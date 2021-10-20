Больше 77% украинцев против того, чтобы у политиков и топ-чиновников были офшоры, — опрос

О международном расследовании Pandora Papers, которое раскрывает наличие офшоров у сотен влиятельных людей со всего мира, включая 35 глав государств и более 300 видных чиновников, в том числе и первых лиц Украины, знают подавляющее большинство украинцев.

Об этом свидетельствует исследование общественно-политических настроений страны, которое Киевский международный институт социологии проводил с 15 по 18 октября. Опрос общественного мнения проводили методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI). В нем приняло участие 1200 человек, а статистическая погрешность выборки не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%.

В частности, 61,7% украинцев знают об этом расследовании, хотя только 13,8% утверждают, что достаточно хорошо информированы. Еще 47,9% отметили, что только что-то слышали, но не знают деталей. Помимо того, 77,1% респондентов считают недопустимым, когда у высших должностных лиц в государстве и ведущих политиков есть офшорные счета за рубежом. И только 15,6% не видят в этом проблемы, а 7,3% не смогли определиться с ответом.

Напомним, ранее ряд мировых СМИ опубликовали информацию о практиках сокрытия бизнеса и имущества, которые ведут через офшоры сотни влиятельных людей со всего мира, включая 35 глав государств и более 300 видных чиновников, а также сотни миллиардеров и звезд.

Массив разнообразных данных был ранее "слит" Международному консорциуму журналистов-расследователей и затем полтора года анализировался более чем 600 журналистами из 117 стран.

В частности, "Слідство.Інфо", участвовавшее в этом с украинской стороны, указывает, что имеющиеся данные подтверждают информацию, звучавшую еще во время президентской кампании 2019 года, что офшорные фирмы, принадлежащие Зеленскому и его окружению, в 2012-2016 годах получили от структур Коломойского 41 млн долларов. Отмечается, что перечисление происходило через кипрский филиал ПриватБанка.

В декабре 2016 года, напомним, ПриватБанк был национализирован после выявления неплатежеспособности вследствие массовой выдачи значительных кредитов аффилированным структурам, которые впоследствии не возвращались: объем "дыры" в крупнейшем финучреждении страны был оценен в 5,5 млрд долларов, которые государство взялось покрыть самостоятельно.

Известно, что в Pandora Papers, как прозвали утечку СМИ, фигурирует более 1,5 тысячи граждан Украины, включая не только Зеленского и других руководителей "Квартала 95", но и министра культуры Александра Ткаченко, бизнесменов Рината Ахметова, Александра Ярославского, Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также депутата Верховной Рады и совладельца гипермаркетов "Эпицентр" Александра Герегу.

Как говорится в статье американского журнала Forbes, рейтинг Зеленского может еще больше обвалиться из-за скандала с офшорами, продолжающихся проблем с коррупцией, роста цен на энергоносители и нескончаемой борьбой с Россией.