Партия УДАР запустила платформу для коммуникации с украинцами — Палатный

Партия Виталия Кличко основала платформу "Украинская команда УДАР" для взаимодействия с украинцами, которые хотят влиять на политику.

Об этом сообщил руководитель исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный на своей странице в Facebook.

Он отметил, что платформу презентовали во время совещания с участием глав областных организаций партии и лидеров местного самоуправления.

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"УДАР Виталия Кличко" развивается. Мы запускаем уникальную платформу прямого диалога с гражданами. Благодаря этому программа партии будет отражать позицию украинцев по ключевым вопросам. И мы тут говорим не о популизме, а о реальном плане действий, когда люди будут готовы приобщиться к воплощению изменений, которые поддержали", — написал Палатный.

Он отметил, что платформой смогут пользоваться миллионы украинцев, которые стремятся приобщиться к воплощению изменений в стране и влиять на политические процессы.

Руководитель исполкома УДАРа также сообщил, что лидер партии Виталий Кличко поблагодарил партийцев за работу и акцентировал на общих ценностях во время совещания.

"Если будем вместе, если мы не отступим от своих ценностей, мы сможем преодолеть любые препятствия. Сегодня наша задача — продолжить движение, которое мы начали. Сделать Украину сильным, богатым и демократическим государством, равнозначным партнером в европейском сообществе", — сказал Кличко.

Напомним, сейчас лидер партии Виталий Кличко находится в состоянии острой борьбы с центральными властями. Весной премьер Денис Шмыгаль даже предложил Кличко покинуть должность главы КГГА.

После того, как Верховная Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента, экс-спикер заявил, что Кличко — следующий непокорный политик, который будет уволен.

Сам же Кличко из политики уходить не собирается, он планирует лично вести УДАР на следующие выборы Верховной Рады и не скрывает своих президентских амбиций.