Политика и экономика 40 минут назад

Больше 77% украинцев против того, чтобы у политиков и топ-чиновников были офшоры, — опрос

О последнем международном расследовании Pandora Papers знает большая часть жителей страны

Президент Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОПУ Президент Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОПУ
Президент Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОПУ

О международном расследовании Pandora Papers, которое раскрывает наличие офшоров у сотен влиятельных людей со всего мира, включая 35 глав государств и более 300 видных чиновников, в том числе и первых лиц Украины, знают подавляющее большинство украинцев.

Об этом свидетельствует исследование общественно-политических настроений страны, которое Киевский международный институт социологии проводил с 15 по 18 октября. Опрос общественного мнения проводили методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI). В нем приняло участие 1200 человек, а статистическая погрешность выборки не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

В частности, 61,7% украинцев знают об этом расследовании, хотя только 13,8% утверждают, что достаточно хорошо информированы. Еще 47,9% отметили, что только что-то слышали, но не знают деталей. Помимо того, 77,1% респондентов считают недопустимым, когда у высших должностных лиц в государстве и ведущих политиков есть офшорные счета за рубежом. И только 15,6% не видят в этом проблемы, а 7,3% не смогли определиться с ответом.

Напомним, ранее ряд мировых СМИ опубликовали информацию о практиках сокрытия бизнеса и имущества, которые ведут через офшоры сотни влиятельных людей со всего мира, включая 35 глав государств и более 300 видных чиновников, а также сотни миллиардеров и звезд.

Массив разнообразных данных был ранее "слит" Международному консорциуму журналистов-расследователей и затем полтора года анализировался более чем 600 журналистами из 117 стран.

Читайте также:
Скандал с Pandora Papers: декларации Зеленского и Баканова проверят на наличие офшоров

В частности, "Слідство.Інфо", участвовавшее в этом с украинской стороны, указывает, что имеющиеся данные подтверждают информацию, звучавшую еще во время президентской кампании 2019 года, что офшорные фирмы, принадлежащие Зеленскому и его окружению, в 2012-2016 годах получили от структур Коломойского 41 млн долларов. Отмечается, что перечисление происходило через кипрский филиал ПриватБанка.

В декабре 2016 года, напомним, ПриватБанк был национализирован после выявления неплатежеспособности вследствие массовой выдачи значительных кредитов аффилированным структурам, которые впоследствии не возвращались: объем "дыры" в крупнейшем финучреждении страны был оценен в 5,5 млрд долларов, которые государство взялось покрыть самостоятельно.

Известно, что в Pandora Papers, как прозвали утечку СМИ, фигурирует более 1,5 тысячи граждан Украины, включая не только Зеленского и других руководителей "Квартала 95", но и министра культуры Александра Ткаченко, бизнесменов Рината Ахметова, Александра Ярославского, Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также депутата Верховной Рады и совладельца гипермаркетов "Эпицентр" Александра Герегу.

Как говорится в статье американского журнала Forbes, рейтинг Зеленского может еще больше обвалиться из-за скандала с офшорами, продолжающихся проблем с коррупцией, роста цен на энергоносители и нескончаемой борьбой с Россией.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

57% верят, что Коломойский выводил средства из ПриватБанка через офшоры Зеленского — опрос
57% верят, что Коломойский выводил средства из ПриватБанка через офшоры Зеленского — опрос
39% украинцев недовольны отставкой Разумкова, рады ей лишь 8% — опрос
39% украинцев недовольны отставкой Разумкова, рады ей лишь 8% — опрос
Почти 40% украинцев винят в срыве спецоперации по вагнеровцам политическую верхушку страны
Почти 40% украинцев винят в срыве спецоперации по вагнеровцам политическую верхушку страны
Загрузка...
Новое видео
Як залишатися у попиті і вміти пристосовуватися до змін — Валерія Заболотна

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Рейтинг Зеленского резко обвалился после офшорного скандала — опрос

  3. На сотрудников Харьковгаза напали псевдоактивисты в селе Благодатное — заявление компании

  4. "В моргах мест уже нет": Комаровский разъярен из-за нежелания украинцев вакцинироваться

  5. В Житомире сносят легендарную чулочную фабрику (ВИДЕО)

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...