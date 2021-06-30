"Большая стройка" Зеленского ставит точку в истории с перегруженными фурами — эксперт

На украинских дорогах впервые со времен независимости начнется автоматическая фиксация и начисление штрафов за перегруженные грузовики. По словам политолога Сергея Быкова, контроль со стороны государства обеспечит сохранность и долговечность дорог, в частности, тех, что восстанавливают и строят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

У себя в Facebook эксперт подчеркнул, что президент и Верховная Рада приняли ряд важных изменений, регулирующих грузоперевозки в Украине. Так, 28 июня Владимир Зеленский подписал закон об автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых параметров.

Во вторник, 29 июня, Рада приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об админправонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля".

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Согласно принятым законам, нарушение правил отныне будет наказываться немалыми штрафами:

- перевозка грузов без необходимых документов — 17 000 грн, для международных перевозок — 34 000 грн;

- превышение габаритно-весовых нормативов — штраф от 8 500 грн до 51 000 грн;

- отказ от габаритно-весового контроля или отказ от остановки по требованию — 51 000 грн.

Таким образом, подчеркивает Быков, Рада и президент поставили жирную точку на наглости перевозчиков, которые "плевать хотели на то, что от такого веса в сплошную выбоину может превратиться дорога даже первой категории".

"Три-четыре таких штрафа — и ездить станет невыгодно. Дешевле продать машину", — пишет эксперт.

Он отметил, что со стартом в 2020 году программы президента Зеленского "Большая стройка" государство вкладывает огромные средства налогоплательщиков в развитие украинских дорог.

"Это лицо нашей страны, безопасность для людей и путь для инвестиций. Разбивать это лицо хамством перевозчиков просто нечестно по отношению к 40 миллионам украинцев", — констатировал Сергей Быков.

Он также напомнил, что в рамках "Большой стройки" на дорогах появились системы WIM (взвешивания в движении), что является технологической базой для реализации законов.

"С WIMом не договоришься, ему на лапу не положишь, проехал по трассе перегруженным — автоматически жди штрафа с несколькими нулями. За последние полтора года на дорогах установлено 48 площадок Weigh-in-Motion, дальше будет еще", — добавил Быков.

Напомним, планом "Большой стройки" Владимира Зеленского на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.