, например, останавливать бюджетные решения местных советов через суд, отмечает он.

"УДАР Виталия Кличко" считает, что бюджеты развития территориальных общин должны оставаться неприкосновенными.

"Власть не должна вмешиваться в планы развития органов местного самоуправления. Общины лучше знают, на что направлять средства из бюджета развития, и не должны быть зависимыми от центра или судебных решений. Бюджеты развития общин — это путь к построению сильных общин и повышению благосостояния украинских семей. Именно сильные общины формируют фундамент сильного государства. Решения власти должны помогать, а не мешать развитию общин", — подчеркнул Артур Палатный.

Ранее Артур Палатный заявил, что общинам придется повышать цены на отопление, если правительство не вернет обещанные 37 млрд грн долгов за разницу в стоимости газа.

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