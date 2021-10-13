Экономика 20 минут назад

"Большевик" не смогут приватизировать как единый объект — ФГИ проиграл суд

Новые проблемы для инвестора "Большевика": суд признал "Агромил Дистрибьюшин" законным владельцем заводских помещений

"Большевик" не смогут приватизировать как единый объект — ФГИ проиграл суд "Большевик" не смогут приватизировать как единый объект — ФГИ проиграл суд

Северный апелляционный хозяйственный суд во вторник, 12 октября, принял решение в пользу ООО "Агромил Дистрибьюшин" — компании, которая в октябре 2019 приобрела через систему электронных торгов арестованным имуществом ГП "СЕТАМ" пять нежилых зданий общей площадью более 6 300 кв. м на территории АО "Первый киевский машиностроительный завод" (КПМЗ, экс-"Большевик") на Шулявке.

Об этом рассказал адвокат и представитель ООО "Агромил Дистрибьюшин" в данном судебном споре Юрий Мосунов. Дело № 910/14858/19 началось с иска ПКМЗ к Драбовскому районному отделу государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черкасской области, госпредприятию СЕТАМ и ООО "Агромил Дистрибьюшин" о признании недействительными договора купли-продажи и свидетельства о приобретении на торгах недвижимого имущества, расположенного на проспекте Победы, 49/2). 

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"По результатам этого заседания суд принял постановление, которым удовлетворена апелляционная жалоба ООО "Агромил Дистрибьюшин", отменено решение суда первой инстанции и отказано в удовлетворении иска АО "ПКМЗ". Указанное постановление вступило в силу с момента его провозглашения, то есть с 12 октября. Этим постановлением фактически подтверждена законность приобретения ООО "Агромил Дистрибьюшин" права собственности на спорное недвижимое имущество. Одновременно факт принятия данного постановления по сути нивелирует предыдущие решения судов, принятые по этому вопросу", — заявил Юрий Мосунов.

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ФГИ выставит на продажу завод "Большевик" 27 октября

По его словам, соответствующее постановление появится в реестре судебных решений уже на следующей неделе.

Напомним, на 27 октября запланирован аукцион по продаже 100% акций АО "ПКМЗ" в рамках программы "Большая приватизация" (стартовая цена — 1,39 млрд грн). Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ), ответственный за подготовку объектов к приватизации, позиционирует его не как легендарное (хоть и в прошлом) оборонное производство, которое нужно сохранить и модернизировать, а как "36 га земли" в центре столицы для нового девелоперского проекта (строительство жилого квартала или торгово-развлекательных центров).

Но тот факт, что владельцы пяти зданий отстояли свои законные права на них, становится очередным "камнем преткновения" для продажи "Большевика" как целостного объекта (земельного участка под застройку).

Тем временем уже около недели продолжаются протесты работников завода "Большевик". Трудовой коллектив опасается, что в результате непрозрачной приватизации каждый из них попросту окажется "на улице". По словам рабочих, руководство ПКМЗ уже не первый год "пилит" целые цеха завода на металлолом и искусственно доводит предприятие до банкротства.

В поддержку трудового коллектива выступили ветераны АТО из общественной организации "Вибачте, що живі", к которым работники обратились за помощью. 12 октября в "Укринформе" прошла открытая дискуссия о будущем как производства, так и трудового коллектива ПКМЗ ("Общественность отстаивает права трудового коллектива завода "Большевик"). Организаторы отмечают, что приглашали к участию, в том числе, главу ФГИУ Дмитрия Сенниченко, который ранее в своей публикации на Facebook назвал их сборищем "рейдеров", "боевиков" и "титушек". Однако Сенниченко мероприятие проигнорировал.

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