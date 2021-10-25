Политика 40 минут назад

Партия УДАР запустила платформу для коммуникации с украинцами — Палатный

Благодаря этому программа партии будет отражать позицию украинцев по ключевым вопросам

Артур Палатный, глава исполкома партии УДАР Артур Палатный, глава исполкома партии УДАР
Артур Палатный, глава исполкома партии УДАР

Партия Виталия Кличко основала платформу "Украинская команда УДАР" для взаимодействия с украинцами, которые хотят влиять на политику.

Об этом сообщил руководитель исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что платформу презентовали во время совещания с участием глав областных организаций партии и лидеров местного самоуправления.

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"УДАР Виталия Кличко" развивается. Мы запускаем уникальную платформу прямого диалога с гражданами. Благодаря этому программа партии будет отражать позицию украинцев по ключевым вопросам. И мы тут говорим не о популизме, а о реальном плане действий, когда люди будут готовы приобщиться к воплощению изменений, которые поддержали", — написал Палатный.

Он отметил, что платформой смогут пользоваться миллионы украинцев, которые стремятся приобщиться к воплощению изменений в стране и влиять на политические процессы.

Руководитель исполкома УДАРа также сообщил, что лидер партии Виталий Кличко поблагодарил партийцев за работу и акцентировал на общих ценностях во время совещания.

"Если будем вместе, если мы не отступим от своих ценностей, мы сможем преодолеть любые препятствия. Сегодня наша задача — продолжить движение, которое мы начали. Сделать Украину сильным, богатым и демократическим государством, равнозначным партнером в европейском сообществе", — сказал Кличко.

Напомним, сейчас лидер партии Виталий Кличко находится в состоянии острой борьбы с центральными властями. Весной премьер Денис Шмыгаль даже предложил Кличко покинуть должность главы КГГА.

После того, как Верховная Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента, экс-спикер заявил, что Кличко — следующий непокорный политик, который будет уволен.

Сам же Кличко из политики уходить не собирается, он планирует лично вести УДАР на следующие выборы Верховной Рады и не скрывает своих президентских амбиций.

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