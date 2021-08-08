Близ Тернополя сошел с рельсов пассажирский поезд Рахов — Киев

Неподалеку Тернополя сошел с рельсов пассажирский поезд Рахов — Киев.

В результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что с рельсов сошел локомотив и тремя колесными парами первый вагон поезда №357.

На место происшествия выехала комиссия УЗ, инцидент расследуется.

Сейчас пассажиры первого вагона пересажены в другие вагоны, принимается решение о возможности проследования поезда далее.

Как отмечается, из-за инцидента в пути задержится и встречный поезд №358 Киев — Рахов.

"Просим прощения за временные неудобства. В случае задержки других поездов будем информировать дополнительно", — отметили в "Укрзализныце".

Вскоре в железнодорожной компании доложили, что поезд №357 Рахов — Киев после оперативной отцепки состава от локомотива и вагона отправлено из станции Березовица-Остров с задержкой 2 часа 48 минут.

Известно, что еще перед этим пассажиров поезда по Тернополю и прицепную группу было отправлено с поездом №82 для сокращения задержки.

"По воздействию задержан поезд №358 Киев — Рахов на 2 часа 25 минут, остальные поезда следуют по графику без задержек. Причины схода устанавливаются", — отметили в УЗ.

Как сообщают местные СМИ, это уже далеко не первое чрезвычайное происшествие, связанное с этим поездом. Недавно после падения с верхней полки в поезде Рахов — Киев умер молодой человек, который ехал из Тернополя.

А перед этим при странных обстоятельствах во время движения того же поезда Рахов — Киев выпал и погиб 11-летний мальчик.

Напомним, 10 июля 2021 года на участке Васильков — Боярка (Киевская область) сошел с рельсов хозяйственный поезд, из-за чего были задержаны ряд рейсов.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!