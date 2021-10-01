Бойня в эквадорской тюрьме: 116 человек погибло, пятерых заключенных обезглавили (ВИДЕО)

В результате массовых беспорядков, которые произошли в эквадорской тюрьме "Литораль" в городе Гуаякиль, погибли 116 человек, сообщает Associated Press.

По информации издания, по меньшей мере, пятеро заключенных были обезглавлены.

Еще более 80 человек получили ранения. Для подавления беспорядков были направлены около 400 полицейских. Двое правоохранителей были ранены.

Впоследствии стало известно, что количество погибших увеличилось до 118 человек.

Как передает ВВС, беспорядки начались после того, как заключенные из одного крыла тюрьмы проникли в другое и напали на тех, кто там находился. Причиной беспорядков стал конфликт между эквадорскими бандами Los Lobos и Los Choneros. Считается, что обе банды связаны с международными наркокартелями.

Напомним, 28 сентября в тюрьме, расположенной в эквадорской провинции Гуаяс, произошла перестрелка между членами преступных группировок.

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Тогда сообщалось о 24 погибших и 48 раненых.

В Национальной службе всестороннего внимания к заключенным и подросткам-правонарушителям (SNAI) заявили, что атака была нацелена на лидеров преступных банд.

В июле президент Эквадора Гильермо Лассо ввел в тюремной системе страны режим чрезвычайного положения. Такое решение было принято после нескольких случаев насилия, в результате которых погибли более 100 человек.

По данным Deutsche Welle, только в феврале во время беспорядков в трех тюрьмах страны, которые произошли одновременно, погибли 79 заключенных.