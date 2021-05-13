"Большая стройка": в Павлограде монтируют асфальтобетонный завод мощностью 340 тонн в час

В Павлограде (Днепропетровская область) по программе президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" монтируется самый мощный асфальтобетонный завод Украины — MARINI TOP TOWER 4500. Его производительность составит 340 тонн в час, что на 20 тонн больше, чем у завода в Дергачах, который до этого считался самым мощным, сообщил в Facebook Юрий Голик.

Он отметил, что монтаж завода в Павлограде осуществляется двумя кранами грузоподъемностью 35 тонн и 110 тонн. Там уже заготовили порядка 40 тысяч тонн щебня.

"Этот завод, как и еще три других, будут работать уже с конца мая на ремонт трассы Днепр — Павлоград. Торги на ремонт этой трассы в ProZorro состоялись в начале этой недели", — написал Юрий Голик.

По его словам, строительство трассы Днепр — Павлоград начнется уже в мае.

"Чуть больше 70 километров четырехполосной трассы будет отремонтировано за три месяца", — подытожил Голик.

Дорога является частью трассы М-30 Стрый — Изварино, открыть которую планируют ко Дню Независимости.

Планом президентской программы "Большая стройка" на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Ранее сообщалось, что в рамках президентской программы будет построен мост, который соединит Украину и Молдову. Уже 6 июня состоится аукцион, на котором определят компанию-подрядчика. Ожидаемая стоимость работ составляет 3,4 млрд грн. Завершить строительство перехода планируют до конца 2022 года.